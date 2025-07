Universo Parisi: el poder del norte, la apuesta por la RM y por qué el voto obligatorio podría favorecerlo

No se salvará nadie. Todos los candidatos a parlamentarios del Partido de la Gente (PDG) para la elección de noviembre tienen una obligación: hacerse un test de drogas y un test psicológico. Ello -que se supone aseguraría su competencia para el cargo- se convirtió en una regla no escrita que debe cumplirse. Se hará con los cerca de 250 candidatos que llevan para diputados y los 23 para senadores; y también corre para su candidato presidencial y fundador del partido, el economista Franco Parisi.

Comentan que él ha acatado sin protestar. “Yo debo ser el primero de todos”, les ha dicho. Cuando tengan todos los test de los candidatos realizados, la idea es entregarlos en una ceremonia que al PDG le gustaría realizar a fines de julio.

El candidato Parisi exigirá que lo mismo que se pide en la gran minería se les exija a quienes postulen a un cargo de elección pública. “Ningún político se debe creer superior a un minero profesional. Por eso, pedimos para funcionarios públicos: exámenes de drogas aleatorio, examen de salud, examen psicológico y responsabilidades de comportamiento en el trabajo. Si hay situaciones de romance, que se transparenten; no como ocurrió con el caso de Marcel y Tohá, que fue amparado a pesar de que el Presidente Boric lo sabía. Y evitar también cualquier proceso que tenga correlato de corrupción, favoritismo, amiguismo”, señala a DF MAS.

El estilo de Parisi es así, directo, deslenguado, muchas veces saca chispa. Es de soluciones concretas, que para algunos son la salida perfecta para las fallas del sistema y para otros puro populismo. Como sea, en la elección presidencial anterior fue la gran sorpresa de la primera vuelta: con un 12,8% de los votos, se ubicó detrás de Kast y de Boric, y sobre Sebastián Sichel y Yasna Provoste. Su votación, además, fue 35% más alta que la que obtuvo en 2013, en la que fue su primera aventura presidencial. El 2021 su mayor votación fue en el norte, en comunas como Tocopilla, Mejillones y Calama, donde alcanzó el 42%, 43% y 41% de los sufragios, respectivamente. Tuvo más votantes hombres que mujeres -al igual que en 2013-, siendo más fuerte en el rango etario menor a los 50 años.

¿Qué va a pasar con él en esta nueva presidencial del 2025, donde ya empezó a ser mencionado en las encuestas? ¿podría sumar más votos? ¿dónde? ¿cómo es el perfil de su votante? ¿a qué apunta su nueva campaña? ¿qué dicen los estudios y los expertos del universo Parisi?

Foco en la Región Metropolitana

La prioridad de la actual campaña presidencial de Parisi está en la Región Metropolitana, explican en su equipo. Ven una posibilidad de crecer, considerando que en la elección pasada tuvieron allí una votación baja, que rondó el 5%, similar a lo que ocurrió en los comicios de 2013. Y es en la RM donde está la mayor cantidad de votos del país.

Por eso, pondrán foco en el distrito 8 (Cerrillos, Colina, Estación Central, Lampa, Maipú, Pudahuel, Quilicura, Tiltil), el 9 (Cerro Navia, Conchalí, Huechuraba, Independencia, Lo Prado, Quinta Normal, Recoleta, Renca), el 12 (La Florida, La Pintana, Pirque, Puente Alto, San José de Maipo) y el 13 (El Bosque, La Cisterna, Lo Espejo, Pedro Aguirre Cerda, San Miguel, San Ramón). “Ahí está la oportunidad. Ni pensar en los distritos del sector oriente, de alto patrimonio, que para nosotros son perdidos en votos”, señalan desde el PDG.

