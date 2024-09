La carrera final de las criptomonedas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Las expectativas son altas. No es de extrañarse porque 2024 ha sido un buen año para el ecosistema de las criptomonedas. Bitcoin tuvo la esperada aprobación de sus primeros ETF por parte de la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos (SEC, por sus siglas en inglés), su récord histórico sobre los US$73.000 y el cuarto halving de su historia, evento diseñado para perpetuar la escasez del activo.

Pero no es la única. La moneda más importante del mercado cripto ha impulsado al mundo de las altcoins a registrar valores por encima de sus marcas históricas. Por otra parte, ethereum también tuvo el permiso para sus fondos cotizados en bolsa además de nuevas actualizaciones.

En este escenario entramos a la última fase del año. El cuarto trimestre suele ser clave para el mercado de los activos digitales, marcado por un mejor desempeño de las criptomonedas. Precisamente octubre y noviembre históricamente han presentado dos de los retornos más positivos del año. A juicio del co-founder de Orionx, Joel Vainstein, “todos estos indicadores apuntan a que el mercado cripto está listo para una nueva fase de crecimiento”.

A pesar de que el mercado muestra una mayor madurez, impulsado por una creciente adopción institucional y una mejor comprensión de las criptomonedas por parte del público general. Factores como las decisiones de los bancos centrales sobre su política monetaria, la claridad en las regulaciones y las elecciones presidenciales de Estados Unidos podrían golpear la volatilidad que caracteriza a este tipo de activos.

¿Y si gana Kamala Harris?

Los ojos del mundo están puestos en las próximas elecciones de Estados Unidos. Especialmente quienes siguen a los cripto activos. Donald Trump se ha posicionado como el candidato pro bitcoin, quien prometió convertir a su país en "la capital criptográfica del planeta y la superpotencia bitcoin del mundo". Si bien la demócrata Kamala Harris está abierta a tomar ciertas medidas como crear una "reserva estratégica" de bitcoin para el Gobierno estadounidense, el contraste con Trump la vuelven como una opción menos atractiva para las criptomonedas.

Una victoria de Harris en las próximas elecciones de EEUU “podría generar incertidumbre en el corto plazo si su administración adopta una postura cautelosa hacia las criptomonedas”, señaló la CEO de CryptoMKT, Maria Fernanda Juppet. Sin embargo, su enfoque aún no está completamente definido. “Podría existir una oportunidad para que su administración impulse regulaciones más claras y favorables para el ecosistema cripto, siempre que se promueva un equilibrio entre la innovación tecnológica y la protección al consumidor”, agregó.

La pregunta que surge es qué precio podrían alcanzar las criptomonedas durante los próximos tres meses. El valor de la moneda digital más importante del mercado en las últimas semanas ha oscilado en torno a los US$ 60.000, pero “a medida que las elecciones de EEUU avancen y los mercados asimilen los resultados, bitcoin podría acercarse a niveles cercanos a los US$ 79.000 y US$ 150.000 antes de finalizar el año, en línea con la expectativa de su halving en 2025 y la narrativa de escasez”, adelantó Vainstein.

Ethereum, aunque no se considera una "reserva de valor" como bitcoin, sigue siendo fundamental en el ecosistema cripto debido a su capacidad para habilitar contratos inteligentes y finanzas descentralizadas (DeFi). Con las mejoras previstas en su escalabilidad, se espera que recupere valor y cierre 2024 en torno a los US$ 5.100, dicen desde Orionx.

Finalmente, las altcoins continuarán captando la atención de los inversionistas a medida que el rally alcista tome impulso, especialmente después de un periodo de seis meses de corrección y acumulación. Con un panorama más claro y señales positivas en el mercado, los expertos proyectan un crecimiento sostenido, lo que ofrece un escenario favorable para un cierre de año alcista.

Qué monedas seguir

Para el último trimestre, es esencial monitorear criptomonedas que no solo han demostrado resiliencia, sino que también están detrás de soluciones innovadoras, dicen los expertos.

Evidentemente bitcoin sigue siendo el barómetro del mercado y una referencia como reserva de valor digital. Es el refugio de valor y líder del mercado, impulsado por la narrativa de escasez tras el halving.

Ethereum con sus recientes mejoras en escalabilidad y sostenibilidad, es una pieza fundamental en el desarrollo de aplicaciones descentralizadas. Por su parte, solana está destacando por su capacidad para procesar transacciones a bajo costo y con gran rapidez, lo que la convierte en un competidor serio de ethereum.

Polkadot y avalanche tienen un rol clave para el futuro de la interoperabilidad entre diferentes blockchain, lo que permite una mayor adopción y eficiencia en la transferencia de activos y datos entre distintas redes. Pero también hay monedas relacionadas con el sector de gaming y metaversos, como axie infinity y the sandbox, que también deberían estar en el radar, dado el creciente interés por las economías virtuales. También fetch.ai que ha estado liderando la integración de IA en cripto y se ha fortalecido tras los planes de financiamiento de OpenAI.