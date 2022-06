Startup y municipio buscan reducir el 70% de los residuos plásticos de Diego de Almagro a 2023

En la macro zona norte cada uno de los 250 mil trabajadores de la minería consume entre cinco a seis litros de agua al día, que viene en botellas plásticas. Es decir, al mes se producen 1.650 toneladas de plástico y al año 19.800 toneladas, que terminan en vertederos y rellenos sanitarios.

Para hacer frente a este problema, la municipalidad de Diego de Almagro, comuna de la región de Atacama, en conjunto con More Green Recycle, empresa spin off derivada de More Chile -que provee de agua mineral embotellada a las mineras del sector- está implementando un proyecto piloto que tiene como meta reciclar un 70% de los residuos plásticos a 2023 para evitar que lleguen a los vertederos.

El proyecto incluye la recolección de desechos plásticos -partiendo por botellas-, reciclaje y revalorización del material reciclado, el que se complementa con programas de educación ambiental y reciclaje para niños y adultos. Y el segundo semestre, la startup iniciará la construcción de la primera planta recicladora de la comuna.

El alcalde de Diego de Almagro, Mario Araya, señala que buscan ser sustentables y “no aumentar los efectos del cambio climático que se instaló en la comuna con los dos aluviones que hemos sufrido. Me he dado cuenta de la cantidad de botellas en el camino que contaminan el paisaje y como queremos fundar una zona turística, esto juega en contra”, dice.

Una de las aristas del programa es “Aprender haciendo”, donde la startup entrega tres botellas de agua mineral de su marca MORE - compañía de donde nace More Green Recycle- a los habitantes de la comuna, con la condición de que entreguen a la startup nueve botellas plásticas de cualquier marca.

“Con la alianza vamos a crear una gestión del cambio, hacer actividades para que inclusive la población flotante y nosotros como proveedores de la industria minera, recuperemos el 100% de nuestros plásticos. Para impactar, necesitábamos aliarnos con la municipalidad de la comuna”, comenta Gisselle Bracamonte, directora ejecutiva de More Green Recycle.

Planta recicladora

Hoy la comuna no cuenta con una planta recicladora y hasta ahora los costos del transporte de reciclaje los asume More Green Recycle, con un socio que las convierte en resina de PET.

Bracamonte adelanta que el segundo semestre de este año comenzarán la construcción de una planta recicladora de plástico, la que estiman demandará una inversión de US$ 2 millones a la startup.

“En julio de 2022, comenzaremos con la implementación de la primera planta financiada por nosotros, nos ahorraremos el transporte y comenzaremos a limpiar vertederos”, afirma la ejecutiva.

Si bien aun no tienen definida su ubicación ni la capacidad anual de producción, “la meta es llegar a 2023 sin residuos y alcanzar las 100 toneladas de plástico reciclado”, dice.

La empresa busca establecer un modelo de economía circular, que considera la recolección de los desechos plásticos, tratarlos en la planta para producir resina y luego, a partir de este material, generar nuevos productos que puedan comercializar a las empresas mineras, como pallets, bandejas y cascos.

“No sabemos todavía cuáles van a ser los gastos, pero serán alrededor de un 40% más económicos que productos similares del mercado”, afirma la ejecutiva.

Por otro lado, Bracamonte señala que buscan replicar el proyecto con cinco municipios, instalar plantas y reciclar el plástico para convertirlo en nuevos productos.

“Estamos apuntando a las regiones de Arica y Parinacota, de Antofagasta y Copiapó y a fines del 2024 abrir más plantas recicladoras en la macro zona norte, para alcanzar en 2030 cero residuos en el sector minero”, sostiene.