Encuestas privadas que manejan en el partido proyectan que con esta estrategia podrían alcanzar entre un 13% y un 18%. Ello se sumaría a la buena votación que, dicen, el candidato tiene asegurada especialmente en las regiones del norte y que podría ser mejor aún que la de 2021. “En Antofagasta, por ejemplo, proyectamos pasar de 27% a 35%”, explican. Con eso, confían en el PDG, Parisi rondaría el 22% de votación nacional.

¿No a Jara, sí a Parisi?

Mirando el desempeño del candidato Parisi en las presidenciales de 2013 y 2021, Cristóbal Huneeus -socio y fundador de Data Science de Unholster- destaca un punto interesante: “Los datos sugieren que su crecimiento entre ambas elecciones fue indirectamente proporcional al de la izquierda. Es decir, en las comunas donde la izquierda perdió votantes, él los ganó”. Para este análisis se define izquierda como el porcentaje de votos de Bachelet en 2013 y la suma de los porcentajes de votación de Boric y Provoste en 2021.

Huneeus da algunos ejemplos: en Negrete, la votación de la izquierda bajó un 64,12%, y Parisi subió 88,37; en Talagante la izquierda descendió 17,16% y el candidato del PDG creció un 29,71%; en Coquimbo la baja de la izquierda fue de 33,24% y Parisi aumentó un 49,12%.

O sea, el alza de los votos de Parisi fue a partir de votos que no capturaron los candidatos de izquierda. “Esto abre la interrogante de qué pasará con los votantes de centroizquierda que no votarán por Jara en la primera vuelta de este año, ¿votarán por Parisi?”, plantea el analista.

Claroscuros del PDG

El PDG se constituyó legalmente en julio de 2021, pocos meses antes de la elección de ese año. Partió con 48 mil militantes. Después, la militancia comenzó a disminuir. Llegó a 34 mil personas en su peor momento el año pasado. Además, los seis diputados que el partido había logrado, con el tiempo renunciaron al PDG. Se salió también uno de los fundadores de la tienda, Gino Lorenzini. El Servel les cuestionó varios balances financieros. Y en octubre del 2024 no lograron un solo alcalde. Todo parecía cuesta arriba.

En abril del año pasado se eligió nueva directiva, que se dedicó a ordenar la casa. Los perfiles del presidente, la secretaria nacional y el tesorero reflejan el grupo al que Parisi le habla: el primero es jubilado de la Marina; la segunda es técnico en contabilidad y estudia su grado profesional; el tercero trabaja en una empresa de logística. “Ha crecido la militancia, hoy somos cerca de 38 mil. Y subiendo: entre 500 y mil personas se suman por semana, sobre todo cuando Franco va a una comuna”, dice Denisse Catalán, secretaria nacional. Datos del Servel, sin embargo, registran que el PDG es de los partidos que más ha perdido militantes en lo que va de 2025: 3.891 bajas, con junio como mes crítico.

Desde hace un año no tienen sede y coordinan todo en forma telemática, incluso con Parisi. El WhatsApp es el medio más usado. Útil si se considera que su equipo cercano en estas elecciones vive en distintas ciudades: su jefe de campaña, Giancarlo Barbagelata, está en Viña; y el encargado de lo digital, Cristián Cid, en Osorno. Igual esperan pronto tener un comando; están viendo opciones en el centro de Santiago.

Norte poderoso

Ya en la elección de 2013, llamó la atención la adhesión que tenía Parisi en la regiones del norte. “En 2021 esto se intensificó. Sumadas las cinco regiones del norte (Arica, Tarapacá, Antofagasta, Atacama y Coquimbo) Parisi obtuvo un 26% de los casi 800.000 votos válidos, superando a Kast (23%) y Boric (22%)”, comenta Juan Pablo Lavín, de Panel Ciudadano-UDD

En una línea similar, Cristóbal Huneeus, de Data Science, señala: “Franco Parisi descentralizó su votación entre las elecciones presidenciales del 2013 y 2021: creció en el norte, pero también en el sur. Las cuatro regiones donde más crecieron sus votos fueron Coquimbo, Atacama, Antofagasta y Tarapacá, en ese orden. En el caso de Coquimbo, el alza fue de 115,6%. Las tres regiones más grandes del país (Metropolitana, Valparaíso y Biobío) representaron el 56% de sus votos en 2013 y cayeron a 49% en el 2021.

