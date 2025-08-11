Lo que debes saber a esta hora de la tarde
Deuda del sector público roza el 27% + Alianza entre Santander y Latam sigue firme + Alza del dólar
Noticias destacadas
Deuda total del sector público roza 27% del PIB. A junio, la deuda bruta del Gobierno Central representó un 41,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel no visto desde 1991, aunque el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) recalcan que para este año se alcanzará el menor aumento en las últimas dos décadas respecto al año previo.
Banco Santander y Latam Pass renuevan su histórica alianza. Banco Santander Chile y Latam Airlines Group S.A. anunciaron el lunes que acordaron renovar por cinco años su alianza estratégica, consolidando más de tres décadas de colaboración. Esta relación ha permitido desarrollar el programa de lealtad más reconocido del mercado chileno: Latam Pass que actualmente tiene más de 51 millones de socios a nivel global.
¿Cómo inicia el dólar la semana? Mientras el foco de los traders se centra en la publicación del IPC agendada para mañana martes en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 971,64 lo que implica un alza de $ 5,65 respecto al cierre del viernes. El cobre Comex bajaba 0,2% a US$ 4,46 la libra.
- Inmobiliaria con proyecto por más de US$ 12 millones en Viña del Mar pide su quiebra
- Fondo de inversión danés ingresa a evaluación ambiental proyecto de energía renovable por US$ 1.300 millones
- Cardda, la startup chilena acelerada por Y Combinator, alista llegada a Perú
- Claves del Congreso: el proyecto de indemnización por años de servicio vuelve a la agenda para iniciar trámite particular
- CATL cierra gigantesca mina de litio en China y los precios se disparan ante especulaciones de un ajuste mayor en la industria
- Con “cuota sugerida”, se inicia la aplicación de ley que busca incentivar la presencia de mujeres en directorios de empresas
- Marcos Barraza (PC): “La redefinición del programa comenzó en el momento que Jara ganó la primaria”
