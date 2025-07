Antonio Walker (SNA): “Como padre, chileno y empresario me preocupa que el camino de los acuerdos pierda fuerza”

El líder del agro chileno expresó que la polarización en el país no lo representa y que el gremio no tiene un candidato, sino que “principios intransables”.

Como “una estocada al centro político” calificó el presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, los resultados de este domingo, donde la candidata comunista Jeannette Jara se convirtió en la carta presidencial de la izquierda tras alcanzar el 60% de las preferencias de los contados participantes.

“Me sorprendió… Yo creo que es una mujer extremadamente carismática y estos carismas son atrayentes, pero más me sorprende la constatación de que el centro perdió con fuerza”, expresó a DF el exministro del Presidente Sebastián Piñera. “Cuando Margaret Thatcher dice que al centro político lo atropellan de los dos lados, esta es una clara demostración de eso”, agregó ante los resultados.

Al respecto, el líder del agro chileno, proveniente de una familia de históricos demócratacristianos, sostuvo: “Me preocupa mucho que desaparezca el centro; me preocupa mucho la polarización del mundo y de Chile, porque no me representa. Creo que tenemos que volver a la sensatez y que la fuerza de los argumentos sea la que se imponga”.

En esa línea, Walker remarcó que cuando mejor le ha ido al país es cuando se ha llevado a cabo una “política de grandes acuerdos” e instó a todos los candidatos a tomar esa bandera de cara a la primera vuelta.

“Hablo como padre de familia, hablo como chileno, hablo como empresario que le ha dedicado 28 años de su vida a la empresa, hablo como dirigente gremial que soy hoy día, porque me preocupa que ese camino tan exitoso de Chile, el de los acuerdos, haya perdido fuerza. Yo lo único que pido es que seamos propositivos, que dejemos las descalificaciones personales, que trabajemos por la unidad del país, que hayan comunes denominadores intransables en todas las candidaturas”, dijo el ex titular de Agricultura.

Consultado por cuáles serían dichos “intransables”, Walker enumeró: “defender los principios de la democracia, de la libertad, del libre mercado, como también el respeto a la propiedad privada, el apoyo al emprendimiento, la apertura al mundo y el soltar las amarras para que Chile pueda explotar todas sus potencialidades (...). Chile tendrá que elegir al presidente que mejor crea que va a resolver estos temas”.

- ¿La SNA tiene candidato?

- Yo represento a la agricultura chilena y a más de 140 mil agricultores que piensan distinto y uno no puede imponer su pensamiento, entonces, la SNA como institución nunca va a tener una postura política, pero sí vamos a defender los principios de la libertad, de la democracia, del libre mercado, del emprendimiento y de un Estado moderno.

- ¿Y Antonio Walker?

- Mis convicciones son conocidas, soy de un sector político, soy un admirador del Presidente Sebastián Piñera, de quien fui ministro, y mi mundo ha sido Chile Vamos, pero esa es mi historia y respeto la historia de otros agricultores.

- ¿Qué espera que ocurra de aquí a las elecciones?

- Le tengo miedo a los prejuicios, a los complejos, a los mitos, por eso espero que se objetivice la discusión y no se creen demonios. Creo que el más valiente es el que se sienta a la mesa a conversar y espero ver a valientes.