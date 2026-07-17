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Yaritza Véliz: El milagro de Andacollo que conquistó el Royal Opera House

Antes de convertirse en la primera latinoamericana en ser seleccionada para el programa Jette Parker Young Artists del Royal Opera House de Londres; antes de ganar el concurso Mujeres en la Música, que terminaría por convencerla de dedicar su vida a la ópera; mucho antes de seguir cantando con ocho meses de embarazo en los principales teatros de Europa, esta soprano chilena fue el milagro de Andacollo.

Por: Italo Sciaraffia

Publicado: Viernes 17 de julio de 2026 a las 16:26 hrs.

<p>Yaritza Véliz: El milagro de Andacollo que conquistó el Royal Opera House</p>

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