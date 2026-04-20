Apple nombra a John Ternus como CEO para reemplazar a Tim Cook, que pasa a ser presidente del directorio

Apple nombró al jefe de hardware John Ternus como el próximo líder del fabricante del iPhone, con el actual CEO, Tim Cook, pasando al rol de presidente ejecutivo del directorio.

Ternus asumirá su nuevo cargo el 1 de septiembre, según informó la compañía en un comunicado este lunes. El ejecutivo de larga trayectoria en Apple ha sido jefe de ingeniería de hardware desde 2021 y ha pasado 25 años enfocado en el desarrollo de productos en el fabricante del iPhone.

Las responsabilidades de Ternus sobre hardware serán asumidas por el histórico jefe de chips Johny Srouji, quien será nombrado chief hardware officer y supervisará la ingeniería de hardware y el desarrollo de silicon.

“John Ternus tiene la mente de un ingeniero, el alma de un innovador y el carácter para liderar con integridad y honor”, dijo Cook en un comunicado. “Es un visionario cuyas contribuciones a Apple durante 25 años ya son demasiado numerosas para contarlas, y es sin duda la persona adecuada para liderar Apple hacia el futuro”.

En el nuevo rol de presidente ejecutivo del directorio, Apple señaló que Cook se involucrará con responsables políticos a nivel global. El CEO, de 65 años, ya supervisa la relación de Apple con el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Cuando Cook deje el cargo a finales de este año, habrá alcanzado un récord de 15 años como CEO de la compañía. Durante ese tiempo, contribuyó a transformar Apple de una exitosa empresa de electrónica de consumo en una de las mayores corporaciones globales, con productos que abarcan teléfonos inteligentes, tabletas, salud, relojes inteligentes y audio.

Durante su etapa en Apple, la compañía lanzó productos clave como iPhones de mayor tamaño, varios iPads nuevos, el Apple Watch, los AirPods y una gran cantidad de servicios como Apple Music y Apple TV. Pero también hubo fracasos, como el Apple Vision Pro y un intento fallido de incursión en los coches autónomos. La compañía dedicó una década a ambos proyectos.