Chrystia Freeland, la mujer que puso contra las cuerdas al Gobierno de Trudeau en Canadá

El futuro político de Justin Trudeau ha estado en duda desde hace meses. Pero los acontecimientos que amenazan con acabar con su puesto como primer ministro de Canadá se precipitaron en cosa de días.Todo parecía bien el 8 de diciembre cuando Trudeau y Chrystia Freeland, su entonces ministra de Finanzas y durante mucho tiempo vicepresidenta cenaron en Harrington Lake, la residencia rural del primer ministro. Charlaron sobre los detalles de una actualización financiera que Freeland debía publicar la semana siguiente y llegaron a un acuerdo sobre los puntos principales.Por eso, cuando Trudeau llamó a Freeland cinco días después para avisarle que pronto dejaría de ser ministra de Finanzas, se sintió profundamente molesta. Mark Carney, exgobernador del Banco de Canadá y favorito de los mercados, asumiría el cargo, dijo Trudeau. Pero él tenía otro trabajo importante en mente para ella: un puesto en el gabinete que gestionaría las tensas relaciones de Canadá con el Estados Unidos del futuro presidente Trump.

El último insulto

Sin embargo, no implicaba un cargo ministerial. Freeland no quiso saber nada de eso. Para ella, esto fue una degradación, que para más insulto se realizó a través de una llamada por Zoom.Pasó el fin de semana dudando sobre cómo responder, hirviendo con la misma frustración que había experimentado en el verano anterior, cuando surgieron los primeros reportes de que Trudeau estaba cortejando a Carney como su posible reemplazo.Freeland le dio a Trudeau poco tiempo para prepararse para lo que estaba por venir. Llamó al primer ministro el lunes por la mañana y le dijo que abandonaba el gabinete. Poco después, a las 9 de la mañana publicó una mordaz carta de renuncia en X. “Nuestro país enfrenta hoy un grave desafío”, escribió sobre la amenaza de Trump de alterar la relación comercial entre Canadá y EEUU. El Gobierno debe tomar esto en serio y acumular reservas financieras, continuó Freeland. "Eso significa evitar costosos trucos políticos, que no podemos permitirnos y que hacen que los canadienses duden de que entendamos la gravedad de la situación". Sus palabras fueron duras y el momento fue humillante. La frase “trucos políticos” resonó en la capital canadiense. Y Trudeau se quedó luchando por responder la pregunta de quién entregaría el plan financiero a la Cámara de los Comunes si no había ministro de Finanzas.El lunes, después de que se conociera la renuncia de Freeland, Carney habló directamente con Trudeau y le dijo que no se uniría al Gobierno. Algunos liberales todavía están atónitos por las duras tácticas de Freeland, que dimitió el mismo día de su previsto discurso fiscal con una carta que implicaba que el primer ministro no se estaba tomando lo suficientemente en serio la amenaza de Trump. Contenía una crueldad política que los hizo preguntarse si fue una maniobra para obligarlo a renunciar para que ella pudiera postularse al cargo.Personas cercanas a Freeland (56 años) dicen que su decisión se vio forzada por la forma en que Trudeau la trató desde los meses de verano, cuando se publicaron historias en el periódico The Globe and Mail que cuestionaban sus habilidades de comunicación. A Freeland le molestó la reticencia de Trudeau para defenderla firmemente en público, dicen las fuentes.

Voto de censura

Ahora, sin Freeland, posiblemente su aliada más cercana, y sin Carney, quien pudo haber ayudado a mejorar sus cifras en las encuestas, Trudeau está luchando para evitar que su Gobierno colapse.Sus problemas empeoraron el viernes siguiente, cuando Jagmeet Singh, un exaliado y líder del opositor Nuevo Partido Democrático, dijo que sus legisladores votarán en contra del Gobierno en el nuevo año legislativo. Y sin el apoyo del NDP, es probable que caiga. Un cambio de gabinete ofreció a Trudeau una última oportunidad para reorganizar su círculo íntimo, y las vacaciones podrían aliviar temporalmente algo de presión. Aún así, muchos dentro del Partido Liberal creen que no podrá sobrevivir a la andanada lanzada por Freeland, quien había sido uno de sus ministros más importantes y leales durante sus nueve años en el poder. Incluso antes de la crisis, docenas de legisladores de su Partido Liberal querían que Trudeau renunciara, preocupados de que su permanencia conducirá al partido a una derrota masiva en las próximas elecciones. Ahora ese campo de disidentes está creciendo y sus voces son cada vez más fuertes. “Se engaña si cree que puede continuar en esta trayectoria. El país quiere que dimita”, dijo en una entrevista Wayne Long, miembro liberal del parlamento de Nuevo Brunswick.Hay opiniones encontradas entre los liberales de alto rango sobre las causas de la crisis y lo que vendrá.Las elecciones están previstas para octubre, pero es probable que la crisis estalle antes. La Cámara volverá a sesionar a fines de enero y su gobierno enfrentaría un voto de no confianza poco después. Si Trudeau no puede encontrar los votos para ganar, Canadá se vería inmerso en una campaña electoral durante las primeras semanas de Trump en el cargo. La alternativa es que el primer ministro dimita y deje que los liberales elijan un nuevo líder.