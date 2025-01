Lo que debes saber al terminar la semana | Pensiones, Dominga, CLC, inflación y la caída de una ministra marcaron la agenda

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La última milla para despejar si habrá o no un acuerdo en torno a la reforma de pensiones -y si este será total o parcial- ya comenzó.

Aunque lejos de estar exenta de nuevas complicaciones. La semana que empezó con un tenso cruce entre el Presidente Gabriel Boric y la oposición, tras un discurso del mandatario en que criticó en duros términos a la derecha, concluyó con una certeza importante: el proyecto de ley ya tiene fecha de votación.

Junto con fijar el día clave, se abrió el plazo para ingreso de indicaciones, el que concluirá el lunes a mediodía, con los cambios que propondrá el Ejecutivo, basado en las votaciones ad referendum que se han tenido hasta ahora en la comisión de Trabajo del Senado y las conversaciones entre el Gobierno y los senadores de dicha instancia, donde la oposición tiene mayoría. Lo anterior será clave en la antesala de un eventual acuerdo, pues tras las declaraciones de Boric, los parlamentarios acusaron que el Gobierno estaba desconociendo los entendimientos previos a los habían llegado con los ministros Jara y Marcel. Fue por eso que el senador UDI Juan Antonio Coloma acusó al Ejecutivo de estar "desahuciando" la reforma.

Más allá de la polémica de esta semana, las conversaciones entre el Gobierno y la oposición continuaron a través de una serie de reuniones entre los senadores y los ministros.

A partir del miércoles -y eventualmente el jueves hasta total despacho- se votará la reforma en la comisión, para luego pasar a Hacienda y la Sala.

¿Habrá finalmente humo blanco? Ahora sí que ya solo quedan horas para tener respuesta a una pregunta que hace meses ronda los pasillos del Congreso Nacional y La Moneda.

La frase de la semana: "No podemos seguir con un crecimiento de 2%, eso es mediocre", EDUARDO FREI RUIZ-TAGLE, expresidente de la República.

Dominga en suspenso



Esta semana, el Comité de Ministros -sin ministros y conformado por subrogantes- volvió a rechazar de forma unánime el proyecto Dominga, luego de que el Tribunal Ambiental de Antofagasta ordenara repetir la votación de 2023 por considerarla “ilegal” y advertir una serie de vicios.

A 11 años del inicio de la trama, la instancia dijo “no” por tercera vez.

Desde Andes Iron se lanzaron en picada: “Marca un nefasto precedente, nunca visto en la historia de Chile en materia de tramitación ambiental. (...) Lo resuelto por el Comité de Ministros es ilegal e inconstitucional”.

Desde La Moneda defendieron la actuación, indicando que los temas considerados para el rechazo “no están en los que aparecen en el fallo como zanjados”.

Ahora lo único que está claro es que la trama del proyecto Dominga no termina aquí. Si bien se abren potenciales escenarios, ahora surge un nuevo debate en torno a un eventual “desacato” por parte de la instancia ministerial.

Inflación: 4,5%



Si bien se transformó en una sorpresa positiva el IPC de diciembre, que tuvo una caída de 0,2%, pese al descenso general, la inflación anual terminó 2024 en 4,5%, que -aunque inferior al 4,8% anticipado por el Banco Central- permitió completar cuatro años con un cierre por sobre la meta de 3%.

“Nos vamos acercando ya al término de este período que ha estado muy marcado por los aumentos de precio de la energía. Vamos a tener un último incremento en enero y ya a partir de mediados de año, cuando ya se incorporen en la base de comparación los primeros aumentos de tarifas, ya la cifra global de IPC va a empezar a disminuir de manera significativa”, dijo el ministro de Hacienda, Mario Marcel.

La pregunta es cuándo se alcanzará la meta. Según los pronósticos de algunos agentes del mercado, y también del Banco Central en el Informe de Política Monetaria (IPoM) de diciembre, se lograría recién en la primera mitad del próximo año.

