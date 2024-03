Las startups que disputan la multimillonaria carrera por posicionar su chatbot como el mejor del mundo

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Frenética. Esa palabra resume la multimillonaria carrera por posicionarse como el chatbot referente del mercado que protagonizan un puñado de startups en el mundo desde que la estadounidense OpenAI diera a conocer su modelo de inteligencia artificial (IA) generativa ChatGPT en noviembre de 2022.

A OpenAI se han sumado otros emprendimientos, quienes han recibido grandes rondas de financiamiento lideradas por renombrados fondos de venture capital y tecnológicas como Microsoft, Google, Amazon y Nvidia.

Entre ellas están las estadounidenses Anthropic e Inflection AI, las que acaban de lanzar nuevos modelos de lenguaje conversacional la semana pasada. Otra de las que ha dado qué hablar es la francesa Mistral AI, que se instala como el referente europeo y que en febrero lanzó una actualización de su chatbot.

“Estamos en un momento de mucha revolución y transformación”, dijo el director del Centro Nacional de Inteligencia Artificial, Álvaro Soto. Para el también profesor asociado de la Universidad Católica, la masificación de la IA generativa conlleva “una serie de nuevas iniciativas, startups y usos de esta tecnología por todos lados”.

Lo anterior, explicó, traerá impactos beneficiosos para la sociedad en el corto y mediano plazo en temas como productividad, avances científicos más rápidos, y cambios de enseñanza y desarrollo de habilidades cognitivas.

Los líos de OpenAI

La bola de nieve que desencadenó la avalancha de nuevos desarrollos de IA generativa la comenzó OpenAI con su chatbot ChatGPT, el que actualmente opera bajo el modelo grande de lenguaje (LLM, en inglés) GPT-4, lanzado el 11 de marzo de 2023.

Si bien la startup liderada por Sam Altman -respaldada por Microsoft y que está valorada en más de US$ 80 mil millones- podría estar festejando el aniversario de su más reciente modelo, su atención está centrada en otras aristas: sus líos judiciales e internos.

En diciembre pasado, The New York Times la demandó alegando infracciones de derechos de autor. Y a comienzos de marzo uno de sus cofundadores, el CEO de Tesla, Elon Musk, hizo lo propio en contra de la empresa y sus dirigentes. En el escrito, acusó que OpenAI abandonó su misión original de desarrollar IA sin fines de lucro y en beneficio de la humanidad.

Por otro lado, el viernes pasado OpenAI anunció el fin de su investigación interna que inició a raíz del despido de Altman en noviembre de 2023. ¿El resultado? Nuevos directores y la reincorporación de su CEO en el directorio, consolidando su poder dentro de la empresa.

OpenAI también está presionada por la competencia, con lo que se especula que podría lanzar una nueva actualización de su producto estrella. Ese mismo viernes, Altman respondió a un usuario en X que “valdrá la pena la espera”, alimentando aún más los rumores.

¿Podría OpenAI ver eclipsada su hegemonía? Soto, del Cenia, cree que no. Argumentó que la startup ya tiene una base de conocimiento y usuarios importante en el mercado con lo que, por ahora, no habría amenaza.

La compañía también es la responsable de otras herramientas de IA generativa como Dall-E, enfocada en imágenes, y Sora, en video, las que también buscan ser las líderes del mercado en su segmento.

Anthropic al acecho

Fundada en 2021 por los ex trabajadores de OpenAI y los hermanos Dario y Daniela Amodei, Anthropic es reconocida por su preocupación en seguridad de la IA y el trabajo que han hecho con Claude, su familia de chatbots.

La startup ha sido respaldada por tecnológicas como Google y Amazon, y ha levantado más de US$ 7 mil millones en capital el último año, período en el que su valoración ha escalado hasta los US$ 16 mil millones.

La semana pasada presentó Claude 3, un conjunto de modelos de IA llamados Opus, Sonnet y Haiku. Las nuevas herramientas, según afirmó la startup en su blog, superarían a ChatGPT-4 y Gemini Ultra de Google en pruebas de referencia (benchmark) como conocimientos a nivel de pregrado, razonamiento a nivel de postgrado y matemáticas básicas.

Sin embargo, Anthropic también enfrenta problemas. En enero, la Comisión Federal de Comercio (FTC, en inglés) anunció una investigación a la startup y a otras cuatro firmas exigiendo información sobre inversiones y alianzas recientes con grandes tecnológicas.

El salto de Inflection

También fue el turno de Inflection, fundada en 2022 por -entre otros- Mustafa Suleyman -quien también cofundó DeepMind, comprada después por Google- y Reid Hoffman, fundador de LinkedIn.

El jueves pasado presentó Inflection-2.5, una actualización de su modelo que potencia a su asistente personal de IA llamado Pi. En un blog, la startup afirmó que con la nueva mejora, su chatbot dio un salto y sería capaz de ofrecer un rendimiento cercano al nivel de GPT-4 y Gemini.

Su última valorización conocida estaría por sobre los US$ 4 mil millones. A mediados de 2023, Inflection levantó US$ 1.300 millones en una ronda liderada por Microsoft, Nvidia e inversionistas como Bill Gates y Reid Hoffman.

Mistral AI, el referente europeo

Aunque hay un claro dominio estadounidense en esta carrera, la francesa Mistral AI apuesta por convertirse en el referente europeo y entrar en la disputa con sus pares americanos.

La startup fue fundada hace menos de un año por el ex investigador de DeepMind, Arthur Mensch, y los ex Meta, Timothée Lacroix y Guillaume Lample. Pese a su corta vida, han levantado un poco más de US$ 500 millones con una valoración de US$ 2 mil millones con inversionistas como Andreessen Horowitz, Lightspeed Venture Partners, Salesforce y Microsoft.

Mistral AI crea tecnología para que empresas puedan utilizarla e implementar chatbots, tutores en líneas y motores de búsqueda. A fines de febrero, presentaron su modelo de código abierto Mistral Large y el chatbot Le Chat, que estaría apenas por debajo de las capacidades de GPT-4, afirmó la startup.