Lo que debes saber al terminar la semana | Trump, la Fed, Imacec y la inflación animaron la semana

El 29 de octubre, el destacado columnista del influyente Financial Times, Martin Wolf, titulaba su Columba de esta manera: “Trump is the man who would be King” (Trump es el hombre que sería rey) y se preguntaba, "¿Qué significaría para Estados Unidos y el mundo una segunda venida de Donald Trump".

Y esa es la pregunta que ha dado vuelta desde la madrugada del 6 de noviembre, cuando las cifras mostraron que era imposible para Kamala Harris remontar.

El red sweep, la barrida republicana con Trump en la Casa Blanca y el dominio del Congreso, inmediatamente se reflejaron en el mercado, con el impulso del dólar a nivel global e incluso analistas pronostican que podría alcanzar la paridad con el euro. Wall Street el miércoles tuvo la mejor sesión post electoral de su historia, mientras algunas de las bolsas europeas acusaban el golpe, por el temor a un descenso de las exportaciones a Estados Unidos como resultado de los aranceles que quiere imponer Trump, y un potencial incremento de la incertidumbre geopolítica si cambia la política estadounidense hacia la OTAN y Ucrania.

La frase de la semana "No". JEROME POWELL, presidente de la Reserva Federal de EEUU, al ser consultado si renunciará a su cargo ante la llegada de Trump a la Casa Blanca.

En el mercado de los bonos soberanos en Estados Unidos, las tasas a corto plazo mostraron un fuerte aumento, mientras que los rendimientos a largo plazo registraron alzas aún más marcadas. El bono del Tesoro a 30 años subió 18 puntos base (pb), alcanzando un 4,62%, su nivel más alto desde mayo.

El precio del cobre experimentó su mayor caída diaria en tres meses, cerrando con un descenso de 3,51% a US$ 4,2 por libra en la Bolsa de Metales de Londres, debido a la expectativa del mercado de un mayor proteccionismo, y una guerra comercial con China.

El fortalecimiento del dólar contribuyó a presionar el precio del oro, que cayó 3%, mientras que el petróleo registró una baja más leve de 0,44%.

El retorno de Trump a la Casa Blanca tendrá efectos colaterales significativos, no sólo en Estados Unidos, sino en la economía global. El presidente electo ha prometido imponer aranceles de hasta el 60% a los productos chinos y del 10% a los provenientes de la Unión Europea, dentro de su estrategia MAGA (Make América Great Again) que busca favorecer a las empresas estadounidenses ante la competencia exterior. Incluso ha planteado la posibilidad de imponer aranceles de hasta el 100% a los productos importados desde México.

En los próximos meses veremos si todas estas promesas se materializarán. En este sentido, Wolf advirtió en su columna que “Trump es un experto en promesas vacías. En 2016, una pieza central de su campaña fue el muro que México pagaría. Al final, no hubo muro y mucho menos, dinero de México. Esta vez ha prometido capturar y deportar a unos 11 millones de inmigrantes indocumentados. La operación necesaria para lograrlo sería inmensamente costosa y controvertida. De hecho, ¿cómo exactamente se deportarían a muchos millones y a dónde?”.

The Economist cree que todo puede pasar. El semanario en su portada titula “Welcome to Trump´s World” y señala que es el presidente estadounidense más importante desde Franklin D. Roosevelt.

Un Imacec que cambió las proyecciones de Hacienda

Antes de la marea roja en Estados Unidos, en Chile partimos la semana con una noticia decepcionante. El Banco Central informó que el Imacec en septiembre frente a igual mes de 2023 tuvo una variación nula, ubicándose muy por debajo de las expectativas

Ante estos números, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, salió rápido a asumir que este año no se cumplirá la proyección que tenían en la cartera para el Producto Interno Bruto (PIB): de 2,6%. “Ya no se va a poder cumplir. (...) El 2,6% ya se ve muy lejano”, afirmó.

Lo que sí, anticipó un mejor pasar para el cuarto trimestre, al igual que el mercado.

Las dudas con MELI

También fue decepcionante para los inversionistas los resultados de Mercado Libre (MELI), el gigante del comercio electrónico argentino.

El miércoles informó sus resultados del tercer trimestre, anotando un aumento de 11% de sus ganancias (utilidad neta de US$ 397 millones), respecto al mismo trimestre de 2023, incumpliendo las estimaciones del mercado, debido a que los costos de logística y crédito compensaron el crecimiento de sus ingresos.

Los analistas encuestados por LSEG esperaban una ganancia de US$ 542 millones. Pero lo que más la golpeó fue el crecimiento de la cartera de créditos, la cual experimentó un aumento de 77% interanual, totalizando US$ 6.016 millones.

Esto gatilló una fuerte caída de sus papeles en el after market, situación que se extendió al jueves, cuando los ADR's llegaron a registrar una baja de 15,31% pasado el mediodía en Nueva York.

Latam sorprende

La que no decepcionó fue Latam Airlines. La compañía informó una utilidad de US$ 301 millones el tercer trimestre, lo que es un alza de 30% respecto del mismo periodo del año pasado. Con ello, la aerolínea registró una ganancia de US$ 705 millones en lo que va del 2024, lo cual representa una variación positiva de US$ 206 millones comparado al periodo anterior.

En términos de ingresos operacionales, entre julio y septiembre llegaron a US$ 3.245 millones, lo que representa un aumento de 7,6% respecto del tercer trimestre de 2023, obteniendo un margen operacional ajustado de 14,0%.