Caída de una ministra



“Esto es algo que no debió haber sucedido”. Así la ministra del Interior, Carolina Tohá, resumió el sentir de gran parte del Gobierno, que este lunes sufrió una nueva baja en el gabinete. Esta vez, producto de un error que debió haber sido detectado a tiempo en la fallida compra de una casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo.

A pesar de que la ministra de Bienes Nacionales, Marcela Sandoval llegó a explicar personalmente lo sucedido, no fueron atendidos sus argumentos y pocos minutos después de bajar desde el segundo piso de La Moneda, se daba a conocer el pedido de renuncia de la militante del Frente Amplio.

La salida comenzó a gestarse el viernes pasado, cuando la histórica visita al Polo Sur del Presidente Boric se vio opacada por la atención mediática del caso y las criticas transversales a la hoy frustrada adquisición, que bordearía los

$ 1.000 millones.

Sandoval fue reemplazada por Francisco Figueroa, periodista de la Universidad de Chile y magíster en Cultura y Sociedad de la London School of Economics and Political Science de Inglaterra. Fue Jefe de Gabinete de la entonces ministra de Bienes Nacionales, Javiera Toro; de quien posteriormente fue Jefe de Gabinete en el Ministerio de Desarrollo Social y Familia.

Anteriormente, entre 2012 y 2015, fue director de la Fundación Nodo XXI. Además, entre 2009 y 2011, ejerció como vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile.

Repatriación de capitales



Finalmente, este martes se conoció la cifra de recaudación por repatriación de capitales. El Gobierno informó que se lograron recaudar

$ 92.496 millones, apenas un 15,6% de la meta que tenía el Ejecutivo, que era de $ 591.927 millones.

La medida es parte de tres ventanas transitorias para aumentar los ingresos fiscales, las que en su conjunto recolectaron más de lo que se estimaba: US$ 1.000 millones para el 2024 y 2025.

Exportaciones récord



El pasado martes el Banco Central informó que las exportaciones chilenas durante 2024 se incrementaron en 5,9%, alcanzando un récord de US$ 100.163 millones.

La mitad de las exportaciones provinieron del cobre, que aportó US$ 50.858 millones, 17% más que el 2023. El segmento agropecuarios-silvícolas y pesqueros también tuvo una destacada participación exportando US$ 9.029 millones, un 25% más que el año anterior.

CLC: nuevo controlador



Clínica Las Condes (CLC) sigue dando noticias en una guerrilla por su toma de control. El lunes se hizo pública la intención de la sociedad Kumey SpA de desembolsar US$ 60 millones para quedarse con el control de la clínica, comprando el 55,75% de participación que detenta la empresaria Cecilia Karlezi.

DF pudo constatar que Gabriel Massuh, dueño de Bagno, asociado con el radiólogo Francisco Avendaño; y el médico español José Antonio Valero, apoyado por inversionistas extranjeros, estaban detrás de la oferta. Durante la semana, la acción de CLC escaló un 9,3%.

Pero la toma de control definitivo se dio este viernes. Ayer Indisa y Euroamérica tomaron el control en un directorio realizado en la tarde, asumiendo la presidencia Carlos Kubick, poniendo así fin a la era Karlezi-Gil.

Trudeau fuera de juego



El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, anunció el lunes su dimisión tras más de 9 años en el poder.

"Tengo la intención de dimitir como líder del partido y como primer ministro después de que el partido seleccione a su próximo líder mediante un proceso competitivo y riguroso a nivel nacional", manifestó Trudeau.

Trudeau también informó que el Parlamento canadiense permanecerá cerrado hasta el 24 de marzo, lo que evitará que los partidos de la oposición puedan presentar de forma inmediata la anunciada moción de censura contra el Gobierno.

Asimismo, expresó su deseo de que su dimisión permita que la próxima elección general, prevista para octubre de este año, no sea tan divisiva.

