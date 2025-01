Anthropic en conversaciones para recaudar fondos a una valorización de US$ 60 mil millones

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Anthropic, rival de OpenAI, está en conversaciones avanzadas para recaudar US$ 2.000 millones en una ronda de financiamiento que valoraría a la startup en US$ 60.000 millones, según dos personas familiarizadas con el asunto.

Lightspeed Venture Partners está liderando la ronda, dijeron las fuentes, que hablaron bajo condición de anonimato para discutir asuntos privados. La valoración de US$ 60.000 millones incluiría el capital que Anthropic planea recaudar en esta ronda, añadieron las fuentes.

The Wall Street Journal fue el primer medio en informar sobre esta nueva recaudación. Anthropic no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

Anthropic es una de las muchas startups que están recaudando miles de millones de dólares en medio del auge de la inteligencia artificial generativa. Hace apenas tres meses, OpenAI recaudó US$ 6.600 millones, casi duplicando su valoración a US$ 157.000 millones. El mes pasado, xAI de Elon Musk anunció que había recaudado US$ 6.000 millones en nuevo capital, cerrando una ronda de financiamiento que llevaba meses en proceso y que valoró a la startup de inteligencia artificial en más de US$ 40.000 millones.

En noviembre, Amazon.com Inc. anunció una inversión adicional de US$ 4.000 millones en Anthropic, aumentando su participación existente en la empresa. Esa suma, en notas convertibles, comenzó con una inyección inicial de US$ 1.300 millones, con el resto a entregarse en un momento que las empresas no especificaron.

Parte de los US$ 4.000 millones restantes podrían formar parte de la nueva ronda de financiamiento de Anthropic, según una fuente familiarizada con el asunto, aunque Amazon no planea invertir más allá de esa cantidad por el momento. Amazon declinó hacer comentarios.

Menlo Ventures, que previamente respaldó a Anthropic, planea invertir nuevamente en la startup, según una persona familiarizada con los planes de la firma.

Fundada en 2021 por ex empleados de OpenAI, Anthropic se ha convertido en uno de los principales rivales del creador de ChatGPT. La empresa ha ganado terreno vendiendo software de inteligencia artificial a empresas, incluidas firmas de finanzas y salud.

Según una fuente cercana al asunto, Anthropic recientemente proyectaba generar alrededor de US$ 875 millones en ingresos anuales.