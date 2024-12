Microstrategy, Tesla, Mercado Libre, EEUU y Ucrania entre las empresas y países que apuestan por el bitcoin

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

Los sucesivos récords que ha anotado el bitcoin desde el triunfo de Donald Trump en las elecciones estadounidenses de noviembre, ha dejado en segundo plano una tendencia llamativa en el mundo cripto: la demanda proveniente de empresas y gobiernos por este activo.

Y es que la compra de bitcoin ya no atrae solo a pequeños inversionistas que buscan fuera del menú tradicional que ofrece el mercado, sino que se está transformando en una reserva de valor en el balance de algunas compañías y países.

Según un estudio del Pew Research Center, el 17% de los estadounidenses han comprado alguna vez una criptomoneda, con los hombres menores de 50 años liderando la demanda. Pero actualmente, y espacialmente el bitcoin, ya no es solo cosa de “criptobros”.

Según datos recopilados por la plataforma BitcoinTreasuries, empresas como Tesla, Microstrategy o Mercado Libre, y los gobiernos de Estados Unidos, China, Finlandia y hasta Ucrania acumulan miles de millones de dólares en bitcoin.

¿Por qué comprar un activo expuesto a una alta volatilidad y que todavía no es aceptado como medio de pago universal? Según Binance, un número creciente de empresas y fondos de inversión están sumando bitcoin a sus carteras o usándolo como cobertura contra la inflación, “lo que señala una confianza continuada en su valor a largo plazo”.

Como existe un número limitado de bitcoins en el mundo, y no hay una entidad centralizada que controle su volumen -los bancos centrales, en el caso del dinero tradicional- las empresas están agregando bitcoin como un “escudo deflacionario”, que los proteja de shocks inflacionarios como el sufrido a nivel global después de la pandemia. Una suerte de oro digital, en el mundo cripto.

El caso Microstrategy

La compañía de software Microstrategy, fundada en 1989, es la mayor tenedora privada de bitcoin en el mundo, con 439.000 unidades, que al valor actual suponen una inversión de más de US$ 47.000 millones. Según BitcoinTreasuries, la compañía ha comprado bitcoin a un promedio de US$ 61.725, anotando una ganancia de 73,5%.

Microstrategy invierte exclusivamente en bitcoin desde hace cuatro años. Sus acciones han subido más del 2.600% desde el 10 de agosto de 2020, cuando su fundador, Michael Saylor, empezó a comprar bitcoin como cobertura contra la inflación. Desde entonces, la empresa se ha ido transformando desde una creadora de software a una “tesorería de bitcoin”.

Tanto ha sido el furor por esta compañía y su acertada apuesta pro-cripto, que sus acciones empezaron a cotizar esta semana en el Nasdaq, otra señal de confianza desde los mercados formales hacia las criptomonedas. La compañía tiene una capitalización de mercado que supera los US$ 100.000 millones, y ya controla el 2,09% de todos los bitcoins a nivel global.

Tesla, la fabricante de autos eléctricos de Elon Musk -otro firme defensor del cripto- mantiene 9.720 bitcoin en sus balances, lo que equivale a unos US$ 1.000 millones a su valor actual. Musk ha promovido que algunas de sus empresas, como Tesla o Space X acepten criptomonedas como medio de pago. Por ejemplo, Tesla implementó este año la opción de usar Dogecoin para comprar productos específicos, como el Cyberquad para niños, el Giga Texas Belt Buckle y el Cyberwhistle.

Mercado Libre, el mayor unicornio latinoamericano, y que tiene un market cap de más de US$ 90.000 millones, también ha apostado por el bitcoin. Según BitcoinTreasuries, la compañía tiene en su balance 412 bitcoin, por un valor total de unos US$ 45 millones. Los btc fueron adquiridos, según la plataforma cripto, a un precio promedio de US$ 14.538, lo que supone una rentabilidad cercana al 640% desde mayo de 2021, cuando compraron el primer bitcoin.

Otras plataformas que están fuertemente invertidas en bitcoin son Marathon Digital, Riot Platforms y Coinbase Global, todas con inversiones por hastaUS$ 4.000 millones en el criptoactivo.

Blackrock, la gestora que ha hecho una gran apuesta por el bitcoin y que tiene el mayor ETF que invierte en cripto -el iShares Bitcoin Trust- tiene en su balance solo 6 bitcoin, comprados a un precio promedio de US$ 58.537 desde septiembre de 2022.

EEUU vs. China

La disputa geopolítica que viven Estados Unidos y China -y que podría intensificarse desde el punto de vista comercial con la llegada de Trump- tiene su episodio propio en el mercado del bitcoin.

Estados Unidos, según BitcoinTreasuries, es el mayor tenedor mundial, con 198.106 btc, por un total de más de US$ 21.000 millones, una posición que viene siendo construida desde noviembre de 2020. Trump ya ha anunciado su intención de crear una reserva estratégica de bitcoin, lo que supondría un impulso adicional al precio del activo.

Muy cerca le sigue China, con 190.000 bitcoin, posición que existe desde el 10 de marzo de 2020, en plena explosión mundial de la pandemia.

En tercer lugar se ubica el Gobierno inglés, con 61.245 bitcoin, seguido de Ucrania, que tiene 46.351 bitcoin, por un valor total cercano a los US$ 5.000 millones.

Este país, en guerra con Rusia desde 2022, suele utilizar al bitcoin como un instrumento para financiar la compra de armamento que le ayude a resistir la invasión rusa.

El listado de los países tenedores de bitcoin en sus balances lo completan países como El Salvador, Venezuela o Finlandia.