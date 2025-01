Donald Trump propone "limpiar" la población de Gaza

“Me gustaría que Egipto acogiera a las personas. Y me gustaría que Jordania hiciera lo mismo”, dijo el expresidente de EEUU a los periodistas a bordo del Air Force One. “Estamos hablando de un millón y medio de personas, y simplemente limpiamos todo eso”.

La propuesta de Trump supondría un cambio radical en décadas de política estadounidense que ha promovido la solución de dos estados, basada en el establecimiento de un estado palestino junto a Israel, en Gaza y partes de Cisjordania ocupada.