Trump a la conquista



Esta semana el Presidente electo de EEUU puso su foco en el tema geopolítico.

No descartó este martes recurrir al uso de la fuerza militar para recuperar el control del Canal de Panamá, acusando al país centroamericano de imponer tarifas de paso excesivas a los barcos estadounidenses.

Desde su residencia de Mar-a-Lago, en Florida, Trump no descartó usar la fuerza para lograr su objetivo de tomar el control de Groenlandia (Dinamarca). Sus declaraciones se produjeron justo después de que su hijo mayor, Donald Trump Jr., llegara a esa isla, donde EEUU tiene una base militar estratégica para la influencia en el Polo Norte

La arenga de Frei



El expresidente Eduardo Frei afirmó este miércoles que Chile se merece un crecimiento mayor al 2% para lograr el desarrollo.

En el marco del seminario organizado por Icare “Un pacto por el crecimiento 2025”, el exmandatario inició su exposición destacando el rol del ministro de Hacienda, Mario Marcel. “Si no tuviéramos a Marcel, estaríamos en una situación más complicada. Tenemos un buen ministro de Hacienda”, señaló sin tapujos.

Frei fue al evento con un mensaje claro: el crecimiento de Chile es mediocre y es imperioso volver a crecer como lo hizo en la década de los 90 y los primeros años del milenio. Su presentación estuvo sustentada en que Chile ya lo hizo y puede volver a hacerlo, si se enfoca en desarrollar infraestructura crítica -como la portuaria- que apoye las exportaciones. De hecho, sostuvo que el estallido de las exportaciones ha sido el hecho más virtuoso que ha ocurrido en Chile en los últimos 30 años” y que “la viga maestra hoy es el comercio exterior de Chile”. Por eso indicó que debemos consolidarnos como una economía multiexportadora.

Yacimiento de cobre china



Mientras Chile daba a conocer el gran año del cobre, en China se notificó el hallazgo de 20 millones de toneladas en cuatro yacimientos ubicados en el altiplano tibetano. Se estima que tendrían capacidad potencial de 150 millones de toneladas.

Desde la Sonami salieron a poner paños fríos, asegurando que el hallazgo no representa un riesgo para la competitividad chilena, debido a la ubicación y condiciones extremas del sector. Remarcaron que el principal productor sigue siendo Chile con reservas de 190 millones de toneladas de mineral rojo.

Hermosilla nuevamente



Luis Hermosilla se enfrentó nuevamente a los tribunales. El miércoles, el imputado por el caso Factop/Audio fue formalizado por la llamada arista Parque Capital.

El penalista es imputado como autor del delito de tráfico de influencias entre 2020 y 2021 en la tramitación de permisos para el proyecto inmobiliario industrial Parque Capital, entre cuyos accionistas figura el Grupo Patio, firma que en ese entonces era propiedad de los hermanos Álvaro y Antonio Jalaff.

Energías renovables



Durante 2024 las energías renovables anotaron un fuerte crecimiento en inversión. Según la Asociación de Energías Renovables y Almacenamiento (Acera) el año pasado se invirtieron US$5.695 millones, añadiendo 4,2 GW al sistema eléctrico. Para este año esperan integrar 3,9 GW a la red eléctrica, con una inversión de US$4.358 millones.

Así, la inversión asociada a ERNC creció 232% con respecto al 2023.

Bice Security: lista la primera línea



Un nuevo avance en la fusión Bice-Security se conoció esta semana. Ambos holding anunciaron quienes conformarán la plana ejecutiva de la nueva entidad, una vez materializada la integración.

Al mando de la entidad fusionada -vale decir el conglomerado- quedará Juan Eduardo Correa, actualmente gerente general de Bicecorp, y presidente de varias filiales de la compañía. En tanto, banca quedará en manos de Alberto Schilling, hoy gerente general de Banco Bice.