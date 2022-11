Empresas de capital privado reciben una advertencia de CO2 de los inversores con US $11 billones

Los propietarios de activos que representan más de US $11 billones están advirtiendo a las empresas de capital privado y otros administradores alternativos que manejan activos no cotizados para asegurarse de que no se queden atrás del resto de la industria de inversión en la reducción de las emisiones financiadas.

La Alianza Net-Zero Asset Owner Alliance convocada por las Naciones Unidas está instando a los administradores de activos privados a “elevar su nivel de ambición climática”, según un informe publicado el jueves por el grupo. La alianza cuenta con Aviva Plc, el Sistema de Jubilación de Empleados Públicos de California y Swiss Re AG entre sus 80 miembros.

Los propietarios de activos se hicieron eco de una preocupación expresada por algunos de los pesos pesados ​​de las finanzas globales, incluido el director ejecutivo de BlackRock Inc., Larry Fink, sobre la desconexión entre los mercados públicos y privados.

Con las empresas que cotizan en bolsa sujetas a un mayor escrutinio, el riesgo es que los activos intensivos en carbono pasen a manos privadas, lo que representaría “el mayor arbitraje del mercado de capitales en nuestras vidas”, dijo Fink en noviembre pasado en la cumbre climática COP26 en Escocia.

Un año después, cuando acababa de terminar la cumbre COP27 en Egipto, la alianza de propietarios de activos subrayó ese mismo sentimiento. Es un escenario que representa “un riesgo que amenaza los objetivos de descarbonización de toda la cartera de los miembros de la Alianza”, dijo NZAOA.

“Dado que nuestro compromiso con las carteras descarbonizadas cubre todos nuestros activos, una reorganización de negocios y proyectos de una clase de activos en nuestra cartera a otra no está logrando nuestros objetivos”, dijo Patrick Peura, coautor del artículo para la alianza de propietarios de activos y gerente de participación en Allianz SE. “Lo que es más importante, desde una perspectiva de descarbonización, no es dónde se ubica la empresa en las diferentes clases de activos de nuestra cartera, sino cómo se desempeña en la descarbonización”.

Las empresas públicas no solo han enfrentado un mayor escrutinio en torno a sus emisiones de carbono por parte de inversores y activistas en los últimos años, sino que también están sujetas a reguladores más estrictos que se enfocan en divulgaciones relacionadas con el clima.

En un informe separado a principios de este año, el grupo de inversores dijo que un énfasis excesivo en los mercados públicos “deja a los inversores propensos a exprimir el globo”, por lo que los riesgos climáticos se trasladan a otra parte de la cartera de un inversor o a otro inversor por completo. Cuando las empresas públicas venden activos de alta emisión a empresas públicas o privadas más pequeñas que "enfrentan menos escrutinio operativo y presión de los inversores sobre cuestiones climáticas", la "transferencia de propiedad potencialmente empeora los resultados de emisiones en el mundo real".

Fink, por ejemplo, ha caracterizado la transferencia de activos de hidrocarburos a inversionistas privados como “decoración de ventana” y “lavado verde”.

Pero los inversionistas privados pueden ejercer una gran influencia porque pueden “influir directamente en los temas que aborda la administración de una empresa”, como la reducción de emisiones, dijo NZAOA. Mientras tanto, la dinámica de los mercados de deuda privada brinda a los administradores de crédito "una oportunidad única" de influir en las empresas más pequeñas que también son importantes en la transición neta cero.

Para los administradores de activos que invierten en nombre de estos propietarios de activos en mercados privados, esconderse en las sombras ya no será una opción, dijo Peura.

“Al señalar lo que necesitamos de los administradores de activos en los mercados privados sobre el cambio climático, queda claro que aquellos que no toman medidas oportunas para integrar el clima en sus funciones de inversión corren el riesgo de no satisfacer nuestras necesidades como clientes potenciales”, dijo.