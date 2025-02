Desde el rubro gastronómico hasta el local vecinal: emprendedores cuentan cómo vivieron el apagón

A las 15:16 del martes 25 de febrero, una “operación no deseada” marcó un precedente en la historia del país. Un corte de luz que afectó a casi ocho millones de chilenos, en 14 regiones a lo largo del país, desde Arica hasta Los Lagos, provocó que las autoridades decretaran toque de queda y que miles de compatriotas tuvieran problemas para regresar a sus hogares.

Un evento que tuvo diversos efectos, entre ellos en el comercio, donde hubo pérdidas pero también algún beneficio. Y es que obligó a dueños de diversos locales a cerrar sus puertas, desechar productos y dejar de atender al público; mientras otros vieron una oportunidad al seguir abiertos.

Bar&Vuelvo, Providencia: “Es difícil, tuvimos que botar toda la producción"

Cuando se fue la luz, Isidora Acuña estaba con Fabián, José Ignacio y Jonathan, sus socios y compañeros en la aventura que en noviembre de 2020 decidieron emprender al abrir su primer local Bar&Vuelvo. Según relata, era un horario tranquilo de almuerzo en un día más caluroso de lo normal. Para ellos fue una sorpresa y una coincidencia que el día anterior también tuvieron un corte, que se repuso rápidamente y les permitió funcionar. Pero esta vez, fue diferente.

Se dieron cuenta de que el corte era a nivel nacional. “Los trabajadores empezaron a preocuparse, a ver las calles más llenas, los semáforos colapsados”, cuenta la dueña del local.

En ese momento, optaron por decisiones rápidas. Según explica, en sus locales trabajan con un turno AM y otro PM, así que optaron por suspender el segundo y les pidieron no acudir al recinto para que no tuvieran problemas de transporte. A las 19:00 vieron que la luz no volvía y dieron la orden de cerrar.

“El turno del almuerzo se mueve y nos da el 20% de las ventas del día. El 80% es del turno PM, perdimos toda esa venta”, afirma Isidora. Las máquinas de pago cayeron y tuvieron que pedir a los clientes del almuerzo que pagarán uen con transferencia.

“Es difícil, tuvimos que botar toda la producción. En la mañana hacemos la preparación para el turno, por mucho que el refrigerador se mantenga frío, si pierde la cadena de frío no lo puedes vender”, dice.

Isidora trabaja hace 15 años en el rubro gastronómico y esta es una situación inédita que además afecta luego de una temporada donde de por si, a veces se mueve más lento. Perdieron inventario, tuvieron que desenchufar máquinas y sufrieron pérdidas económicas de lo que significó cerrar su local el martes por una “operación no deseada”. .

Panadería Bakery to Go, Ñuñoa: "Tuvimos que desplazar todo lo congelado o refrigerado"

Jesús Márquez fue otro de los comerciantes afectados por el apagón. Venezolano de 63 años, llegó a Chile en diciembre de 2018, o sea antes del estallido y la misma pandemia. "Trabajo todos los días en este hermoso y extraordinario país”, comenta este emprendedor y dueño de la panadería Bakery to Go ubicada en Miguel Claro, Ñuñoa. También es gerente de operaciones de La Fiambrería.

Iba saliendo de la panadería hacia el metro -su mejor opción- cuando sucedió el corte masivo. Pensó que solo había afectado a la comuna de Ñuñoa al notar que estaban apagados los semáforos.

“A nosotros los comerciantes nos tocó resolver. En el caso mío, volví a la panadería, tuvimos que desplazar todo lo congelado o refrigerado, como las tortas, a las congeladoras y tratar de perder lo menos posible”, dijo Jesús.

Comparado con un día normal de la panadería, precisa que perdieron por lo menos un 50% de las ventas; mientras que en el caso de La Fiambrería fue un 38%.

“Fue realmente grave, porque el mes de febrero desde el punto de vista comercial, para la mayoría de los pequeños comerciantes, es un mes de muy pocas ventas”, relata el emprendedor.

“Perder el mediodía de venta, es catastrófico”, agrega.

Además, una de las cosas que también le afectó fue que el sistema de pago se cayó, no funcionaban los dispositivos y luego, no había internet, lo que agravó más la situación. Jesús recuerda que en Venezuela los apagones eran típicos, él estaba preparado para vivir una situación así, sobre todo desde el ámbito del comercio, pero opina que Chile no lo está.

“Ustedes son extremadamente organizados en el caso de los terremotos, pero en el caso de un apagón como este no, hace años que no les pasaba”, afirma. Esto, desde el punto de vista operativo, afectó de manera significativa al comercio.

Jesús afirmó que afortunadamente no perdieron muchos productos, pero empatiza con aquellos emprendedores que sí sufrieron grandes pérdidas. “Hay negocios que vivimos del día a día”, concluye.

Stop Market, Las Condes: "L as personas necesitaban abastecerse con lo mínimo”

El negocio Stop Market en Las Condes fue uno de los comercios que marcó la diferencia. Fabiola Osorio es vendedora y estaba sola al momento del corte, “en ese momento fue sorpresivo, pensé que era alguna máquina que había generado el corte”, dice. Poco a poco se dio cuenta de que era en varios sectores de Santiago hasta notar que afectó a gran parte del país.

“Decidimos seguir atendiendo porque no sabíamos cuánto tiempo duraría, había muy poca información sobre lo que estaba pasando”, señala Fabiola. Agrega que esta decisión surgió de la necesidad de ayudar a la comunidad “porque todas las personas necesitaban abastecerse”.

Para su fortuna, sus productos no se alcanzaron a descongelar, y atendieron hasta las 20:00 horas a pesar de que normalmente lo hacen a las 22:00. “Nosotros lo hicimos por ayudar, porque mucha gente por ejemplo no tenía velas, acá es bien surtida la mercadería, las personas necesitaban abastecerse con lo mínimo”.

Al contrario de otros comercios, el que se haya mantenido abierto, atendiendo con efectivo y transferencia, les permitió moverse en el apagón, ya que eran el único negocio que estaba atendiendo en el sector. Fabiola, lo que espera ante una situación así, es que se pueda asegurar mejor locomoción para las personas, porque generó gran problema a nivel nacional.

“Nosotros estuvimos bien preparados, porque igual las personas nos agradecen que estuviéramos acompañándolos, esa es la idea del local, acompañar a la comunidad, satisfacer sus necesidades y que el cliente esté cómodo y conforme con el servicio”, expresa.