OpenAI cierra nueva ronda que catapulta su valorización hasta los US$ 157 mil millones

Este miércoles la startup estadounidense OpenAI, desarrolladora de ChatGPT y Dall-E, anunció en su blog el cierre de un nuevo levantamiento de capital por US$ 6.600 millones quedando valorizada en US$ 157 mil millones.

Los nuevos recursos serán utilizados para “duplicar nuestro liderazgo en investigación de inteligencia artificial de vanguardia, aumentar la capacidad computacional y continuar desarrollando herramientas que ayuden a las personas a resolver problemas difíciles”, dijo la compañía en un comunicado.

OpenAI apuesta por la generalización de los agentes de IA en 2025

La compañía es la cara visible de la inteligencia artificial generativa, aquella capaz de generar contenido no estructurado como texto e imágenes, siendo la referente en chatbots con el lanzamiento de ChatGPT en 2022, el que es usado por 250 millones de usuarios semanalmente.

Si bien OpenAI no reveló los inversionistas, reportes de prensa especializada estadounidense dijeron que actores como Microsoft, Nvidia, SoftBank, MGX (de Emiratos Árabes Unidos) y otras firmas de capital de riesgo como Thrive Capital habrían participado en la mega ronda.

La valorización de US$ 157 mil millones deja a OpenAI como la startup más valiosa en el contexto de compañías de IA generativa. Según datos de PitchBook, su más cercano seguidor es Databricks con US$ 43 mil millones. Mientras que sus competidores, xAI (de Elon Musk) y Anthropic siguen con US$ 24 mil millones y US$ 19,3 mil millones, respectivamente.

La ronda se da en medio de semanas turbulentas al interior de OpenAI. Hace apenas unos días, la CTO Mira Murati, junto con el jefe de investigación, Bob McGrew, y el vicepresidente de investigcación, Barret Zoph, anunciaron casi simultáneamente que dejarían la compañía.

También llega en un momento en que se discute la estructura organizacional, evaluando pasar de ser una empresa sin fines de lucro a una con ánimos de lucro e, incluso, entregar por primera vez acciones a su CEO, Sam Altman.