Sernac fiscaliza tiendas de mascotas y ventas de alimentos en todo el país: arriesgan multas de hasta $ 21 millones por incumplimientos graves
Proceso permitirá corroborar si algunos locales que ya fueron fiscalizados el año pasado y presentaron incumplimientos, ajustaron su conducta a las exigencias de la Ley del Consumidor.
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El Sernac anunció el jueves "un minucioso proceso de fiscalización" a las tiendas que comercializan productos de mascotas y venta de alimentos para animales a lo largo de todo el país, cuyo propósito es verificar que los derechos de los consumidores sean estrictamente respetados luego de un primer proceso que se realizó el año pasado.
En un comunicado, el Sernac indicó que revisará si las tiendas de mascotas, también conocidos como “petshops”, respetan los derechos de los consumidores, entre ellos, que informen correctamente las condiciones relevantes de los productos y servicios, entre ellos, el precio.
"Adicionalmente, el organismo verificará si este tipo de locales respetan el derecho a libre a elección, si el rotulado de los productos está en idioma castellano, si respetan la seguridad en el consumo, si informan y respetan el derecho a la garantía legal cuando los productos vienen defectuosos, si identifican correctamente el jefe de local; entre otros aspectos", dijo.
Una vez terminado el proceso de análisis, y en caso de detectar incumplimientos, el Servicio adoptará las acciones que estime pertinentes para ir en defensa de los derechos de los consumidores, pudiendo incluso denunciar a los locales ante la justicia en caso que la situación sea grave, en cuya instancia arriesgan multas de 300 UTM, esto es, casi $ 21 millones.
En 2025, el Servicio realizó un proceso de fiscalización en este mercado, detectando algunos incumplimientos relativos justamente a precios no publicados, problemas en el rotulado, falta de información respecto del ejercicio de la garantía legal, entre otros aspectos. "En este sentido, esta fiscalización permitirá corroborar si algunos locales que ya fueron fiscalizados y presentaron incumplimientos, ajustaron su conducta a las exigencias de la Ley del Consumidor", dijo.
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