El CFO de LATAM Airlines Group, Ramiro Alfonsín, en su última presentación de resultados, dijo que “estos buenos resultados son fruto del trabajo de los últimos años que ha permitido un crecimiento sostenido y rentable. En este sentido, se ha logrado reducir la deuda, prácticamente no hay vencimientos financieros en los próximos cuatro años, se dispone de una liquidez de US$3.600 millones y el grupo LATAM ha alcanzado, con mucho esfuerzo, un costo por ASK de pasajeros, excluyendo combustible, de US$4,0 centavos”.

Gol alcanza acuerdo

La aerolínea brasileña Gol alcanzó un acuerdo financiero de reestructuración con su principal prestamista, el Grupo Abra -también dueño de la colombiana Avianca-, que le permitirá afrontar las deudas y sacar a la compañía del Capítulo 11 en 2025.

Gol dijo que espera recaudar hasta US$ 1.850 millones en financiamiento para pagar una línea de crédito existente y financiar la salida de la aerolínea de la bancarrota.

Según información de Bloomberg, Gol presentará la propuesta ante el Tribunal de Quiebras del Distrito Sur de Nueva York antes de fin de año y apunta a salir del proceso en abril de 2025.

Dorothy Pérez aterrizó con todo

La nueva contralora general de la República, Dorothy Pérez en 48 horas hizo notar su mano. Emitió un pronunciamiento que desencadenó una serie de críticas por parte de los funcionarios del Estado.

Resolvió dejar en manos de los tribunales de justicia el debate sobre la “confianza legítima” de los funcionarios públicos empleados bajo la modalidad de “contrata”.

La entidad declaró que la decisión sobre el plazo para generar confianza legítima en los funcionarios públicos a contrata es una materia de competencia exclusiva de los tribunales de justicia, ya que se trata de una materia litigiosa, que no debe ser analizado por la Contraloría, adelantando que en lo sucesivo la entidad se abstendrá de resolver sobre la citada materia.

No hay plazo que no se cumpla...

Este jueves, el abogado Juan Pablo Hermosilla cumplió su promesa. Difundió un listado de conversaciones que fiscales y jueces sostuvieron con su defendido y hermano, Luis Hermosilla.

La nómina contempla las conversaciones por Whatsapp de 28 personas más el equipo de fiscales de la macrozona sur.

Dentro de la lista figuran el fiscal nacional Ángel Valencia, los fiscales Emiliano Arias, Xavier Armendáriz, Ximena Chong, Manuel Guerra, Juan Pablo Araya, entre otros. También están la ex jueza Angela Vivanco, Jean Pierre Matus, Lamberto Cisternas, Mario Carroza, dentro de los más conocidos.

Juan Pablo Hermosilla señaló que en dos semanas más se referirá nuevamente al tema.

Alemania de mal en peor

El gobierno alemán atraviesa una crisis. La ruptura de la coalición se hizo patente esta semana, cuando el canciller socialdemócrata, Olaf Scholz, cesó en su cargo al ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, después de que este último propusiera un adelanto electoral.

Esto puso fin a la alianza tripartita entre los socialdemócratas, los Verdes y los liberales del FDP, dejando al Gobierno al borde del hundimiento.

No se va, Powell no se va

En un cuarto de punto, la Reserva Federal recortó este jueves los tipos de interés hasta el tramo comprendido entre el 4,5% y el 4,75%. De esta forma, mantiene la hoja de ruta prevista, pese a la alta volatilidad y la victoria de Donald Trump en los comicios presidenciales.

Pero la expectación estaba en las palabras de Jerome Powell respecto a su continuidad en el cargo. El presidente de la Fed afirmó que no va a dimitir, ni aunque Trump se lo pida y recordó que "la ley no lo permite". Terminará el trabajo para el que fue elegido, garantizando la independencia de la Fed

Presupuesto avanza

Cuando ya terminaba la semana, el jueves por la noche, tras dos jornadas de maratónicas negociaciones, propuestas y contra ofertas, el Gobierno propuso un primer acuerdo con el oficialismo y la oposición para destrabar la tramitación de la Ley de Presupuestos 2025.

La propuesta consiste en el compromiso del Gobierno de aumentar el nivel de gasto que recortará en 2025, desde los US$ 500 millones propuestos el miércoles, a US$ 543.000 millones.

Esto llevaría al gasto público a crecer un 2% el próximo año, desde el 2,7% que contemplaba la propuesta original del Ejecutivo. También el protocolo contemplará que el Congreso deberá autorizar a Hacienda cuando el Gobierno busque realizar giros superiores a 0,3% anual desde el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES); y que se contratará una asesoría de un organismo multilateral, que sería el FMI, para evaluar ex ante las proyecciones de ingresos del Gobierno Central.

Las partes acordaron mantener el límite de endeudamiento solicitado al Congreso por hasta US$ 16.000 millones.

Un IPC que no gustó

Y cerramos la semana con un IPC de octubre que a todos sorprendió, al escaparse de las proyecciones al alcanzar el 1%, su mayor variación mensual en casi dos años.

La serie anual empalmada del INE llegó hasta un 4,7%, alejándose del 4,1% registrado en septiembre.

Entre las divisiones que presentaron aumentos en sus precios, destacaron vivienda y servicios básicos (3,1%) y dentro de este ítem el aumento más importante fue suministro de electricidad (18,9%).