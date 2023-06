Actualidad

Andrés Velasco afirma que el empresariado “cometió un error gigantesco al desechar conversación tributaria”

El ex ministro sostuvo que “en Chile no vamos a estabilizar el crecimiento de la deuda pública si el Estado no tiene más recaudación tributaria” y descartó que “esa plata se va a conseguir con ganancias de eficiencia o con recortes”.

