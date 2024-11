China insta a un "diálogo constructivo" sobre el cambio climático bajo el mandato de Trump

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

China ha pedido a Estados Unidos que participe en un "diálogo constructivo" para abordar el cambio climático en el futuro, en un ataque apenas velado a la administración entrante de Donald Trump durante la cumbre COP29 de la ONU en Bakú.

Liu Zhenmin, enviado de China para el clima, dijo que esperaba que "la cooperación en la acción climática global siga mejorando" entre las dos economías más grandes del mundo, al tiempo que se unió al principal diplomático climático del presidente estadounidense Joe Biden para instar a que se tomen medidas sobre el metano y otros supercontaminantes.

En contraste con la postura del presidente entrante de Estados Unidos, Trump, quien ha calificado el cambio climático como un engaño, Zhenmin dijo que China estaba "firmemente comprometida" a mejorar sus controles sobre el metano y otros contaminantes distintos del dióxido de carbono.

"El cambio climático es ahora un desafío global apremiante que exige una respuesta colectiva de la comunidad internacional", dijo Zhenmin a los dignatarios reunidos, provocando una ronda de aplausos.

Abordar las emisiones de metano escapadas o quemadas (el principal componente del gas, los óxidos nitrosos y los hidrofluorocarbonos) es la forma más rápida de limitar el calentamiento global, ya que las moléculas retienen más calor que el CO, aunque durante una vida útil más corta.

Revertir décadas

Trump ha amenazado con revertir décadas de progreso estadounidense en materia de cambio climático, incluso retirando nuevamente a Estados Unidos del acuerdo de París de la ONU, el acuerdo que impulsa la cooperación climática global entre países, y revisando las reglas de la era Biden para frenar las emisiones de gases de efecto invernadero.

Zhenmin, quien asumió el cargo a principios de este año tras el retiro de su predecesor, dijo que "la cooperación entre Estados Unidos y China para mejorar la acción climática había sido efectiva durante el año pasado" y agradeció a su homólogo John Podesta.

Podesta confirmó que Estados Unidos había finalizado una regla para un nuevo impuesto al metano en Estados Unidos que se aplica a los grandes productores de petróleo y gas, aunque existen preocupaciones de que podría verse bajo presión por parte de la administración entrante de Trump, ya que busca debilitar el mandato de la Agencia de Protección Ambiental.

Pero Podesta dijo: "El impulso global para reducir los gases de efecto invernadero distintos del CO es fuerte y está creciendo. Es más grande que cualquier país en particular y será necesaria la cooperación colectiva para hacerlo bien. Por nuestro bien y por el bien de nuestros hijos, el fracaso, por supuesto, no es una opción".

Los comentarios de Zhenmin pusieron de manifiesto el cambio en la geopolítica, en un contexto de divergencias entre las respuestas nacionales al cambio climático. Durante su discurso inaugural como anfitrión de la cumbre, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, dijo que su país era víctima de una "campaña bien orquestada de calumnias y chantajes".

Transición verde

Aliyev ha descrito anteriormente las reservas de petróleo y gas de su país como un "regalo de Dios", pero dijo a los delegados de la COP29 que sería un "firme defensor de la transición verde".

China, el mayor emisor del mundo junto con Estados Unidos, se encuentra bajo presión para asumir un papel de liderazgo en materia de acción climática tras los resultados de las elecciones estadounidenses. El país, que en los últimos años ha sido criticado por su actitud obstruccionista durante las negociaciones globales sobre el cambio climático, está desarrollando energía renovable y aplicando medidas para abordar las emisiones. Se espera que tenga más de la mitad de la energía renovable del mundo para finales de la década.

En 2023, China habrá desplegado tanta energía solar como el mundo entero el año anterior, al tiempo que también habrá desarrollado energía eólica, según la Agencia Internacional de la Energía. Hay cada vez más expectativas de que las emisiones del país alcancen su punto máximo años antes de su objetivo de 2030.

Zhenmin dijo que China había actuado "relativamente tarde" en sus esfuerzos por abordar las emisiones de metano en comparación con los países desarrollados, pero agregó que Beijing ahora estaba "buscando activamente" hacerlo. Había realizado "esfuerzos extensos" durante el año pasado para monitorear el equipo, agregó.