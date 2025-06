Marcel y las irregularidades en informe de Contraloría. El ministro de Hacienda, Mario Marcel, junto a la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, abordaron esta mañana las irregularidades en el Estado por US$ 1.600 millones. Marcel aseguró que los hallazgos de Contraloría no significan que haya US$ 1.600 millones "perdidos" o "defraudados" en el sector público y analiza darle más atribuciones a la institución que encabeza Dorothy Pérez.

Ministro de Energía se refiere a los cargos al Coordinador. Tras los inéditos cargos formulados al Consejo Directivo del Coordinador Eléctrico Nacional (CEN), el ministro de Energía, Diego Pardow, se refirió a lo sucedido. “El cumplimiento del deber de entrega de información oportuna y certera es esencial para un buen funcionamiento del sector y todos los actores deben sujetarse a dicho deber", aseguró de entrada el secretario de Estado.

Confianza de los consumidores chilenos repunta. Mejores perspectivas económicas percibieron los consumidores locales en junio. En el sexto mes del año, la confianza de los consumidores chilenos registró un alza moderada de un punto, al marcar 42,7 puntos en el Índice de Confianza del Consumidor (CCI, por sus siglas en inglés), elaborado por Ipsos.

Los vaivenes del dólar. Frente a un posible nombramiento temprano del sucesor de Jerome Powell en la Reserva Federal, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 930,62 lo que implica una caída de $ 6,94 respecto al cierre del miércoles. La demanda por cobre se profundiza, y así el contrato estadounidense Comex se empinaba 3,2% a US$ 5,13 que son máximos desde marzo de 2025.