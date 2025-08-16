Franco Parisi: “Mi contendor no tiene nombre ni apellido, es el establishment”

Franco Parisi (57), candidato presidencial del Partido de la Gente (PDG), dice que comienza sus días a las 4 de la madrugada. Antes de que amanezca ya ha revisado los mercados y sus redes sociales: ahí, asegura, está el secreto de su campaña.



Este jueves 14 de agosto, casi 6 horas después de que despertó, se presenta impecable, con un guardaespaldas siempre a su lado y una sonrisa que rara vez se deja ver. “No soy relajado. Todo para mí es serio, es parte de mi estructura”, explica.



El resto de la jornada es una carrera contra el reloj. A diferencia de 2021, cuando hizo toda su campaña desde Estados Unidos, hoy asegura que recorre Chile con una agenda que no da respiro. Y aunque su familia sigue viviendo fuera del país, afirma que ya están buscando casa para mudarse en noviembre, porque —según dice convencido— “lo más probable es que salga electo Presidente”.



-Recientemente, usted dijo: “Me encanta que le vaya bien a los mineros, ojalá se compren una camioneta más grande, ojalá que enchulen a la vieja si quieren, porque ellos todo el día están preocupados de cómo vivir”. ¿Qué quiso decir?

-Que tienen que mejorar el estándar de vida. La vida del minero... ellos la pasan muy mal, pero muy mal. Y entre los pocos lujos que tienen, está su camioneta, nueva o antigua...



-Pero ¿qué quiso decir con que “enchulen a la vieja”?

-Nosotros dijimos bien claro que era la camioneta. Nunca faltamos el respeto a la familia minera. Que lean lo que quieran leer, son 19 millones de habitantes y por lo tanto yo no puedo ir puerta a puerta diciéndoles cómo lo tienen que interpretar.



-Pero se ha puesto en duda esa versión. ¿Por qué cree que lo pifiaron?

-Ah, porque justo estaba la gente de Jeannette Jara y ellos estaban preocupados de cualquier cosa para salir a atacar. En política es así. En política uno tiene que ser provocador, el que tenga sensibilidades mejor que se quede en el campito o en la plaza. Y obviamente esa frase es provocadora para la gente que lo quiere ver así.



-Entonces fue una provocación.

-Tómelo como quiera. A mí me interesa que la gente ocupe un poquito más el cerebro. Y ahí vienen estos conceptos de leer entre líneas, el hacia dónde va. Toda palabra que yo digo en un discurso tiene una intención y por lo general no me equivoco.



-Esta semana el candidato José Antonio Kast dijo que “el Congreso es importante, pero no es tan relevante como imaginan”. ¿Usted está de acuerdo con esa frase?

-Lo que yo creo es que hay leyes que no se atreven a utilizarlas correctamente. Sin embargo, yo creo que hay que respetar los tres poderes que existen y hay que ser cuidadoso en el fondo y la forma. Sobre lo que dijo el candidato Kast, estuvo mal planteado. Yo creo que hay que aplicar la ley. Si yo soy elegido Presidente, no habitaré el cargo, yo ejerceré el cargo.





-¿Usted gobernaría por decreto si el Congreso bloquea sus proyectos? ¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar?

-Hasta que duela la democracia. Nosotros creemos que siempre se puede llegar a acuerdos. Pasar decretos sería alterar el orden e innecesario, no es el Estado que nosotros creemos que se necesita.



-Ha dicho que se necesita una estructura política nueva y ha sido especialmente crítico con los senadores y los diputados.

-Sí, y lo mantengo. Creo que la estructura de la gobernanza está errada porque impide que se premie o se castigue al Presidente o Presidenta que hace una buena o mala gestión. Pero hoy día yo acepto la estructura plenamente y creo en el Estado de Derecho. Sin embargo, creo que algunos senadores y diputados se creen reyecitos, y eso hay que decirlo fuerte y claro. Sí, se creen reyes, ellos hacen lo que quieren y los partidos no han tenido los pantalones para detenerlos.



-¿A quién está apuntando?

