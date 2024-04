Isabel Plá, la candidata improbable

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El gran viraje en la vida de Isabel Plá Jarufe ocurrió en enero de 2018. El entonces presidente electo Sebastián Piñera la llamó para que fuera la ministra de la Mujer y Equidad de Género (MMEG) y pese a que había trabajado en esos temas en Avanza Chile, Plá se sorprendió. “Estaba tan agradecida, ¡no lo podía creer! ´¿En serio que voy a ser yo?`”, recuerda un exministro.

Ese fue el momento en que pasó de ser una militante UDI, a una cara visible y con potencial liderazgo. De hecho, los primeros meses de gobierno estuvo entre las ministras más populares con más del 60% de aprobación.

Seis años después, Plá reaparece, pero ahora dentro de una plantilla electoral. Estará junto a un variopinto grupo de contendores y competirá con el incumbente Claudio Orrego (independiente) para ser Gobernadora por la RM.

En la lista de posibles candidatos está su sucesora en el MMEG, Macarena Santelices, de Republicanos, quien duró poco más de un mes en el cargo, Gino Lorenzini, de “Felices y Forrados” y el panelista demócrata, Gabriel Alemparte.

" Yo no me presento como una candidata testimonial". Isabel Plá, carta a gobernadora de la RM.

Aunque en la UDI dicen que hace un tiempo María José Hoffman, secretaria general de la UDI, y su presidente, Javier Macaya, le han ofrecido candidaturas a Isabel Plá, esta vez fue diferente. Viendo que nadie en la UDI se interesaba por postular a la gobernación, ella se ofreció para conducir un territorio que congrega 52 comunas. Gonzalo Müller, académico de la UDD, destaca: “Isabel es la única que agarró ese fierro caliente que es la gobernación de Santiago”.

La muerte del Presidente Sebastián Piñera en febrero fue trascendental. Dice ella que tenía que salir de su zona de confort. Participa en un panel de T13 Radio, publica columnas en El Mercurio y lidera la Corporación Somos Mujeres por Chile. “El Presidente hubiera querido que volcáramos todo lo que aprendimos en su gobierno en trabajar por el bien de Chile”, afirma.

Aunque RN no ha ratificado que será la candidata de Chile Vamos, todo indica que la próxima semana esto quedará zanjado y sin problemas, aseguran fuentes del sector.

“Ahora, el gran drama de la derecha es que no ha trabajado en conjunto. Existe una guerra fratricida RN-UDI. Nadie está pensando qué candidato es mejor para cada alcaldía o gobernación. Piensan solo como partido”, señala una connotada exministra de Piñera.

Se esperaba mucho del rol de Evelyn Matthei a la hora de “cortar el queque” definiendo candidatos, pero ella ha optado por intervenir lo menos posible para no pagar costos.

Sin privilegios

Esta hija de inmigrantes palestinos y españoles, nacida en Quillota, y completamente ajena a las elites santiaguinas, forjó su carrera política desde un lugar opuesto a los profesionales con posgrados en el extranjero del piñerismo. Estudió Relaciones Públicas en el IPEVE y más tarde un diplomado en Comunicación Política en la Universidad Alberto Hurtado.

Ingresó a Renovación Nacional sin mucho pensarlo, en 1987, y trabajó en otros menesteres, hasta que conoció a la diputada por La Reina y Peñalolén, María Angélica Cristi. Plá la asesoró legislativamente por 19 años. En su primera vida votó “Sí” en el plebiscito de 1988, algo que prefiere no revisitar.

Su segunda vida comenzó con su retiro de RN en 2001 para militar en la UDI. Fue una era de caudillismos en RN y, en cambio la UDI popular, con arraigo en poblaciones, le resultó más atractiva.

Pero las cosas en política no se le dieron fáciles. En 2009 intentó un cupo para una diputación y no lo obtuvo. En 2013, pasó lo mismo. Entonces se fue a la Secretaría de la Presidencia a trabajar en la División de Estudios en el primer gobierno de Piñera.

Es estudiosa. Se autoformó en teoría de género y en el conocimiento de los diferentes movimientos feministas. Llegar a ser ministra de la Mujer en un Chile donde el feminismo y las reivindicaciones de género han sido patrimonio de la izquierda, no fue trivial. Surfeó bien el 2018 con la ola de movilizaciones universitarias que replicaron el #metoo mundial. Sin embargo, después se avecinó el derrumbe. Fue post estallido social y se produjo por los cargos que le hicieron a Plá por no atender los abusos que sufrieron mujeres en manos de las fuerzas de orden. Debió ser escoltada por Fuerzas Especiales en la calle, carteles con su cara con un balazo en la cabeza se colgaban en los muros. Sintió que había sido cancelada, que el odio hacia ella era superior y que eso le imposibilitaría ejercer. El 13 de marzo de 2020 dimitió.

El objetivo

Isabel Plá se siente muy cercana a Evelyn Matthei. Hablan, de vez en cuando toman café y comparten ideas. Y eso que en el gobierno de Bachelet estuvo en contra del aborto en tres causales, ley que Matthei defendió con entusiasmo.

El actual gobernador de la RM, Claudio Orrego, la mira con atención. “A Isabel la respeto por su trayectoria, fue ministra, tiene respaldo de Chile Vamos y es una mujer que debate ideas y eso se valora en política. Esta no sería una campaña de barro”, dice recordando la encarnizada lucha de hace 4 años contra Karina Oliva (Comunes), a quien ganó en segunda vuelta con el apoyo de la derecha.

“Yo no me presento como una candidata testimonial -dice Plá- realmente creo que puedo vencer a Claudio Orrego que esta vez, imagino, no contará con los votos de la centroderecha”.