Los ajustes en Engie de cara a la última fase de su transformación

La firma renovó su primera línea ejecutiva con la incorporación de un nuevo CEO y un nuevo CFO. Con una posición financiera sana y una proceso de transformación sólido, ahora el desafío es desplegar una ofensiva comercial y financiar US$ 1.400 millones en proyectos.

Por: Francisco Noguera

Publicado: Sábado 23 de agosto de 2025 a las 04:00 hrs.