El voto obligatorio

Esta será la primera elección presidencial con voto obligatorio e inscripción automática. Las anteriores en que participó Franco Parisi fueron con voto voluntario, donde sufragó menos de la mitad del padrón. ¿Es esto relevante para el candidato del PDG? “Sí, es determinante”, responde Juan Pablo Lavín. “Con voto voluntario votaban más mujeres que hombres, más urbanos y capitalinos que rurales y de regiones; y eso ahora con voto obligatorio tendió a equipararse. El voto obligatorio corrige ese sesgo: ahora entran proporcionalmente más hombres y más votantes de regiones, los segmentos donde Parisi rinde mejor”.

Agrega que en la encuesta Panel Ciudadano-UDD se puede ver que los electores de Parisi del 2021 son efectivamente más hombres que mujeres, más de regiones que de la capital, pero tienen otras características que incrementan el potencial de este candidato: su adhesión está mayoritariamente concentrada en el tramo de 30 a 50 años y en los estratos sociales C3 y D-E. ”Precisamente los tramos etarios y niveles socioeconómicos que más aumentan su participación con voto obligatorio”.

Decepcionados, meritocráticos, apolíticos

En el PDG dicen tener claro el perfil de quienes votan por Parisi. Enumeran así las características principales: son personas no ideológicas, que no se instalan en la derecha ni en la izquierda, sino que son transversales; no pertenecen a la élite y descreen de ella; detestan los privilegios; se definen anti establishment; están sumamente decepcionados del sistema, porque siempre los deja al borde y no les abre puertas; son meritocráticos; técnicos profesionales o los primeros universitarios de sus familias; de una clase media esforzada; muchos son emprendedores, “que tienen una botillería, una cafetería, que venden zapatos, que importan cosas”, detalla Giancarlo Barbagelata, jefe de campaña del candidato.

Según Juan Pablo Lavín, lo más importante y decidor es que el votante de Parisi de 2021 fue apolítico, con desapego de las etiquetas de derecha y de izquierda. En los paneles de la encuesta Panel Ciudadano-UDD, quienes declaraban no ser de ninguna tendencia política elegían a Parisi en segundo lugar para votar en primera vuelta (después de Kast). “Y otra vez, justamente es este grupo el que hoy es mayoría con voto obligatorio: los apolíticos, antipolítica, anti establishment, poco ideologizados”, afirma.

El terreno y las redes

Dicen en el PDG que Franco Parisi lleva dos años recorriendo regiones y recogiendo inquietudes de la gente, ya que pese a estar viviendo este tiempo en Estados Unidos venía cada dos o tres semanas. La información que levantó en esas visitas la está trabajando junto a la cientista política María Elena Bello para traspasarla al programa. Sus salidas se han intensificado desde marzo, en que volvió a instalarse definitivamente en Chile.

Su campaña de 2013 tuvo un énfasis absolutamente territorial. La de 2021, en cambio, y debido a que Parisi debió permanecer en Estados Unidos por una demanda por pensión alimenticia que implicaba arraigo nacional, fue 100% digital, muy activa en redes sociales. “Este 2025 por primera vez vamos a enfrentar una presidencial con los dos guantes”, explica Barbagelata.

La campaña digital seguirá full. En el partido calculan que hacen entre 50 y 60 publicaciones diarias en redes sociales, con un alcance, que según ellos es de 18 millones visualizaciones al mes en Instagram; y que en el caso de Facebook, sube a 30 millones. Además, señalan, está la vitrina que le da su programa de actualidad por streaming, Bad Boys, que se emite todos los martes. El próximo se hará el 15 de julio desde Arica, con público en vivo.

