Inversión chilena en startups registró fuerte caída en 2024

Un rudo año tuvo el venture capital (capital de riesgo para startups) en Chile durante 2024. La inversión cayó un 43% y el número de rondas en 73% en comparación con 2023, lo que marca un retroceso a niveles de 2020, según la Asociación Chilena de Venture Capital (ACVC).

En su informe Reporte 2024 de Inversiones Chilenas, el gremio que agrupa a empresas de venture capital (VC), corporate VC y family offices, entre otros, consignó que se invirtieron US$ 514,7 millones en 2024 en 95 rondas, con un ticket promedio por startup de US$ 1,7 millones.

Las cifras contrastan con los US$ 898 millones invertidos en 2023 y acusan una fuerte baja en la actividad, pues ese año se registraron 362 levantamientos de capital.

El informe de la ACVC incluye inversiones en startups chilenas y fondos chilenos que invirtieron en empresas emergentes locales o extranjeras.

Las cifras muestran un deterioro en la actividad que está por sobre el promedio regional y mundial. Según la plataforma PitchBook, la inversión en venture capital en la región subió un 30% en montos y cayó un 24% en las rondas. En tanto, en el mundo la inversión en startups tuvo un alza de 5% y un retroceso de 18% en levantamientos de capital.

La actividad acentuó su desaceleración durante el segundo semestre de 2024, cuando se invirtieron US$ 210,7 millones en 46 rondas, comparado con los US$ 304 millones y 49 rondas de los primeros seis meses de 2024.

El ticket promedio también cayó de US$ 2,1 millones a US$ 1,3 millones.

El sector que concentró los mayores levantamientos y rondas fue greentech y cleantech con 43% del total y 21 levantamientos de capital. Más atrás aparecen las fintech e insurtech, con 15% y agtech y foodtech con 11%. Entre las rondas con participación de capitales chilenos el reporte destacó a Wild Foods, Botanical Solution y Topsort, con recaudaciones sobre los US$ 20 millones. Sobre los US$ 10 millones aparece PhageLab y arriba de los US$ 5 millones, figuran Toku, Colektia, Kilimo, Fintoc y Agro Urbana.

Efecto tardío

“Estaba pronosticado que venía una baja”, dijo el managing partner de Alaya Capital, Claudio Barahona. “Estábamos en medio del llamado invierno del venture capital y la pregunta era cómo se iba a comportar Chile en este ciclo”, añadió.

Para el ejecutivo, entre otras cosas, el escenario de incertidumbre política en el país y el hecho de que no hubo grandes rondas protagonizadas por startups chilenas jugó un papel importante en la caída registrada.

“Otro factor importante es que muchas startups chilenas tuvieron que remar el año pasado para tratar de llegar de alguna manera a la rentabilidad”, afirmó.

Y aunque no puso en duda el talento emprendedor del país, sí confirmó que ha visto que se han creado pocas startups en Chile en los últimos 12 meses.

Según la directora ejecutiva de la ACVC, Magdalena Guzmán, la caída se trataría de un “efecto tardío” de la crisis global del venture capital en Chile.

“Se han ido acentuando las señales que comenzaron a mediados de 2023, los fondos nacionales han visto muy complejo su propio proceso de fundraising (levantamiento de recursos), teniendo que acotar considerablemente sus compromisos de capital para startups nuevas”, dijo.

También señaló que los fondos están priorizando a compañías con “números azules”.

Por otro lado, el presidente y fundador de Manutara Ventures, Ricardo Donoso, enumeró una serie de razones para la baja en la inversión, como las altas tasas de interés, reajuste en las valorizaciones, acceso limitado a capital y maduración del ecosistema.

Sobre el último punto, comentó que en años anteriores hubo un boom de startups en etapa temprana.

“Muchas de estas empresas ahora enfrentan desafíos para levantar rondas más grandes debido a su crecimiento y necesidad de escalar el negocio. La menor liquidez ha dificultado estas rondas y las obliga a tener que buscar con fondos internacionales, donde enfrentan mayor competencia por ese menor capital disponible”, afirmó.

Proyecciones optimistas

Con 2025 en mente, los analistas se mantienen optimistas respecto de un potencial repunte.

Barahona estimó tanto una recuperación en montos como en rondas, e incluso se aventuró con cifras: “Probablemente veremos números parecidos a 2023, entre los US$ 800 millones y US$ 1.000 millones invertidos”.

Argumentó que hay varios fondos de locales que aún tienen dinero en caja y este será el último año para invertirlo.

En tanto, Donoso dijo que la industria local ya está comenzando a ver exits (venta de la participación en una startup), lo que podría generar un efecto positivo para que inversionistas vean que el activo “puede ofrecer retornos atractivos”.

Guzmán sumó factores como la nueva administración Trump en Estados Unidos. “Sus políticas proinversión influyen en Latinoamérica y Chile”; la baja de tasas de interés a nivel global; y la expectativa que está impulsando la irrupción de la inteligencia artificial generativa.