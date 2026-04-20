Enroque en el sector vitivinícola: gerente general de Undurraga deja su cargo y la viña ficha a ejecutivo de Viñedos Familia Chadwick
Andrés Izquierdo pasará a la primera línea de la frutícola San Clemente; mientras que Adolfo Hurtado tomará su cargo en la bodega ligada a José Yuraszeck.
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Un nuevo rebaraje se está produciendo en la industria vitivinícola local, con dos importantes viñas moviendo piezas en sus primeras líneas ejecutivas.
Por un lado, Viña Undurraga anunció la salida de su gerente general, Andrés Izquierdo, quien lideraba la bodega -controlada por José Yuraszeck junto a los hermanos Picciotto- desde 2017.
Izquierdo desarrolló toda su carrera en la industria del vino. Antes de llegar a Undurraga, se desempeñó como gerente general de Viña VIK y de Viña Errázuriz. Asimismo, tuvo un paso por Concha y Toro, donde estuvo a cargo de la relación con inversionistas y lideró su filial argentina, Trivento.
Ahora, el ejecutivo dejará el rubro vitivinícola, aunque se mantendrá ligado al mundo agrícola. Según pudo confirmar Diario Financiero, asumirá la gerencia general en la frutícola San Clemente, empresa vinculada a Luis Chadwick Vergara. La exportadora cuenta con más de 2.300 hectáreas productivas en Chile, Perú y Reino Unido, donde cultiva manzanas, cerezas, uvas, cítricos, arándanos, duraznos y avellanos.
La frutícola San Clemente, en la que asumirá Izquierdo, cuenta con más de 2.300 hectáreas productivas en Chile, Perú y Reino Unido.
En su reemplazo en Undurraga asumirá Adolfo Hurtado, quien desde abril de 2025 se desempeñaba como gerente general de Viñedos Familia Chadwick -ligado a Eduardo Chadwick Claro-, grupo que reúne marcas como Viñedo Chadwick, Seña, Errázuriz, Arboleda y Caliterra.
De acuerdo con conocedores de las tratativas, Hurtado llegó a esa firma con el mandato de enfrentar una compleja situación financiera, poniendo el foco en la reducción de costos. A fines de 2025, la compañía ejecutó una reorganización de activos que incluyó desvinculaciones y la venta de un campo.
Al igual que Izquierdo, el ejecutivo cuenta con una extensa trayectoria en la industria. Además de su paso por Viñedos Familia Chadwick, fue gerente general de Viña MontGras y lideró Viña Cono Sur, filial de Concha y Toro.
Por ahora, y según señalaron fuentes de la industria, la cúpula de Viñedos Familia Chadwick aún no define quién asumirá la dirección de la compañía tras la salida de Hurtado.
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