Guía de Ocio: qué leer y qué ver para capear el frío este fin de semana mundialero

Una biografía para entender el éxito de Argentina, una película sobre las negociaciones detrás de un Mundial, el estreno más esperado de Christopher Nolan y una cinta animada para ver en familia, son las recomendaciones para este lluvioso fin de semana.

La historia de Scaloni, el técnico que cambió el fútbol argentino

Ad portas de la segunda final mundialista consecutiva de Argentina con Lionel Scaloni al mando, una buena lectura para entender al hombre detrás del fenómeno es Scaloni. Biografía oficial, del periodista argentino Diego Borinsky, publicado en septiembre pasado.

El libro reconstruye el recorrido del entrenador que pasó de asumir de forma interina la selección en 2018 a liderar el ciclo más exitoso de su historia reciente.

Fruto de casi tres años de trabajo, la investigación reúne 10 conversaciones con el propio Scaloni y más de 40 entrevistas con familiares, integrantes de su cuerpo técnico, excompañeros y hasta Lionel Messi.

A través de 100 historias, el libro recorre su infancia en Pujato (a 40 kilómetros de Rosario), su carrera como futbolista y su particular forma de liderar un grupo que ya conquistó el Mundial de Qatar y ahora busca sumar una nueva estrella.

Una lectura ideal para conocer cómo es el cerebro detrás de la selección que vuelve a llegar a la cima del fútbol mundial.

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México 86: la comedia que mira cómo funciona el poder detrás de un Mundial

A pesar de que la final se juega en Nueva York, este Mundial volvió a tener a México como uno de sus países anfitriones. Es por ello que Netflix propone mirar hacia 1986, la segunda vez que el país organizó el torneo.

México 86, dirigida por Gabriel Ripstein, recrea con ironía las negociaciones políticas, los intereses económicos y las maniobras que hicieron posible que ese país fuera el primero en organizar un Mundial más de una vez.

Estrenada cinco días antes del inicio del actual Mundial y protagonizada por Diego Luna, la película sigue a Martín de la Torre, un personaje ficticio inspirado en los dirigentes de la época, que hará todo lo posible para asegurar la organización del torneo.

Más que una historia sobre fútbol, México 86 pone el foco en lo que mueve al deporte fuera de la cancha, mezclando hechos reales con ficción y sátira política.

Es una buena opción tanto para quienes les gusta el fútbol, como para quienes no les gusta, y quieren disfrutar de una buena historia sobre las negociaciones y el poder.

La Odisea, el espectáculo más ambicioso de Christopher Nolan

Si hay una película que merece salir de la casa para ir a verla en la pantalla grande esta semana, esa es La Odisea. Christopher Nolan lleva el clásico de Homero al cine con una adaptación monumental que, fiel a su estilo, rompe la cronología para entrelazar el viaje de Odiseo por el Mediterráneo, la búsqueda de su hijo Telémaco y la resistencia de Penélope en Ítaca.

El resultado es una aventura épica que combina acción, mitología y drama familiar, con un fuerte componente emocional. La crítica se ha rendido ante la película -cuya duración es de 2 horas y 53 minutos-, destacando especialmente la interpretación de Matt Damon como un Odiseo obsesionado con volver a casa, además de la química con Tom Holland, quien interpreta a Telémaco, y Anne Hathaway como Penélope.

Rodada íntegramente con cámaras IMAX de 70 mm y en locaciones reales, ya figura entre las producciones mejor valoradas de la carrera de Nolan. En Chile puede verse en su formato ideal en las únicas dos salas IMAX del país: Cinépolis Mallplaza Egaña y Cinemark Mallplaza Vespucio, ambas en la Región Metropolitana. Si había una película para justificar una ida al cine este fin de semana, probablemente sea esta.

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Intercambiados

Para los más pequeños, este fin de semana es una buena oportunidad para ver Intercambiados, la película que se está convirtiendo en uno de los grandes éxitos de Netflix. La producción de Skydance Animation, dirigida por Nathan Greno, llegó directo a la plataforma y ya fue número uno en 16 países.

La historia sigue a Ollie (Michael B. Jordan), una pequeña criatura del bosque que, tras un accidente mágico, intercambia su cuerpo con Ivy, un ave de la especie que siempre consideró su enemiga. Obligados a colaborar para recuperar sus vidas, ambos descubrirán que el otro no era como imaginaban, en una aventura que habla de empatía y convivencia, sin renunciar a un final inesperado y a un villano memorable que le da verdadera tensión. Una historia sencilla, emocionante y llena de corazón, ambientada en un valle mágico, perfecta para arrancarse al menos un par de horas del frío de este fin de semana.