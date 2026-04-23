SMU renueva su directorio y aprueba recompra de acciones por hasta 5% de la propiedad

La supermercadista impulsará un programa por cinco años financiado con flujos propios, en paralelo a su plan de expansión 2026-2028.

La supermercadista SMU definió cambios en su gobierno corporativo y aprobó un nuevo programa de recompra de acciones, en el marco de su junta de accionistas realizada este jueves.

La instancia contempló la elección del directorio para el período 2026-2028, en el que se mantuvieron Pilar Dañobeitía, Francisca Saieh, Alejandro Álvarez, Abel Bouchon y Andrés Olivos por el accionista controlador, junto a los independientes Alejandro Danús y Enrique Gundermann.

En tanto, salió de la mesa Fernando del Solar Concha e ingresó María Teresa Vial -presidenta de la Cámara de Comercio de Santiago- en representación del grupo controlador. Asimismo, tras la salida de Southern Cross de la propiedad, las AFP ampliaron su influencia en la mesa y consolidaron tres cupos, a los que se sumó un nuevo asiento ligado a inversionistas institucionales. Así, ingresó José Luis Irarrázaval en representación de las aseguradoras, en reemplazo de Raúl Sotomayor.

Tras el encuentro, la compañía llevó a cabo una junta extraordinaria en la que aprobó un nuevo programa de recompra de acciones de propia emisión.

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El gerente corporativo de administración y finanzas, Arturo Silva, explicó que la iniciativa responde a que, a juicio del directorio y la administración, el precio actual de la acción no refleja el valor intrínseco de la compañía, “dadas las perspectivas de mejores resultados en el futuro”.

En concreto, el programa tendrá una duración de cinco años y será financiado con flujos operacionales, sin necesidad de incrementar el nivel de endeudamiento. Además, contempla un límite de adquisición de hasta el monto de las utilidades retenidas, con un tope máximo de acciones en cartera equivalente al 5% de los títulos suscritos y pagados.

Con esta aprobación, se da término al programa de recompra anterior, vigente desde abril de 2022.

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Plan estratégico

En la misma jornada, la presidenta del directorio, Pilar Dañobeitía, destacó que en 2025 se completó el plan estratégico trienal en ejecución, con niveles récord de aperturas de tiendas y una consolidación de la estrategia multiformato.

“Por otra parte, se diseñó y lanzó la nueva hoja de ruta para el próximo trienio 2026-2028, destinada a profundizar el crecimiento y a fortalecer la eficiencia y competitividad”, señaló.

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La nueva hoja de ruta contempla la apertura de 60 tiendas y el mejoramiento de otras 80 en los próximos tres años, junto con una expansión de la cobertura geográfica, mayor innovación y un fortalecimiento del portafolio de marcas propias.

Por su parte, el gerente general, Marcelo Gálvez, subrayó la consolidación del modelo multiformato de la compañía, detallando que la firma concluyó el año con más de 300 locales de Unimarc y más de 50 tiendas tanto en Alvi como en Super10, alcanzando un total de 412 establecimientos.

Asimismo, adelantó que el nuevo ciclo estratégico buscará profundizar la expansión omnicanal, fortalecer el desarrollo de marcas propias y potenciar el activo tecnológico de la compañía, manteniendo el foco en eficiencia y productividad.