Chile y EEUU avanzan en fortalecer lazos en minerales críticos y seguridad
El Memorándum de Entendimiento (MOU) para fortalecer la cooperación en minerales críticos establece un marco de cooperación orientado a promover la inversión, el intercambio de experiencias y el desarrollo de capacidades.
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Chile y Estados Unidos dieron el lunes un paso más en sus esfuerzos por estrechar su cooperación en asuntos de minerales críticos con la firma de un memorando de entendimiento que busca promover inversiones y asegurar el suministro de minerales críticos y tierras raras.
El propósito del documento, firmado este lunes en una ceremonia en la sede de la Cancillería encabezada por el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, es promover la inversión estratégica "con el objetivo de apoyar cadenas de suministro resilientes y seguras de minerales críticos y tierras raras en las etapas de exploración, extracción y procesamiento".
Ambas partes "se comprometen a promover el apoyo gubernamental y del sector privado, incluyendo gastos de capital y operativos mediante garantías, préstamos, inversiones de capital, acuerdos de compra, seguros o facilitación regulatoria", añadió el Memorándum de Entendimiento (MOU), que no es vinculante.
En la instancia también estuvieron presentes el biministro de Economía y Minería, Daniel Mas; la ministra de Seguridad Pública, Trinidad Steinert; la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Paula Estévez; el subsecretario de Minería, Álvaro González; el subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet; el subsecretario de Estado para el Control de Armas y la Seguridad Internacional de Estados Unidos, Thomas DiNanno, y el embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.
Durante los últimos años, Chile ha suscrito este tipo de acuerdos con diversos países, entre ellos Alemania, Arabia Saudita, Argentina, Brasil, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, Perú, Sudáfrica y la Unión Europea, "lo que refleja una política exterior abierta, diversificada y no excluyente en materia de minerales críticos", indicó Cancillería.
El MOU no crea obligaciones vinculantes ni establece derechos preferentes, y su implementación se realizará conforme al marco legal y regulatorio vigente en cada país.
El mes pasado, Chile y Estados Unidos ya habían firmado una declaración conjunta para establecer consultas sobre minerales críticos y tierras raras. Estados Unidos ha buscado obtener acceso a reservas de minerales críticos, en especial a las cadenas de suministro de tierras raras, actualmente dominadas por actores chinos.
Narcóticos y crimen organizado
Ambos países también firmaron un adendo a una carta previa sobre seguridad para control de narcóticos y cumplimiento de la ley para fortalecer las capacidades del Estado chileno contra el crimen organizado transnacional.
El acuerdo contempla recursos por parte del Departamento de Estado de Estados Unidos por un millón de dólares para la compra de equipamiento logístico y tecnológico así como para la cooperación entre la policía civil, el FBI y la fiscalía local, entre otras materias.
Esta enmienda, firmada por el subsecretario Jouannet, y el subsecretario de Estado DiNanno, contempla "el fortalecimiento de capacidades institucionales para enfrentar amenazas como el narcotráfico, el ciberdelito y el lavado de dinero, mediante cooperación técnica, capacitación y apoyo a la coordinación entre agencias, contribuyendo a reforzar la seguridad pública y la cooperación internacional en esta materia", dijo Cancillería.
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