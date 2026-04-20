Director de Bicecorp compra más de $ 2.700 millones en acciones del holding financiero
La compra valorizó a Bicecorp en $ 400 por acción (un market cap cercano a los US$ 4.600 millones). El papel, cuya liquidez es relativamente baja, ha subido 9,9% en el curso de este año.
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Uno de los directores de Bicecorp salió a desembolsar miles de millones de pesos este lunes para hacerse con acciones del holding financiero.
Inversiones Hemaco, sociedad ligada al director Jorge Marín, compró 6.825.470 acciones de Bicecorp a un poco más de $ 2.730 millones, según un informativo de la Bolsa de Santiago.
Marín además es miembro de los directorios del Banco BICE y Empresas CMPC -empresa forestal que también es controlada por el grupo Matte-, y socio fundador de Nevasa Corredores de Bolsa.
La compra valorizó a Bicecorp en $ 400 por acción (un market cap cercano a los US$ 4.600 millones). El papel, cuya liquidez es relativamente baja, ha subido 9,9% en el curso de este año, ubicándose en el puesto 18 del ranking de desempeños del IGPA, y sólo un poco por arriba del avance que acumula este índice de 57 acciones locales.
Bicecorp dio inicio a una nueva etapa en septiembre del año pasado, cuando absorbió al grupo Security para competir en mejor forma con los principales prestamistas del país. Actualmente, el BICE es el sexto mayor banco privado del sistema, medido en valor de sus activos totales.
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