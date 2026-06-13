10 claves tras la mayor apertura de bolsa de la historia

Elon Musk se coronó el viernes como el primer billonario del mundo. El estreno público de la compañía de cohetes, satélites e inteligencia artificial cumplió -y superó- las expectactivas cerrando la acción su primera jornada en US$ 161,11, esto es un alza de 19%.

1. De casi quebrar al mayor IPO de la historia

Elon Musk fundó SpaceX en 2002 con cerca de US$ 100 millones que sacó de la venta de PayPal. La meta declarada era bajar el costo de llegar al espacio y, a la larga, colonizar Marte. Estuvo a punto de no contarlo. Entre 2006 y 2008 los tres primeros lanzamientos del cohete Falcon 1 fallaron y se comieron casi toda la caja. El cuarto, el 28 de septiembre de 2008, funcionó y fue el primer cohete de combustible líquido financiado con capital privado en llegar a órbita. Ese mismo agosto, el Founders Fund de Peter Thiel puso cerca de US$ 20 millones y se transformó en el primer inversionista institucional. En diciembre, la NASA le adjudicó un contrato de carga a la Estación Espacial por unos US$ 1 600 millones, un día antes de la quiebra.

De ahí en adelante, la valoración sólo subió. Cruzó los US$ 100 000 millones en 2021. A fines de 2025, una venta de acciones de insiders la dejó en torno a US$ 800 000 millones, según reportaron Reuters, Bloomberg y CNBC a partir de una carta del CFO Bret Johnsen. El precio del IPO la más que duplica en menos de seis meses.

2. Los cohetes son el marketing... Starlink es el negocio

Acá está la primera sorpresa del prospecto que la empresa entregó a la SEC: SpaceX no gana plata con cohetes (aunque espera hacerlo).

La compañía se divide en tres segmentos. El de Space, los lanzamientos, facturó US$ 4 086 millones en 2025 y perdió US$ 657 millones a nivel operativo. Y eso que hizo 170 lanzamientos en el año, puso en órbita las cinco misiones de carga y tripulación de la NASA y 11 de las 12 misiones de seguridad nacional de Estados Unidos. Buena parte de los fondos se fueron en el desarrollo de Starship: US$ 3 004 millones de I+D sólo en ese programa.

El que sostiene todo es Starlink, el internet satelital. El segmento de Connectivity facturó US$ 11 387 millones en 2025, un alza de 49,8%, con una utilidad operativa de US$ 4 423 millones. Es el único negocio sólidamente rentable de la compañía. Al 31 de marzo, la empresa tenía cerca de 9 600 satélites en órbita baja, eso es cerca del 75% de todos los satélites maniobrables activos del planeta.

Pero el ingreso promedio por usuario de Starlink viene cayendo: de US$ 99 en 2023 a US$ 91, US$ 81 y US$ 66 en el primer trimestre de 2026, según el propio S-1. La base creció a 10,3 millones de suscriptores, a costa de planes más baratos y de mercados de menores ingresos.

3. El rol de Starship

En su prospecto de apertura a bolsa, SpaceX dice haber encontrado el mercado potencial más grande que jamás haya perseguido una empresa: US$ 28,5 billones (excluyendo China y Rusia). Al descomponer esa cifra, el negocio espacial propiamente tal (cohetes, lanzamientos) representa apenas US$ 370 000 millones, poco más del 1% del total. La conectividad (léase Starlink) aporta US$ 1,6 billones. Todo el resto, un 93% del mercado que dicen perseguir, corresponde a inteligencia artificial: US$ 26,5 billones. En este último, US$ 22,7 billones SpaceX atribuye a “aplicaciones empresariales de IA”, estimación hecha por la propia compañía.

El cuello de botella de la IA, dice el prospecto, son los chips, los data centers y la energía. El sol entrega “el 99,8% de la energía del sistema solar”. Por eso el plan es subir el cómputo a la órbita, donde la energía solar es casi constante, y SpaceX argumenta que es la única capaz de hacerlo a escala porque ya fabrica satélites en masa y opera 9 600 de ellos.