-A todos. Nosotros tomamos las medidas correspondientes con Gaspar Rivas. Todos nos decían, ‘¿pero cómo un partido nuevo está destituyendo al vicepresidente de la Cámara?’. A nosotros no nos interesa eso. Nosotros vemos constantemente puñaladas de diputados y senadores para con sus partidos políticos o con sus supuestos candidatos. Y finalmente, no pasa nada.



-Pamela Jiles ahora es parte de su equipo. ¿Es una jugada táctica para atraer votos o realmente usted confía en ella?

-Yo confío en ella. Es una persona que tiene una sensibilidad política bastante especial; hay que escucharla. Además, es una mujer de carácter fuerte. A mí me encantan las mujeres de carácter fuerte y creo que es una muy buena política. Vale por 20 diputados fácilmente. A mí me habría gustado que fuera candidata a senadora por Valparaíso. Pero ella quiere ir de nuevo por el Distrito 12, que es un distrito que ella lo va a ganar sin ningún problema y lo más probable es que me arrastre dos candidatos más. Por lo tanto, ahí tenemos tres diputados. Políticamente es una tremenda aliada.



-Pero ella viene de un mundo muy distinto al suyo, mucho más a la izquierda. ¿No hay desacuerdo en eso?

-Claro que vamos a tener desacuerdos. Pero si uno se quiere rodear de puros amiguitos que van juntos a la Jota desde los 13 años, ese no es el Chile que yo quiero. A mí me encanta la diversidad, me encanta la divergencia. Yo soy un líder de centro que puede comulgar sin ningún problema con una persona con carácter tan fuerte como doña Pamela Jiles.



-¿Ella va en la línea con lo que usted busca en la política?

-Vamos a encontrar la línea. Un dato súper sencillo: la mayoría de la gente que se casa enamorada, se separa. O sea, existe divergencia hasta en eso. El líder tiene que buscar la divergencia. Chile es más diverso que los Republicanos. Chile es más diverso que el Partido Comunista. Si uno se quiere rodear de puros amiguitos, de puros ‘yes man’, estás perdido como líder.



-Ok, pero una cosa es rodearse de los amigos y otra cosa es que, como candidato a Presidente, usted tiene un proyecto político y puede ser complejo, ¿no?

-Para nada. Es lo que yo quiero. Yo no quiero puros ‘yes man’. Eso es lo que hay en Republicanos o en el Partido Comunista. El proyecto común que tenemos con doña Pamela Jiles es la gente de clase media. Ese es nuestro objetivo.



-No deja de llamar la atención que ella lo haya apoyado en circunstancias que, en el pasado, fue crítica con usted por el tema de la pensión de alimentos. ¿Eso ya lo resolvieron?

-Pero claro, a mí me encanta resolver los problemas. Yo soy de las personas que no descansan para resolver los problemas. Le mostré los papeles (a Pamela Jiles), lo conversamos. Hay muchos mitos sobre mi persona y lo entiendo. Yo soy un outsider de la política. Muchos piensan ‘¿qué hace este tipo, que era un profesor destacado de economía y ahora está tercero (en las encuestas)?’



-Eso fue según una encuesta pero no es una tendencia que se mantenga en otras.

-No, le puedo pasar varias, le puedo pasar cuatro o cinco…



-En las encuestas usted aparece mayormente en cuarto lugar. ¿Eso lo desanima?

-Para nada. De hecho, estoy sorprendido de lo bien que estoy en la Cadem. En septiembre de 2021, ¿sabe cuánto marcaba yo? 2%. Era el último. Y salí tercero, le gané a (Sebastián) Sichel. Me encanta ganarle al sistema.



-Estuve viendo sus redes sociales y usted dice que está a sólo 4 puntos de Jeannette Jara. ¿De dónde vienen esos datos? ¿Qué representatividad tienen?

-No, solamente informamos. Nosotros transmitimos casi todas las encuestas que hay, no las elegimos. Eso de los 4 puntos de Jara estoy casi seguro que fue un reporte de un diario, de una página informativa de Puerto Montt, si no me equivoco. Tomamos ese comentario y lo pusimos ahí.



-Volvamos a Pamela Jiles. A usted no le ha ido muy bien con los diputados electos de su partido. Recordemos que los seis que tenía en el Congreso se fueron de su partido. ¿Qué asegura que eso no pase en el caso de Pamela Jiles o de otros candidatos de su partido si salen elegidos?

