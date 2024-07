Harald Beyer, Mariana Chudnosky y Mauricio Duce se suman a la Escuela de Gobierno UC para fortalecer áreas de gestión pública y justicia penal

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Por favor, para ver correctamente este sitio,

habilite javascript.



Para ver las instrucciones para habilitar javascript

en su navegador, haga click Javascript está deshabilitado en su navegador web.Por favor, para ver correctamente este sitio,Para ver las instrucciones para habilitar javascripten su navegador, haga click aquí

La Escuela de Gobierno de la Universidad Católica (UC) anunció nuevos fichajes. Los profesores Harald Beyer, Mariana Chudnovsky y Mauricio Duce se incorporan al equipo para fortalecer la formación en la carrera de Administración Pública, como también la investigación sobre temas de educación, gestión pública, justicia criminal y seguridad, informó este jueves la casa de estudios.

Los tres perfiles, además, sumarán mayor presencia de la escuela al debate de temas del más alto interés público, señalan desde la UC.

“Con estas tres nuevas incorporaciones, la Escuela de Gobierno UC busca posicionarse con una mayor influencia en los temas de educación, gestión pública, justicia criminal y seguridad. Se trata de perfiles que mantienen una importante presencia pública e influencia en las políticas públicas”, dice la casa de estudios en un comunicado.



La directora de la escuela, Andrea Repetto, manifestó que “estamos muy contentos con la llegada de estos tres académicos de altísimo prestigio en sus áreas de especialidad y que vienen a apoyar la consolidación de la Escuela de Gobierno UC en ámbitos de la mayor relevancia social”.

Beyer es economista, fue ministro de Educación de Sebastián Piñera entre los años 2011 y 2013, y recientemente dejó su puesto como rector de la Universidad Adolfo Ibáñez (UAI). Chudnovsky, por otra parte, es socióloga de la Universidad de Buenos Aires y es miembro del Consejo Científico de la Lancet Comission on Gender Based Violence and Maltreament of Children.

Mientras que Duce es abogado de la Universidad Diego Portales (UDP) y es considerado uno de los artífices de la Reforma Procesal Penal luego de ser parte del equipo técnico que llevó a cabo el diseño de la reforma.

Tanto Chudnovsky como Duce ya se encuentran trabajando en la Escuela de Gobierno UC, mientras se estima que Beyer concrete su llegada a fines de este mes.