La meta declarada es desplegar 100 gigawatts al año en satélites de cómputo, lo que exigiría miles de lanzamientos anuales y mover cerca de un millón de toneladas a órbita cada año. Ese es el rol de Starship. Para asegurar los chips, en marzo SpaceX anunció Terafab, una alianza con Tesla a la que en abril se sumó Intel, con la meta de producir un terawatt de hardware de cómputo al año.

4. xAI, el agujero de caja

La pieza que convierte a SpaceX en una apuesta de IA llegó en febrero, cuando absorbió a xAI, la empresa de Musk dueña del modelo Grok (el ChatGPT de Elon), en una operación pagada con acciones. En 2025 xAI generó US$ 3 201 millones de ingresos y perdió US$ 6 355 millones a nivel operativo. El capex del segmento fue de US$ 12 727 millones en el año, y US$ 7 723 millones sólo en el primer trimestre de 2026, contra US$ 1 052 millones de Space y US$ 1 332 millones de Connectivity en ese mismo trimestre.

Ese agujero explica por qué una empresa con un Starlink rentable terminó perdiendo US$ 4 937 millones en 2025, sobre ingresos consolidados de US$ 18 674 millones. El año anterior, antes de consolidar a xAI, SpaceX había dado una utilidad neta de US$ 791 millones.

5. El control casi absoluto de Musk

Quien compra acciones compra un negocio que no controla. Musk tiene cerca del 42% del capital, pero el 84,4% del poder de voto tras el IPO, gracias a las acciones Class B, que valen 10 votos cada una. Por si fuera poco, los tenedores de Class B, votando como clase aparte, eligen al 51% del directorio.

SpaceX se registra como controlled company, una figura que la exime de la regla del Nasdaq que exige mayoría de directores independientes. El directorio, además, es escalonado: son nueve miembros, encabezados por Musk como CEO, CTO y chairman desde 2002, y Gwynne Shotwell, la presidenta y COO que opera la compañía hace años.

6. ¿Quién es el segundo mayor accionista individual?

Antonio Gracias, fundador de Valor Equity Partners y director de SpaceX desde 2010 (fue panelista del seminario de Vinci Compass en 2025) es el segundo mayor accionista individual, después de Musk. Controla 503 414 530 acciones Class A, el 7,3% de esa clase. Fortune y Bloomberg calcularon su fortuna en torno a US$ 90 000 millones. Subsidiarias de xAI firmaron tres contratos de leasing de equipos de cómputo con Valor, la firma de Gracias, por US$ 6 986 millones, US$ 6 633 millones y US$ 6 587 millones. En total son US$ 20 206 millones que SpaceX se comprometió a pagar a la firma de uno de sus propios directores, con las obligaciones garantizadas por la matriz. Ya desembolsó US$ 885 millones en 2025 y otros US$ 1 917 millones entre enero y abril de 2026.

7. Los que ya ganaron y los nuevos millonarios-empleados

La lista de ganadores es larga. El S-1 confirma como accionistas relevantes al Founders Fund, a DFJ (la firma de Steve Jurvetson, director desde 2009), a D1 Capital, Fidelity y Thrive Capital. Google entró en 2015 y mantiene su asiento en el directorio a través de Donald Harrison; Bloomberg confirmó que el activo no cotizado que le generó a Alphabet cerca de US$ 8 000 millones de ganancias no realizadas en el primer trimestre de 2025 era, precisamente, SpaceX.

Los bancos también cobran. Goldman Sachs y Morgan Stanley se quedaron con la posición más prominente -la lead-left- con 20% de la suscripción de acciones cada uno, seguidos por BofA Securities, Citigroup y J.P. Morgan, dentro de un sindicato de más de 20 bancos.

De los US$ 75.000 millones brutos, SpaceX recibe cerca de US$ 74.400 millones netos. Los fondos recaudados se gastarán primero, en expansión de la infraestructura de cómputo de IA; después, en los vehículos de lanzamiento; y luego, en las constelaciones de satélites.

