Camioneros piden congelar precio del petróleo diésel por seis meses

Representados por la CNTC tuvieron una nueva reunión con representantes del ministerio de Economía y de Transportes.

Un petitorio dirigido al Presidente José Antonio Kast entregó este viernes la Confederación Nacional del Transporte de Carga de Chile (CNTC) en el marco de una nueva reunión con representantes del gobierno.

En las oficinas del Ministerio de Economía, los dirigentes sostuvieron un encuentro con el subsecretario de economía y empresas de menor tamaño Karlfranz Koehler; el ministro de Transportes, Louis de Grange y el subsecretario de Transportes Martín Mackenna.

Por el lado del gremio asistieron el presidente de la CNTC, Sergio Pérez, y el vicepresidente de la asociación, Iván Mateluna.

El petitorio contempla tres medidas principales, las cuales abordan la necesidad de “combatir la informalidad, así como fortalecer condiciones adecuadas de competencia para todos los actores del rubro”.

El documento contempla un apartado titulado “gestión regional de costos”, el que trata la necesidad del gremio de que, a través de los delegados presidenciales, se “promuevan mecanismos de diálogo que faciliten un traspaso equilibrado y justo de los mayores costos operativos hacia las empresas mandantes, evitando que la carga recaiga únicamente en los transportistas”.

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Este punto, de importancia para los transportistas, ya había sido tratado en reuniones pasadas entre el gremio y el Ejecutivo, donde se hizo hincapié de la importancia de que los generadores de carga, pudieran tomar en cuenta las variaciones en los costos operacionales, a la hora de fijar las tarifas de pago a los camioneros.

En la tercera parte del texto, los transportistas solicitaron al gobierno congelar los precios del combustible, por un periodo “acotado, idealmente de seis meses”. Esta última solicitud, se da en el contexto del conflicto bélico en Medio Oriente, el que ha empujado alzas a nivel mundial del precio del petróleo.

Tras el encuentro, Pérez dijo que esperan una respuesta definitiva por parte del gobierno “antes de 20 días”.

Además, destacó el tono con el que han mantenido las reuniones en conjunto al Ejecutivo, haciendo hincapié en que, como gremio, “hablamos fuerte, claro y decimos la verdad”.

Junto con valorar la reunión, el ministro de Grange dijo que habrá más encuentros con el que catalogó como “un grupo representativo de los camioneros de Chile”.

Sin embargo, al ser consultado respecto a la viabilidad del congelamiento, aclaró que no entiende la solicitud, ya que “ningún país en el mundo es capaz de garantizar un congelamiento”, debido a que “los precios internacionales del petróleo generan efecto y son tomados por los distintos países y Chile es uno de ellos, por supuesto”.