La Cumbre del Clima COP27 bajo la lupa de los expertos:poca ambición y avances acotados

La Conferencia del Clima de las Naciones Unidas (COP27), realizada en Sharm El-Sheikh en Egipto, concluyó el 20 de noviembre con un avance no esperado, la creación de un Fondo de Pérdidas y Daños para abordar el impacto del cambio climático en los países vulnerables, mientras lo esperado, un compromiso para reducir drásticamente las emisiones, no se logró.

Al analizar los resultados, los expertos coinciden en que la COP27 falló al no lograr un acuerdo para una reducción gradual de los combustibles fósiles, y valoran, con matices, el anuncio del fondo.

“En esta COP estaba el interés de endurecer el lenguaje y hablar de eliminar los combustibles fósiles”.

Marina Hermosilla, FCH

Marina Hermosilla, FCh: “Faltó ambición”

La gerente de sustentabilidad de Fundación Chile (FCh), Marina Hermosilla, señala que en la COP26 de Glasgow los países se comprometieron a reducir gradualmente el uso del carbón y para esta COP27 estaba el interés de “endurecer el lenguaje y hablar de eliminar los combustibles fósiles, y lo que se esperaba en mitigación de emisiones no se logró. Faltó ambición”, afirma Hermosilla.

Sin embargo, dice que se alcanzó algo “que no estaba en las expectativas”: poner en la agenda la temática de pérdidas y daños, “algo que nunca se había logrado desde que los países islas lo impulsaron hace 30 años”.

Plantea que fue un logro poner el tema en la agenda, pero más aún anunciar el Fondo de Pérdidas y Daños. “Si bien no es suficiente, es un tremendo avance en adaptación. Se van a tomar dos años para crear el reglamento y no antes de la COP 29 (2024), vamos a tener información de cómo va a operar, quiénes lo van a conformar y quiénes son los beneficiarios”.

La experta espera que Chile esté dentro de los países que puedan postular al fondo, para destinar recursos a iniciativas que habiliten a los océanos como activos para la adaptación al cambio climático, con proyectos, por ejemplo, en el borde costero.

También destaca avances fuera de la agenda oficial, como el acuerdo para reducir el metano - que junto al dióxido de carbono-, es uno de los principales Gases de Efecto Invernadero (GEI) responsable del calentamiento global.

“En Global Methane Pledge se logró un acuerdo global para reducir el metano que se creó en la COP26, en Glasgow con diez países, y que este año se vio fortalecido con la incorporación de 40 países más. Si bien China y Rusia -los principales emisores de metano no firmaron- China, manifestó que estaba preparando un plan para reducir el metano, lo que es un avance importante”.

“La ventana de oportunidad para no sobrepasar los 1,5° C, sigue cerrándose”.

Ricardo Bosshard, WWF Chile

Ricardo Bosshard, WWF Chile: “El fondo es un hito de justicia climática”

El director del Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF Chile), Ricardo Bosshard, destaca una serie de avances de la cumbre, los que serían “algunos destellos que hacen mantener las esperanzas”. En primer lugar, apunta al Fondo de Pérdidas y Daños, que “supone un avance indudable y representa un hito de justicia climática”.

No obstante, dice que su puesta en marcha plantea retos, por ejemplo, que “este fondo pueda contar con los recursos adecuados y su implementación siga en forma concreta los principios de equidad y justicia hacia los países más vulnerables en cambio climático”.

Bosshard también destaca la incorporación del concepto de Soluciones basadas en la Naturaleza, tema que fue “sacado a último” minuto en la Cumbre de Glasgow en 2021, pero que en esta COP se reforzó la relación entre crisis climática y pérdida de biodiversidad. “No existe una solución al cambio climático sin la naturaleza”, sostiene.

Sin embargo, advierte que, yendo al fondo de la crisis climática, “la COP27 no logró lo que el planeta con urgencia necesita, que es una reducción drástica y rápida de las emisiones responsables del cambio climático. Como esto no ocurrió, la ventana de oportunidad para no sobrepasar el 1.5°C sigue cerrándose en forma acelerada”.

“No se ven compromisos transformadores con foco en la mitigación” .

Pilar Moraga CR(2)

Pilar Moraga, (CR)2: “El fondo no resuelve el problema central”

La subdirectora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 de la Universidad de Chile, Pilar Moraga, dice que “las discusiones estuvieron centradas en pérdidas y daños, que no está mal, porque permiten asegurar algún tipo de respuesta a sociedades con mayores problemas, pero el Fondo de Pérdidas y Daños no resuelve el problema central, que es el aumento de la temperatura global”.

En relación a la reducción de emisiones de GEI, afirma que “no veo compromisos transformadores con foco en la mitigación, falta centrarse en el sector financiero para favorecer los proyectos de inversión y avanzar hacia una economía baja en carbono”.

Alerta que la situación actual del planeta “es un escenario donde, con mitigación y adaptación, igual se van a producir pérdidas y daños que no vamos a poder evitar”.

“Antes las COP tenían un rol mucho más importante que el que tienen ahora”.

Arturo Brandt, abogado Grupo Vial

Arturo Brandt: “El fondo fue un acuerdo débil”

El abogado ambientalista del Grupo Vial, Arturo Brandt, mira los resultados con menos optimismo. “Antes las COP tenían un rol mucho más importante que el que tienen ahora. Hoy los países de forma individual muchas veces se mueven más rápido que los acuerdos de las cumbres”, dice.

Si bien valora el anuncio del Fondo para Pérdidas y Daños, ya que “sienta un precedente”, ve con preocupación su puesta en práctica. “No están los detalles de quiénes van a contribuir a ese fondo, a quiénes se van a dirigir los recursos y en qué se van a gastar. Y además ya está el antecedente fallido de lograr la movilización de US $100 mil millones al año”.

Brandt afirma que desde el punto de vista jurídico es “complejo” establecer responsabilidades sobre quiénes serían los culpables de los efectos en los países vulnerables, debido a que “el cambio climático parte con la revolución industrial. Entonces, durante muchos años ni siquiera sabíamos que existía y que estos países contaminaban”.

Añade que “de lo que se trata el cambio climático es que mitiguemos y reduzcamos las emisiones de GEI, principalmente desde el sector de energía que es el mayor responsable en el mundo. Y esa discusión no llegó a ninguna parte”.

Pese a que destaca otros puntos positivos, en deforestación y electromovilidad, “no fue nada muy novedoso” y agrega que el acuerdo de pérdidas y daños “fue un acuerdo débil, una salvada de última hora de la Unión Europea, y que se va a demorar cinco o diez años en tener algún futuro”, afirma.