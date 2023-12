Exportaciones chilenas no tradicionales se aprestan a batir un récord durante este año

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

En lo que va de este año, las exportaciones no tradicionales se aprestan a alcanzar un récord.

De acuerdo a cifras de la Subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), en el periodo de enero a noviembre de este año registraron un monto de US$ 40.303 millones, traduciéndose en un alza de 2,5% -es decir, una diferencia de US$ 974 millones- respecto al mismo periodo del año anterior. Así, representan un 43,3% del total de las exportaciones chilenas.



Según la subsecretaría, en los 11 meses del año de las 7.940 empresas chilenas que exportaron, se contabilizaron envíos por 4.647 productos no tradicionales, de los cuales 2.600 marcaron aumentos respecto al 2022.

De estos bienes, destacan el hidróxido de litio y el sulfato de litio, marcando las mayores alzas con incrementos de 162% y 1.019%, respectivamente, respecto al año previo. ​​Los envíos se destinan principalmente a China (64,9%), Corea del Sur (25,1%) y Japón (4,2%).

Otros productos que resaltaron en el periodo son el jurel congelado con envíos de US$ 311 millones, pastas de tomate por US$ 278 millones, mejillones (US$ 275 millones), avellanas (US$ 224 millones), mandarinas (US$ 167 millones), pasas (US$ 133 millones), y aceite de oliva (US$ 112 millones), entre otros.

De acuerdo a lo informado, el 93% de las exportaciones se dirigieron a los mercados con los cuales Chile ha suscrito acuerdos económico-comerciales y las no tradicionales del país se dirigieron a un total de 194 destinos, destacando a Asia con el 30% de los envíos, América del Norte (25,7%), América Latina (24,8%) y Europa (15,6%).

Mientras que ocho regiones del país tuvieron incrementos en sus envíos al exterior: Antofagasta, Metropolitana, Atacama, Los Lagos, Tarapacá, Coquimbo, Los Ríos y La Araucanía.

Servicios superan barrera

En el caso de los servicios, entre enero y noviembre de este año marcaron un nuevo hito al superar la barrera de los US$ 2.000 millones en envíos al exterior. Así, en los once meses del año se registraron exportaciones por US$ 2.135 millones, significando un alza de 57% respecto al mismo periodo del año pasado.

Según Subrei, el incremento se explicaría por el avance de los envíos en asesoría en tecnologías de la información, aumentando en US$ 75,2 millones, apoyo técnico en computación e informática vía internet con US$ 72,2 millones, asesoría en gestión de proyectos de ingeniería (US$ 68,9 millones), suministro de hosting para sitios web y correo electrónico (US$ 44,7 millones) y diseño y desarrollo de aplicaciones de tecnologías de información (US$ 44,3 millones).

También se destacaron el diseño de software originales, I+D en la química y la biología, filmación de películas mediante técnicas de animación, asesoría en ingeniería aplicada a la minería y desarrollo de videojuegos.

En el periodo también se contabilizaron 136 destinos para las exportaciones de servicios, encabezados por Estados Unidos (US$ 691 millones), Perú (US$ 384 millones), Colombia (US$ 187 millones), Suiza (US$ 101 millones), Argentina (US$ 76 millones) y Reino Unido (US$ 73 millones).