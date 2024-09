La apuesta de Marcel para el último Presupuesto que ejecutará este Gobierno

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El próximo miércoles, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, estará de vuelta en el país luego del Chile Day que se desarrolla en París y Londres. Irá directo al Congreso, para participar en lo que, espera, sean las últimas etapas del proyecto de ley de cumplimiento tributario en el Senado para ser despachado a tercer trámite en la Cámara de Diputados. Hacienda corre a contrarreloj para que la iniciativa se apruebe en el Parlamento. Es la última chance que tiene de poder allegar más recursos para Presupuesto 2025, antes de que el proyecto para el nuevo erario ingrese al Congreso a fines de septiembre.

Para el Gobierno se tratará de un presupuesto de consolidación y afirman que tendrá como eje las prioridades de la ciudadanía. “Este Presupuesto será el último que implementará esta administración, por lo que permitirá consolidar las políticas que se han llevado a cabo desde 2022”, señalaron desde la Dirección de Presupuestos.

No obstante, la discusión política ya se avizora compleja por el factor electoral, en un escenario de estrechez fiscal que se mantiene, pese a que se esperan mayores ingresos por cobre.

La semana pasada, Hacienda publicó los resultados de los comités de expertos consultados para el precio de largo plazo del cobre y para el PIB tendencial, variables fundamentales para determinar los ingresos estructurales del Fisco y, con ello, el espacio de gasto fiscal. Como resultado, el precio de referencia del cobre para el presupuesto 2025 subió de US$ 3,86 a US$ 4,09 la libra, mientras que el crecimiento del PIB no minero tendencial bajó levemente de 2,3% a 2,2%.

Pese a la mejora del valor del metal, los expertos consideran que el espacio de gasto sigue siendo acotado. Eso va en línea con lo que planteó el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), que en su último informe advirtió que, considerando las propias cifras de la Dipres, el gasto público no debe crecer en promedio más de 1,6% en el período 2025-2028.

En este contexto, para el exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Michelle Bachelet, Sergio Granados, si se compara con el gasto proyectado para este año, en el Presupuesto de 2025 el gasto podría crecer entre 1% y 1,5%. Si se compara con la ley de Presupuestos de 2024, aumentaría en torno a 2,5%.

Granados prevé una discusión “muy compleja” en el Congreso. “Los diferentes bloques políticos están en una disposición de no hacer grandes acuerdos y la oposición intentará bloquear los programas de mayor impacto político por las próximas elecciones del año 2025”, sostuvo.

Coincide el decano de la Facultad de Economía de la USS y exsubsecretario de Hacienda del segundo Gobierno de Piñera, Alejandro Weber. “La discusión política del presupuesto será compleja. Las fuerzas expansivas de un año de elección deberán sujetarse a la estrechez de las finanzas públicas en el mediano plazo”, plantea.

“El crecimiento del gasto para el próximo año debe ser acotado. Desde nuestro punto de vista no debiera superar el 2% de crecimiento respecto de 2024. Si bien el mayor precio del cobre dará un leve espacio fiscal adicional para el año 2025, debemos recordar que la regla ahora es dual y se debe cumplir también con la estabilización de la deuda”, agrega. El Gobierno proyecta que la deuda pública superará el 40% del PIB en 2024, el mayor nivel en 34 años.

Cumplimiento tributario

En este contexto, Hacienda apuesta a que en las próximas semanas se despache del Congreso el proyecto de ley de cumplimiento tributario, tras un acuerdo con la oposición, lo que permitiría aumentar los ingresos estructurales del fisco en 0,5% del PIB en 2025 y, a su vez, tener un mayor espacio de gasto. En régimen la mayor recaudación se proyecta en 1,5% del PIB.

La apuesta del ministro Marcel está al límite de tiempo. Actualmente, la iniciativa tributaria ¬-que busca combatir la evasión y elusión- se encuentra en la comisión de Hacienda del Senado y se espera que se despache a la sala la próxima semana. Pero luego debe volver a tercer trámite en la Cámara de Diputados, y no se descarta que llegue a comisión mixta.

Según estimaciones del exdirector de Presupuestos del segundo Gobierno de Sebastián Piñera, Matías Acevedo, si este año Hacienda cumple con su meta fiscal, el nivel del gasto público podría llegar a unos US$ 81.900 millones. Sin embargo, para ello debe seguir ajustando el gasto, ya que en el Informe de Finanzas Públicas del segundo trimestre proyectó un déficit estructural de 2,2% del PIB en 2024, aún mayor que la meta de déficit de 1,9% del PIB que comprometió.

