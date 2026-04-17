¿Está de acuerdo o no con el proyecto de reconstrucción y reactivación? Posiciones divididas en la ciudadanía
Medición semanal de Cadem mostró un apoyo del 49% versus un 46% en contra.
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Diferencias de opinión generaron las medidas del plan de reconstrucción nacional presentado la noche del miércoles por el Presidente de la República, José Antonio Kast, según constató la encuesta semanal “Plaza Pública”que elabora Cadem.
Un 49% de los mil casos de 171 comunas del país que incluyó la medición se mostró de acuerdo con el paquete de anuncios informados, mientras que un 46% se declaró en desacuerdo con la propuesta.
Más categórico, un 63% de los encuestados opinó que el proyecto debería tratar cada medida por separado, reemplazando la disposición actual de la iniciativa, que propone el modelo como un solo gran paquete.
De todas formas, un amplio apoyo (80%) recibió la idea de ampliar el financiamiento del Fondo de Emergencia a regiones de Ñuble y Biobío.
Otros anuncios valorados fueron el subsidio para la creación de empleo formal, la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda para adultos mayores de 65 años y el fin al IVA en la compra de viviendas nuevas por 12 meses.
Precisamente en el terrreno de los objetivos, la mayor parte del muestreo (54%) cree que el paquete de medidas fortalecerá el empleo formal, junto con atraer más inversión al país.
Sin embargo, un 49% consideró que el proyecto no ayuda a contener el gasto público, uno de los principales objetivos del gobierno actual.
Junto a lo anterior, un 43% del total de las respuestas cree que el principal objetivo de las medidas va en camino de “favorecer a las empresas”.
Almuerzo en La Moneda
Otro tema analizado por Cadem fue el almuerzo del Presidente Kast en el palacio de La Moneda con sus excompañeros de universidad, lo que fue calificado como negativo por un 62% de los encuestados.
Los factores que más preocupación generaron fueron “uso de un espacio institucional para fines privados” con un 41% de las preferencias; seguido de “uso de recursos públicos” (21%) y “uso de funcionarios públicos en horario laboral” (9%).
Como contraparte, un 27% de los consultados señaló que la situación no le generaba preocupación.
Esta medición de Cadem arrojó que la aprobación presidencial experimentó una nueva caída esta semana de 42% a 40%.
De esta forma, Kast llegó a su nivel más bajo de apoyo desde que asumió como Presidente el 11 de marzo, cuando el nivel fue de 57% en este sondeo.
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