El IPO también va a generar una camada de nuevos millonarios-empleados. SpaceX tiene más de 22 000 empleados y compensa fuerte con equity. Antes de salir a bolsa, su mecanismo de liquidez eran las tender offers, es decir, dos veces al año, en verano e invierno, la empresa o un grupo de inversionistas recompran acciones a un precio que fija la propia compañía.

Bloomberg documentó el frenesí en Brownsville, el pueblo fronterizo de Texas donde está Starbase: ingenieros, cocineros, soldadores... todos recibieron acciones.

En una enmienda al prospecto de junio, SpaceX reservó hasta el 5% de las acciones del IPO para “ciertos empleados y personas”, incluidos amigos y familiares de ejecutivos, en un programa administrado por Morgan Stanley que no queda sujeto a lock-up (bloqueo de vender acciones en un periodo).

8. La mano que ejecuta

Gwynne Shotwell es una pieza clave en SpaceX. Ingeniera mecánica formada en Northwestern, es presidenta y COO de la compañía desde 2008 y lleva en total 24 años en la empresa, según un perfil que publicó Reuters. Llegó en 2002, el año de la fundación de la compañía, y cerró los primeros contratos de lanzamiento incluso antes de que SpaceX llegara a órbita, cuando Musk todavía era un desconocido en la industria. Cuando en 2008 cerró un contrato con la NASA por US$ 1 600 millones, Musk la nombró presidenta. Un ejecutivo temprano, Jim Cantrell, la define en la nota de Reuters como “un puente entre lo que Elon quería y lo que se podía hacer”.

Shotwell, hija de un neurocirujano y una artista, se crió en las afueras de Chicago. Según Wall Street Journal, tiene un rito que realiza para cada lanzamiento, que describe como “angustiante”: como estaba en Escocia la primera vez que la empresa puso un cohete en órbita, escribe “Scotland” en dos post-it y se los mete en los zapatos para “estar en Escocia” en cada despegue.

Vive en un rancho de 1 000 hectáreas cerca de la planta de SpaceX en McGregor, Texas. Y, cuenta el WSJ, instaló un terminal Starlink Mini en el techo de su auto para hablar con Musk en sus 40 minutos de viaje sin que se corte la llamada.

A la revista Time le dijo este año que ama trabajar con Musk, que “es muy divertido”, y ha sido su defensora más leal. En 2022, ante acusaciones de acoso contra Elon Musk, Shotwell mandó un correo a toda la empresa diciendo que las creía falsas y calificó de “activismo desmedido” una carta interna de empleados críticos, que después fueron despedidos, según el WSJ.

Su remuneración del año pasado fue de unos US$ 85 millones, casi todo en acciones, según el filing del IPO citado por Reuters. Tras la salida a bolsa, su patrimonio quedaría por encima de los US$ 1 000 millones.

9. Los escépticos

No todos compran el relato. La firma de análisis Morningstar valoró SpaceX en US$ 780 000 millones, cerca de un 55% por debajo del precio del IPO, y recomendó esperar a comprar después del debut. Sobre xAI fue más dura: habló de una “amenaza material de destrucción de valor” y dijo no ver a Grok entre los laboratorios de IA líderes.

Bank of America, por su estratega Michael Hartnett, advirtió sobre riesgo de burbuja: SpaceX, OpenAI y Anthropic saliendo a bolsa el mismo trimestre podrían empujar la concentración tecnológica del S&P 500 más allá del umbral histórico del 48%. El fondo de pensiones danés AkademikerPension fue más lejos y puso a SpaceX en su lista de exclusión, por valoración y por gobernanza.

10. Cómo se compara

Para entender la escala, sirve mirar atrás. Saudi Aramco recaudó US$ 25 600 millones en 2019, el récord vigente, a una valoración de unos US$ 1,7 billones. Alibaba levantó cerca de US$ 21 800 millones en 2014. Facebook, US$ 16 000 millones en 2012. SpaceX, con US$ 75 000 millones de recaudación y más de US$ 2,19 billones de valoración, lidera esa liga.

SpaceX no pagará dividendos en el futuro previsible, según el prospecto es explícito. El retorno del inversionista dependerá entero de que la acción suba.