Segundo semestre: ¿Es un buen momento para invertir en criptomonedas?

Luego de un invierno de dos años, en 2024 más de una moneda digital ha destacado por su desempeño.

Enero empezó con la aprobación de los primeros ETF bitcoin por parte de la Securities and Exchange Commission (SEC), lo que marcó un hito definitivo en la historia de este tipo de activos.

El impacto fue tal que la moneda más importante del mercado llegó a máximos sobre los US$ 74.000 antes del halving, evento que ocurre aproximadamente cada cuatro años y está diseñado para perpetuar la escasez de la criptomoneda. Este momento clave, también tuvo lugar este año, precisamente el 19 de abril.

Ambos hechos tuvieron su efecto. El impulso de bitcoin ha impactado en el precio del resto de los altcoins, las monedas digitales alternativas a la más importante del mercado. Y luego, su par, ethereum, lo siguió rápidamente, consiguiendo en mayo la primera aprobación de sus fondos cotizados en bolsa. Se espera que durante el mes de julio se comience a comercializar su ETF en Wall Street.

“Aunque se estima que el crecimiento de ethereum será menor que el de bitcoin, estamos hablando de una nueva ola de fondos que se están destinando a estos activos de riesgo, reflejando un cambio de paradigma en la inversión institucional”, remarcó el co-Founder de Orionx, Joel Vainstein.

Además, esta semana vimos la primera solicitud de ETF spot para solana por parte de VanEck. Este movimiento no solo subraya la intención de acelerar su participación y exposición, “sino que también abre la puerta a la posibilidad de que sigamos viendo solicitudes similares para otras criptomonedas con gran potencial, como Ripple (XRP), Chainlink (LINK), y Avalanche (AVAX), entre otras”, agregó Vainstein.

Qué viene

Luego del primer semestre las expectativas son bastante positivas para el segundo. A los ETF de ethereum se le suman los resultados del halving de bitcoin. “El efecto del halving es acumulativo en el tiempo, y habitualmente se empieza a ver luego de seis meses de la fecha del evento. Es posible que empecemos a ver el efecto a partir de este semestre que está comenzando”, comentó el COO de Arch.finance, Nicolás Jaramillo.

A esto se le suman dos hitos importantes que van a ocurrir en Estados Unidos: las elecciones y la esperada baja de tasas durante el segundo semestre.

“Por cierto, debemos estar muy atentos al resultado de las elecciones presidenciales en Estados Unidos. Si llegase a ganar Donald Trump es muy probable que el mapa cripto cambie a un escenario muy optimista, ya que durante su campaña el candidato se ha mostrado muy favorable a la adopción cripto”, explicó la CEO CryptoMKT, Maria Fernanda Juppet. De hecho, Trump “ha llegado a mencionar la minería de bitcoin como una de sus principales prioridades para el país”, agregó Vainstein.

Por otra parte, se espera que durante el segundo semestre del año comience la baja de tasas por parte de la Reserva Federal (FED) en Estados Unidos. “Esto es beneficioso para los activos de riesgo como son las criptomonedas”, comentó Jaramillo.

“¿Qué podemos esperar a continuación? Lo antes dicho, más adopción. Con la omnipresencia de internet y las redes sociales, las criptomonedas tendrán un efecto de viralidad, y el mundo entero tendrá la oportunidad de participar con más confianza en todo lo que está por venir”, concluyó Vainstein.

Proyecciones

Los inversionistas deben estar preparados para la volatilidad inherente del mercado y mantener una perspectiva a largo plazo, explican los expertos. La comunidad cripto, especialmente los inversionistas experimentados que han pasado por ciclos anteriores, se ha fortalecido considerablemente.

“Es imposible prever cuántas caídas vendrán en lo que resta de año, pero lo que sí sabemos es que estas golpearán a las principales criptomonedas de manera similar a cómo ha venido pasando. Las altcoins siempre caerán si bitcoin cae”, explicó Vainstein.

Es importante destacar que es imposible tener una proyección exacta, especialmente en un ciclo alcista influenciado por un flujo institucional con el que no se había contado anteriormente.

Considerando el comportamiento esperado de bitcoin este año, es probable que veamos su valor en un rango de US$ 79.000 a US$ 150.000, explican desde Orinox.

Según su análisis técnico, y a menos que ocurra algún evento macroeconómico relevante, creen que hay una buena probabilidad de que el precio de bitcoin ronde los US$ 90.000 de aquí a fin de año.

Comparando con el impacto del primer ETF de bitcoin y considerando el posible ETF de ethereum, su valor podría alcanzar los US$ 5.100 si captura el 10% de la capitalización de mercado de bitcoin. Y por último solana, si recupera los US$ 160 y rompe la tendencia al alza, podría usar su último descenso del 35% como impulso y llegar a US$ 250 a finales de año.