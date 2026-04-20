Gremio camionero respalda manifestaciones de transportistas y declara “alerta total” frente a nuevas alzas de combustibles

Su respaldo a los transportistas minoritarios, los que desde la semana pasada han protagonizado manifestaciones en las regiones de Valparaíso y Tarapacá, expresó la Confederación Nacional de Dueños de Camiones de Chile (CNDC) este lunes.

Dichas movilizaciones se han dado en el contexto de alzas históricas de los combustibles, empujadas por el conflicto bélico que afecta a Medio Oriente, junto a la decisión del Ministerio de Hacienda de no aplicar el Mecanismo de Estabilización de Precios del Combustible (Mepco) durante la semana del 25 de marzo, lo que provocó alzas acumuladas para el diésel –principal combustible usado por los transportistas– de $ 616 por litro desde aquella fecha.

Tras la realización de una asamblea, el gremio transportista presidido por Juan Araya comunicó que se mantiene “la alerta total de sus asociaciones gremiales en todo Chile”, en la medida en que se sigan aplicando nuevos aumentos en los precios del diésel.

Asimismo, declararon respaldar “las manifestaciones o movilizaciones de los camioneros”, además de reconocer como “legítima la molestia por las alzas”, las que reclamaron “ya suman un 65% respecto a los valores que había a mediados de marzo”.

Además, el gremio compartió la posición expuesta durante el pasado viernes por la Confederación Nacional de Transporte de Carga de Chile (CNTC), agrupación alterna a la CNDC, la que en su más reciente reunión con el gobierno, y por medio de la entrega de un petitorio, contempla la necesidad de que los dadores de carga asuman y reescalen las tarifas tomando en cuenta las constantes fluctuaciones del diésel.

En aquella reunión, fue el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, quien afirmó que existen generadores de carga que “no quieren entender que hay un nuevo valor del petróleo”, apelando a que estos deben subir las tarifas para “asegurar el trabajo de los camioneros de Chile, que es abastecer a la nación”.

Frente a esto, desde la CNDC corroboraron en su comunicado que son los generadores de carga quienes deben considerar “el nuevo escenario generado por las alzas de los combustibles”, para de esta forma “aplicar los ajustes tarifarios correspondientes a los precios de los fletes”.





