Hites regresa al mercado de capitales y coloca bono por $ 32 mil millones
Es su primera emisión desde 2019. La operación fue liderada por Link Capital y la corredora de bolsa de BancoEstado actuó como agente colocador.
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Tras siete años alejada del mercado de capitales, Empresas Hites regresó a la Bolsa de Santiago.
Cerca de las 13:00 horas de este jueves, la compañía del segmento retail de la familia Hites completó la emisión y colocación de un bono corporativo por UF 800 mil, esto es, unos $ 32 mil millones.
De acuerdo con un comunicado enviado por Hites, los recursos obtenidos se destinarán principalmente al fortalecimiento del negocio financiero, particularmente en la expansión de su tarjeta de crédito, en el marco de un próximo relanzamiento comercial.
Con una tasa de interés anual del 6,5%, el bono posee un vencimiento de cuatro años con dos años de gracia. La operación fue liderada por Link Capital Partners y BancoEstado Corredores de Bolsa actuó como agente colocador.
"El hecho de acceder a financiamiento en las actuales condiciones sin recurrir a estructuras de securitización de la cartera, marca un punto de inflexión en nuestra trayectoria", destacó el gerente general de Empresas Hites, Felipe Longo.
Por su parte, el gerente de finanzas de la compañía, Luis Enrique Fischer, detalló que “en el marco del roadshow para esta emisión nos reunimos con decenas de instituciones financieras y compañías de seguros”.
En tanto, el gerente general de la corredora de BancoEstado, Juan Ignacio San Martín, apuntó a la operación como una “importante transacción, que marca el retorno de Hites al mercado de capitales”.
En detalle, este es el primer bono de la compañía colocado en la Bolsa de Santiago desde 2019, cuando emitió su Serie D, por UF 1,5 millones, equivalentes a US$ 61 millones de la fecha.
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