-La diferencia es que nosotros los echamos. Por supuesto, yo cometí errores. Los dejamos jugar y había que tener un mayor tutelaje. Pero yo estaba buscando que se generaran liderazgos internos. Los otros partidos políticos se quedan callados. Tienen diputados y diputadas corruptas y no los echan.



-Pero más allá de los otros partidos...

-Lo que pasa es que nosotros no nos vendemos por un cargo. Ellos sí.



-¿Qué aprendió usted de esa fuga?

-Yo creo que hay que tenerlos más monitoreados. Y estamos tratando de hacer una mejor selección.



-Si usted gana, ¿cómo garantiza que su partido no volverá a fragmentarse?

-Nadie puede garantizar eso. Quien garantice eso, está mintiendo. Es como que yo diga: me voy a casar y no me voy a separar. Ojalá que no, pero lo más probable es que eso ocurra.



-Pero eso abre dudas respecto de la gobernabilidad. ¿No?

-Sí, de la gobernabilidad del Parlamento. Oiga, por favor. Kast era UDI. Kaiser era republicano. ¿Y me vienen a mí a decir eso? No...



-Usted ha dicho que hoy tienen un partido que funciona mejor. Pero según los datos del Servel, el PDG es el segundo que más ha perdido militantes en 2025, con alrededor de 3.800. ¿Cómo se entiende eso?

-Porque teníamos que reestructurarlo y fuimos bastante duros en aquello. Afortunadamente se fueron varios de los que se tenían que ir, que no eran un aporte. Había que hacer una poda porque tuvimos un crecimiento explosivo. Y siempre van a haber problemas porque nosotros somos un partido realmente democrático. Aquí no hay jefes de fundo.



-¿No?

-No, por ningún motivo. De hecho, yo llegué a ser candidato del PDG después de una primaria con cinco otros candidatos. Hacemos nuestro trabajo calladitos, porque tampoco nos gusta estar haciendo de gallina clueca todo el tiempo. Somos sumamente democráticos y eso tiene sus beneficios, pero también tiene sus costos.



-Ha habido críticas de exmilitantes de su partido que dicen que el PDG es sólo usted…

-Eso era una imagen y yo traté de evitarlo. Yo quería que alguno de los seis diputados electos surgiera y fuera candidato a senador o estuviera primero en la lista del partido, pero no veo a ninguno. Yo he tratado. De hecho, yo puse a disposición del partido todas mis redes sociales y no se ha logrado.



-¿Quién vota por usted?

-Mucha gente. Gente que está aburrida del abuso de la derecha, aburrida del abuso de la izquierda. Son unos abusadores. Se pagan unos sueldazos, se ríen de la gente, hacen las leyes para ellos, se cuidan entre ellos.



-¿En qué cree Franco Parisi?

-En la meritocracia. Me cargan los apitutados de izquierda, me cargan los apitutados de derecha. No los soporto.



-¿A quiénes se refiere en particular?

-Por ejemplo, recientemente contrataron a la expareja de Camila Vallejo por $ 6,5 millones como subdirector del Servicio Médico Legal. Eso es frescura al máximo. Y la derecha también. Me cargan, no soporto a los hijitos de papá de izquierda o de derecha. Lo que está pasando, por ejemplo, en el Maule con el senador Coloma, que me cae muy bien, pero él se va y le deja el puesto calientito a su hijo. Ojalá que no gane. Son señores feudales en la política y me refiero a los dos lados.



-Usted señaló que le gustaría que Laurence Golborne estuviera en su eventual gobierno. Pero él dijo ‘ninguna posibilidad’. Y agregó que ‘no tenemos ninguna afinidad política’. ¿Por qué usted se imaginó que él podría ser parte de su gobierno?

-No, yo no dije eso. Yo dije que para el Ministerio de Hacienda necesito alguien del retail. Alguien con un currículum, alguien inteligente como Laurence Golborne.



-Pero dijo que le encantaría tenerlo...

-Sí, me encantaría, pero no se lo ofrecí.



-Cuando él dice que no tienen afinidad política, ¿cómo le responde?