El camino electoral de sus votantes

De acuerdo a la data que maneja Panel Ciudadano-UDD, en la segunda vuelta presidencial de 2021 (cuyo resultado fue 56% Boric y 44% Kast); las preferencias entre los votantes de Parisi (N=760) fue 40% para Boric, 25% para Kast, y 35% para la opción ninguno. Acá es importante mencionar que Parisi -a través de una encuesta digital con militantes de su partido- le dio su apoyo a Kast para la segunda vuelta, “pero nuestros datos muestran que, pese al llamado de Parisi a respaldar a Kast, sus votantes se inclinaron mayoritariamente por Boric”, señala Juan Pablo Lavín.

En el plebiscito constitucional de septiembre de 2022 (donde se votó la propuesta de la Convención Constitucional, con resultado 62% Rechazo - 38% Apruebo), entre los votantes de Parisi (N=738) las preferencias estuvieron alineadas al total nacional, con 64% para el Rechazo y 36% para el Apruebo.

Para la elección de miembros del Consejo Constitucional en 2023 (resultado: Partido Republicano 35% - Unidad para Chile 29% - Chile Seguro 21% - Todo por Chile 9% - Partido de la Gente 6%), entre los votantes de Parisi (N=704) las preferencias operaban así: un 30% para el Partido Republicano, un 19% para Unidad para Chile, un 10% para Chile Seguro, un 5% para Todo por Chile y un 36% para el Partido de la Gente.

En el plebiscito de ese año para votar la nueva propuesta constitucional (resultado: En contra 56% - A favor 44%), entre los votantes de Parisi (N=682) la distribución fue 60% para En contra y 40% para A favor.

Mirando a noviembre

Considerando los votantes de Parisi de 2021, Panel Ciudadano-UDD hizo un estudio sobre ese grupo en su panel y cómo este 2025 distribuye su voto para la elección de noviembre. Sería así: de quienes votaron por él en 2021, 27% votaría ahora por el candidato; 20% lo haría por Jeannette Jara; 20% por José Antonio Kast; 11% por Johannes Kaiser; 8% por Evelyn Matthei; 2% por Harold Mayne Nicholls; 2% por ME-O; y 10% Ninguno/No sabe.

“Que sólo un tercio de los votantes de Parisi 2021 permanezca con él no son malas noticias para él necesariamente -comenta Lavín-. Pareciera que su estrategia no se basa en fidelizar, el destino de su propia bancada de diputados puede simbolizar en parte esto. Parisi no cultiva lealtades, su fortaleza es captar apoyos en la ‘última milla’, por lo que no necesita reconquistar a su electorado original. Ese perfil de votante, que hoy ha crecido y se inclina hacia Kast, hace que un eventual repunte de Parisi le reste votos principalmente al candidato republicano. Luego de desplazar a Kaiser, que se ve como el principal afectado por Parisi hoy, podría venir el asedio al votante superficial de Kast, el que lo ha hecho crecer en las últimas semanas”.

Y las proyecciones parlamentarias…

En el PDG están optimistas. Calculan que en las parlamentarias obtendrán entre nueve y 15 diputados. Dicen, además, que esta vez, los electos no abandonarán después el partido como pasó con los anteriores. “En 2021 el partido se armó sobre la marcha, entonces a esos diputados electos prácticamente no los conocíamos. Ahora hicimos un trabajo para llegar bien unidos al Congreso, y nos conocemos”, dice Barbagelata. Los más de 200 candidatos actuales, explica, salieron casi todos de los 500 que postularon por el partido en las municipales del año pasado.

“Sabemos también que posiblemente saquemos cero senadores -agrega el jefe de campaña-. Es ingeniería electoral que uno va haciendo. Esa es una elección difícil, son pocos cupos, hay que tener candidatos regionales fuertes y campañas millonarias que nosotros no podemos pagar”.