El economista estima que con los nuevos parámetros estructurales, si el Gobierno logra ajustarse a la meta de 2024, el gasto podría aumentar unos US$ 3.700 millones adicionales en 2025, llegando a unos US$ 85.600 millones. “Eso ya es una enorme cantidad de recursos, pero podría ser incluso mayor si se incorpora el proyecto de cumplimiento tributario, sumando en total unos US$ 5.400 millones”, detalló.

Las prioridades

El senador y miembro de la comisión de Hacienda Juan Antonio Coloma (UDI) señaló que es probable que el proyecto se apruebe “en las próximas semanas”, pero advirtió que, si bien habría cerca de 0,5% del PIB de recursos adicionales el primer año de vigencia, el protocolo de acuerdo entre los parlamentarios y el Ejecutivo señala que dichos recursos deben destinarse prioritariamente al financiamiento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) y seguridad ciudadana.

Al amparo de ese compromiso, Acevedo plantea que, si obtienen esos ingresos, Hacienda debe dejarlos provisionados en la partida del Tesoro Público a la espera de que, eventualmente, se apruebe una reforma previsional. De no ocurrir ello, dijo, esos ingresos se deberían ahorrar para recomponer activos financieros.

La seguridad ciudadana es una prioridad en la que todos los sectores políticos coinciden para el Presupuesto. “Es por lejos lo más importante hoy para la ciudadanía y un tema ineludible”, aseveró Coloma.

“Las partidas del presupuesto que todos los años tienen mayor discusión son Salud, Educación, Vivienda y Ministerio del Interior y Seguridad Pública. Construir acuerdos será clave para despachar en tiempo y forma el Presupuesto”, agregó el presidente del Senado y también miembro de la comisión de Hacienda, José García Ruminot (RN).

Desde el Gobierno, en tanto, el Presidente Boric adelantó el martes la relevancia que tendrá la cultura en el Presupuesto 2025. En un homenaje al excanciller Gabriel Valdés, el Mandatario dijo que “los presupuestos sectoriales, en general, dependiendo del año, crecen entre un 3% y un 5%, pero este año cultura va a crecer del orden del 60%”.

Para la diputada del Frente Amplio y miembro de la comisión de Hacienda de la Cámara, Gael Yeomans, “en este presupuesto será clave profundizar en más y mejor Estado para solucionar los problemas de la gente, para fiscalizar empresas inescrupulosas como Enel, para recuperar espacios públicos tomados por el narcotráfico y garantizar una mejor atención en hospitales”. Asimismo, planteó que “para que los SLEP funcionen bien se debe fortalecer la educación pública y, además, se requiere contar con más centros de cuidado para que las personas en dependencia y sus cuidadores puedan acudir”.

“Como siempre los presupuestos generan mucha expectación. Más aun cuando es el último de este Gobierno”, sostuvo el diputado PS, Jaime Naranjo. Pero desestimó que se generen mayores problemas, pues, a su juicio, hay “acuerdos básicos en los temas que deben ser priorizados, como son seguridad, inversión, generación de empleo, salud, educación”.

¿Habrá condonación del CAE?

Un tema que podría complejizar la discusión es la propuesta del Ejecutivo para enfrentar las deudas del CAE. El Gobierno se comprometió a presentar una solución antes de que ingrese el Presupuesto, y espera que sea la semana siguiente a las Fiestas Patrias. El ministro de Educación, Nicolás Cataldo dio algunas luces el domingo en TVN, bajando las expectativas respecto de una condonación total de las deudas, cuyo costo se estima superaría los US$ 11.000 millones. “Condonarles todo a todos es lo más regresivo que uno podría hacer, porque no todos tienen la misma situación”, afirmó. Pero agregó que todos tendrán “algún tipo de solución”.

En la oposición esperan conocer los detalles, pero insisten en que, en un escenario de estrechez fiscal, las prioridades no deben ser condonar deudas por educación.

Carlos Bianchi, diputado independiente y presidente de la Comisión de Hacienda de la Cámara, espera una discusión difícil para este nuevo presupuesto, por factores económicos, como el aumento de la deuda pública, y políticos, como las elecciones de este año y el próximo: “El Gobierno llega muy debilitado a este Presupuesto y en octubre, en medio de la tramitación del proyecto, se realizarán las elecciones municipales en las que la oposición espera tener mejores resultados y se sienten más empoderados. Eso sin duda también marcará el debate. No dudo de que finalmente se podrá llegar a consensos, pero no será fácil”, dijo.