Achtung: Temporada de caza
En La Moneda profunda ven “peligroso” el vuelo que toma Parisi en este río revuelto por el vórtice de la acusación constitucional contra Nicolás Grau y la lucha por el megaproyecto: la mira está encima de ese débil equilibrio parlamentario en futuras contiendas. Como se teme que el libelo inaugure una espiral de persecuciones contra el Gobierno -y el espinoso acertijo de una contra el exPresidente Boric-, que en esta vuelta la báscula caiga de nuevo en manos del PDG y que la derecha se siga tensando nutre la duda de quiénes serían los cazadores y quiénes las presas.
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