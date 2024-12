Venta de Banmédica: 20 interesados concurren a primera fase del proceso por Chile y Colombia

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Como parte del plan de desinversión del conglomerado estadounidense UnitedHealth Group (UHG) en la región, la venta de Empresas Banmédica concretó su primer avance con el cierre del proceso de presentación al mercado y con las primeras muestras de interés de los potenciales oferentes por los activos de la compañía, en los negocios de clínicas y seguros de salud en Chile -donde es el principal actor- y en Colombia.

Tras concluir la elaboración de los antecedentes fundamentales en el teaser (documento donde se expone qué se vende y cuáles son los procedimientos) hace dos semanas, la tarea a cargo de BTG Pactual avanzó hacia un hito clave: la recepción de las cartas de manifestación de interés para acceder a la información base del proceso.

De acuerdo a fuentes al tanto de estas operaciones, del orden de 20 actores de la industria e inversionistas concurrieron a esa instancia, la cual considera los activos en los mercados chileno y colombiano.

Una vez concluida esta fase, en el mercado se espera que hacia fines del receso veraniego o a inicios de marzo, tendrá lugar el comienzo de la etapa decisiva de recepción de las ofertas no vinculantes, paso previo a la etapa final con la lista corta de interesados.

Mientras se configura el escenario para los mercados chileno y colombiano, UHG dio el primer paso de su plan a comienzos de noviembre en Perú con el traspaso de su participación del 50% en la sociedad Pacífico EPS al grupo local Credicorp, decisión que sorprendió a quienes esperaban la venta conjunta de los activos que mantiene el conglomerado estadounidense en los tres países de Sudamérica.

Esta transacción, que sigue adelante su tramitación ante las autoridades locales, marcó un punto de inflexión, ya que UHG, a través de Empresas Banmédica, había compartido la propiedad en partes iguales con Credicorp, desde 2014, convirtiéndose en el principal actor en seguros de salud del vecino país y controlador de una de las principales redes de clínicas, centros médicos y laboratorios.

Ese hito estableció un precedente en el proceso de desinversión, caracterizado por la rapidez en la venta y la disposición del controlador a aplicar descuentos en la valorización. Desde el mercado, están atentos a si UHG replicará esa estrategia en las negociaciones futuras para las operaciones que mantiene en Colombia y Chile.

El proceso de salida

UHG inició su plan de desinversión en Sudamérica a fines de 2023, comenzando en Brasil con la venta de la firma Amil por algo más de US$ 500 millones, marcando un fuerte contraste con el precio de la adquisición realizada once años antes por unos US$ 5 mil millones.

Luego, el holding anunció su decisión de vender Empresas Banmédica, que opera en Chile, Perú y Colombia. Este anuncio generó un fuerte remezón en la industria de salud privada chilena, ya que es el principal actor en el sector prestador -destacando las clínicas Santa María y Dávila- y en el asegurador, a través de las isapres Banmédica y Cruz Blanca, que concentran la mayor cuota de afiliados del país.