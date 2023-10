UDI analiza opciones tras veto a la Ley de Usurpaciones y descarta un tercer proceso constituyente

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

El presidente de la Unidad Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, abordó en profundidad este domingo en conversación con Mesa Central de Canal 13 el veto que ingresó este viernes el Gobierno a la Ley de Usurpaciones que tuvo luz verde del Congreso. Pero también, sus perspectivas del actual proceso constitucional y el rol que tomarán ante un eventual fracaso en este segundo intento por reformar la Carta Magna.

Respecto al polémico veto, aseguró que vulnera una decisión mayoritariamente acordada por el Congreso y que "el Gobierno lo que está haciendo es ponerse del lado de los usurpadores". En específico, uno de los aspectos que custionó del veto es la clasificación que haría entre usurpaciones violentas y pacíficas.

Según explicó, "esta clasificación de pacífica de ciertas usurpaciones hace imposible no solamente la posibilidad de la legítima defensa privilegiada, sino que sobre todo -y éste es el punto central- que los tribunales de justicia puedan determinar si una persona que comete un delito de esa magnitud sea o no privado de libertad". "Lo que estábamos empujando, lo que venía del proyecto aprobado, es que siempre tenía que aplicarse una pena privativa de libertad. O sea, obligar al juez, no dejarlo a la posibilidad de qu eél se pueda entre aplicar o no una pena privativa de libertad", puntualizó.

El senador indicó que están analizando eventuales caminos frente al veto. En esa evaluación, indicó que una posibilidad sería que el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma, pudiese pasar el veto desde "sustitutivo" a "aditivo", lo que podría implicar que se imponga el documento original si se rechaza el veto presidencial. Otro camino sería juntar los dos tercios de los votos de ambas Cámaras para insistir en la ley original.

De cara a la discusión que se iniciará en el Congreso respecto al Presupuesto recientemente presentado por el Gobierno, el presidente de la UDI reforzó que estarán muy preocupados del contenido y generarán mucha fiscalización. "Nos vamos a centrar en el contenido y vamos a hacer toda la fiscalización necesaria para evitar que se cometan situaciones como la que ocurrió en la Ley de Presupuesto del año pasado, que se flexibilizaron normas (...) Vamos a estar con un ojo muy fiscalizador en eso, más allá de las personas que estén dirigiendo la discusión de Presupuesto", sostuvo.

"Desde la UDI cierro cualquier opción a que haya un tercer proceso constituyente"

Respecto al proceso constitucional, se inclinó por aprobar esta segunda propuesta: "Yo dije hace un mes que quería aprobar y que me la iba a jugar por el apruebo. Espero que el Gobierno, así como imprimió Constituciones de la fracasada convención refundacional, imprima Constituciones de esto que será el cierre de un capítulo, el principio de años más estables para Chile, el cierre definitivo de la transición". Y lanzó: "Estabilidad es el concepto de esta Constitución. Cierre de la transición si se quiere. Yo creo que con esta nueva Constitución, se cierra la transición definitivamente".

El senador fue claro respecto al papel que asumirán si fracasa nuevamente un texto en esta materia. "Desde la UDI cierro cualquier opción a que haya un tercer proceso constituyente, por lo menos en un tiempo muy largo. Yo creo que no hay alternativas, no hay terceras opciones. No hay ninguna posibilidad de que la UDI por lo menos -lo decimos con con mucha responsabilidad- nos pleguemos a un tercer intento. El proceso se cierra si fracasa el 17 (de diciembre)".

Consultado por la cautela que ha mostrado el Presidente de la República a la hora de tomar posiciones frente a este segundo proceso, Macaya afirmó que el Mandatario "está desaprovechando la oportunidad de ponerle su firma a la Constitución que le va dar estabilidad a Chile. Yo creo que que tiene que jugársela más, que tiene que manifestar posición".

Y emplazó al Gobierno a no seguir la decisión que toma el Partido Comunista. "No cometan el mismo error en un tema que es de tan largo plazo y tan importante para Chile como cerrar el tema constituyente", dijo, poniendo de ejemplo la Ley de Usurpaciones.

La carrera presidencial

El presidente de la colectividad aseguró que tienen "mucha esperanza de volver a ser Gobierno: "Creemos que vamos a lograr entregarle con Evelyn Matthei, muy probablemente, una alternativa para volver a ser gobierno el año 2026". En esa línea, indicó que en las elecciones municipales, específicamente en las alcaldías como Santiago y Valparaíso, tienen que trabajar por ofrecer una alternativa única.

También, se refirió a los dichos de la hoy alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, quien entró al debate constitucional al sostener hace una semana en El Mercurio que "si las cosas siguen así, no pondré mi capital político para esta nueva Constitución". Al respecto, Macaya destacó que "hizo una advertencia súper importante hace pocos días atrás y sintonizo absolutamente con lo que ella hizo".

El senador recalcó que la alcaldesa "hizo un buen llamado de atención respecto a lo que es importante ahora, llegar a los acuerdos necesarios para cerrar esto". Y sentenció: "Lo que ella hizo fue generar un punto de inflexión. Cuando se escriba la historia y, si somos exitosos el próximo 17 de diciembre, Matthei habrá cumplido un rol importante, haber sacado adelante esto".

En cuanto al rol del excandidato presidencial José Antonio Kast en el proceso constitucional, Macaya indicó que los candidatos presidenciales cumplen otros roles. "Entiendo que él está recorriendo Chile, está en su legítimo derecho de hacerlo. Evelyn Matthei, y para mí es lo más importante que ocurrió esta semana en el plano político constitucional, este llamado de atención, este punto de inflexión que estoy seguro que va a marcar un cambio en adelante".

"Si tú miras las encuestas de hoy, sobre todo la que tiene que ver con la medida que la ciudadanía se va informando del proceso y va cambiando de opinión, lo damos vuelta", enfatizó. En su reflexión, puntualizó que "vamos a llegar a algo bastante similar en términos de fuerzas políticas detrás del proceso a lo que fueron las fuerzas del 62% el 4 de septiembre el año pasado".

En cuanto las críticas en temas como contener una agenda contra las mujeres, indicó que están disponibles a dejar "toda la tranquilidad en el texto y a votarlo de esa manera para que el aborto en tres causales siga siendo algo que está en la normativa vigente". Además, respecto a la baja en el número de diputados, dijo estar disponible a bajar el número aún más, a 120.