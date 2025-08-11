Deuda total del sector público roza 27% del PIB. A junio, la deuda bruta del Gobierno Central representó un 41,5% del Producto Interno Bruto (PIB), un nivel no visto desde 1991, aunque el Ministerio de Hacienda y la Dirección de Presupuestos (Dipres) recalcan que para este año se alcanzará el menor aumento en las últimas dos décadas respecto al año previo.

Banco Santander y Latam Pass renuevan su histórica alianza. Banco Santander Chile y Latam Airlines Group S.A. anunciaron el lunes que acordaron renovar por cinco años su alianza estratégica, consolidando más de tres décadas de colaboración. Esta relación ha permitido desarrollar el programa de lealtad más reconocido del mercado chileno: Latam Pass que actualmente tiene más de 51 millones de socios a nivel global.

¿Cómo inicia el dólar la semana? Mientras el foco de los traders se centra en la publicación del IPC agendada para mañana martes en Estados Unidos, el dólar se cotiza a esta hora en los $ 971,64 lo que implica un alza de $ 5,65 respecto al cierre del viernes. El cobre Comex bajaba 0,2% a US$ 4,46 la libra.