-No me ofendo. Creo que es bonito que alguien te diga que tienes un currículum espectacular y que Chile se ha portado mal contigo, y creo que lo haría bien como ministro de Hacienda. No sé si alguien se puede sentir ofendido por eso. Yo no le dije nada feo. Me esperaba otro tipo de respuesta, era innecesario.



-¿Y a quién más le gustaría sumar a su equipo?

-No, no, no… yo ya aprendí. Yo soy muy buen profesor pero soy mejor alumno. Hay muchos nombres y, si se ofenden porque los nombro, bueno, que se ofendan solitos.



-Del escenario electoral actual, ¿cuál es su verdadero contendor?

-El establishment.



-¿A quién se refiere con el establishment?

-Yo soy un provocador. Mi contendor ahora no tiene nombre ni apellido. Es el establishment. Yo soy anti-establishment porque le quita las oportunidades a la gente. El establishment robó la educación pública, robó la bohemia, me robó el jugar pichanga, un partido de fútbol en la calle.



-¿Qué tiene que ver eso?

-Porque ellos se preocupan sólo de ellos. Como tienen las oportunidades económicas y las conexiones... Son todos millonarios que han abusado del aparato público.



-¿Se refiere a los candidatos?

-Sí, lo son. Son todos millonarios.



-¿Y usted?

-Pero yo nunca he abusado del aparato público. Toda la plata me la he ganado yo solo y para que no me dijeran nada me fui a trabajar a Estados Unidos.



-Usted aparece en Chile cada cuatro años cuando está en campaña y luego desaparece. ¿Dónde está y qué hace durante ese tiempo?

-Eso es falso. Primero, todos los años hemos tenido elecciones y yo he estado participando en todas las campañas.



-¿Tiene usted algún trabajo cuando no está en campaña?

-A partir del momento en que me inscribo, dejo de ejercer cualquier actividad económica. Ahora estoy asesorando a seis empresas en Estados Unidos.



-Es decir, se quedará sin trabajo a partir del 18 de agosto...

-Sí.



-¿Sigue viviendo en Estados Unidos?

-No, a partir de marzo estoy acá en Chile. Yo tengo trabajo allá (en EEUU) y lo prefiero porque así no le quito la plata ni el trabajo a nadie.



-Esta es la tercera vez que se presenta como candidato presidencial. ¿El Servel le ha reembolsado sus gastos de campaña?

- Sí.



- ¿Por cuánto?

- $13 millones.



-Y entiendo que usted gastó $14 millones en 2021.

-$13 o $14 (millones), por ahí. Pero nosotros podríamos haber pedido un reembolso por más de $1.100 millones.



-Pero lo reembolsaron por lo que gastó.

-Sí, pero siempre se pueden buscar gastos de asesores. Es como cuando te invitan a un restaurante: tú puedes pedir lo más caro o lo que corresponde. Nosotros creemos que hay que ser muy cuidadosos con la plata de la gente. El resto es abusar del sistema.



-Usted ha dicho que va a echar a 80 mil operadores políticos del gobierno. Más allá del slogan, ¿de dónde viene esa cifra y dónde están esos operadores políticos?

-Ya le nombré varios, el ex de Camila Vallejo...



-¿Pero 80 mil?

-¿Quiere que le pase la lista entera de los 80 mil? Le nombro uno y se enoja.



-No, yo no me enojo.

-Bueno, esto se hace de a uno. Se han contratado más de 100.000 operadores políticos durante este gobierno con sueldazos.



-Si usted no pasa a segunda vuelta. ¿Cuál es su plan B para después de noviembre?

-No me preocupa. Soy un tipo sumamente afortunado. Trabajo desde los 17 años y el destino se portó muy bien conmigo en términos de capacidad de generar ingresos.



-¿Tiene claro a quién le daría su apoyo si no pasara a segunda vuelta?

-Yo pertenezco a un colectivo y tengo una responsabilidad para con ellos.



-Si su partido apoya a Kast, como sucedió en 2021, ¿votaría por él?

-Nosotros no creemos en la Gestapo, en que todos tienen que votar por quien decide el partido. ¡Adoramos la libertad!