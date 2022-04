DF Lab Opinión / Insurtech: ecosistema que evoluciona

Si hablamos de cifras, las insurtechs representan el 7% del ecosistema global de insurtech (Latam está un poco por detrás en comparación a mercados como USA o Europa).

El ecosistema crece pero también evoluciona; según nuestros últimos estudios tenemos un +22% anual alcanzando las 393 insurtechs en América Latina. ¿Será posible que para el 2025 tengamos cerca de 1.000 insurtechs a este ritmo? El crecimiento es bastante consistente en algunos países de la región, tal es el caso de Brasil +27% o de Chile conun +28%, pero no cabe duda que el ecosistema que más ha crecido es Colombia que alcanza un +62%.

Suena alentador el panorama, pero; ¿qué sabemos de la orgánica de nuestro ecosistema? Cada semestre se crean unas 30 insurtechs en LatAm, de hecho, el pasado 2021 fue un gran año para Brasil (+27 %) que alcanzó 146 insurtechs innovando con nuevos modelos de negocio fomentados por Sandbox. Chile sigue creciendo (+28%) en parte por el apoyo de la asociación InsurteChile que promueve la creación de un ecosistema colaborativo y que este 2022 seguirá en la misma senda.

El ecosistema más dinámico fue Colombia el que destaca por su orgánica virtuosa que le permite ostentar un saludable +62% de crecimiento, lo que se justificaría por la llegada de varias insurtechs de otros países como Lisa, Emilian o Tutenlabs, pero también por nuevos modelos de MGA como Vivaexprés o Foriú. Por otro lado, Argentina y México, experimentan una suerte de "pausa" pero siempre firmes y en proceso de maduración con insurtechs que se han expandido (Super.mx, Clupp o 123seguro).

Desde que se creó la industria Insurtech, el monto total de la inversión se estima en US$ 778 millones, lo que representa menos del 2 % de la inversión global total en Insurtech (vs 7 % en cantidad), y US$ 391 millones en 2021, o el 50 % del total.

Esta brecha probablemente se deba a la madurez del ecosistema que tiene un retraso que se estima entre dos y tres años. En otras palabras, el flujo de nuevas inversiones en los próximos 3 años se puede estimar en US$ 1.500 millones , o mejor dicho, el doble de lo invertido.

Cuando profundizamos en este estudio, hablamos de Latinoamérica pero lo cierto es que son 3 los países quienes representan el 98% del flujo de inversión: Brasil como líder (71%), Chile (16%) y México (11%). Destaca el crecimiento de las inversiones en Brasil durante 2021, con un total de US$ 302millones +335% (+US$ 233 millones vs 2020), que supone el 85% del crecimiento.

A pesar de que, por definición, el ecosistema es altamente colaborativo, en un año, el número de neoaseguradoras pasó del 24% al 44%, considerando como tales las insurtechs integradas en el sandbox brasileño que tienen la oportunidad de proponer soluciones innovadoras. en un marco reglamentado. Cabe mencionar el caso de Pier, quien obtuvo la licencia definitiva de seguros tras su incursión en el Sandbox I. El modelo de seguro integrado está de moda y es relevante en Latam (14%), Ej: la historia de éxito de Betterfly. Estas insurtechs ofrecen una propuesta de valor orientada al cliente ante todo, el seguro juega un papel secundario en la propuesta de valor.