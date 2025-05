Trump da plazo hasta julio a la UE para continuar con negociaciones arancelarias

Los ojos han estado puestos sobre la Unión Europea desde el viernes pasado, cuando el Presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que impondría un arancel del 50% para todos los productos europeos importados. Este domingo, sin embargo, el mandatario retrasó su implementación hasta el 9 de julio para continuar con las negociaciones comerciales.

“La presidenta de la Comisión afirmó que las conversaciones comenzarán rápidamente”, señaló Trump a través de su red social, Truth Social.

Un arancel del 50% se traduciría en un incremento en el gravamen recíproco del 20% que ya había impulsado para el bloque y que, de acuerdo a estimaciones de Capital Economics, podría reducir el Producto Interno Bruto (PIB) de los países del bloque en un 1,7% en el caso alemán, 1,25% para Italia, 0,75% para Francia y 0,5% para España, e, incluso, del 4% para Irlanda si es que llegase a incluír productos farmacéuticos, conforme a los análisis de Capital Economics.

Además, de concretarse, afectaría un comercio de bienes entre Estados Unidos y gran parte del Viejo Continente por valor unos US$ 321.000 millones, estimó Bloomberg.

Este lunes el comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, indicó que mantuvo conversaciones con su homólogo estadounidense, Howard Lutnick, y el Representante comercial de la mayor economía del mundo, Jamieson Greer.

De la comunicación, indicó que el contacto es constante y que la UE “mantiene su firme compromiso con los esfuerzos constructivos y enfocados para avanzar hacia un acuerdo”.

¿Cuánto le vende Chile al bloque?

Si bien la relación comercial entre Chile y la UE data desde 1996, en 2023 se firmó el Acuerdo de Modernización de Marco Avanzado (AMA), que propone una rebaja arancelaria que llegaría a 99,6% de los productos chilenos. Mientras que el acuerdo ya fue suscrito por ambas partes y ratificado por el Congreso en Chile, falta que lo sea por todos los miembros del bloque.

No obstante desde febrero de este año está en vigencia el Acuerdo Interino Comercial (AIC), que cubre comercio y liberalización de inversiones.

De acuerdo a cifras de la Secretaría de Relaciones Económicas Internacionales (Subrei), la UE fue el cuarto mayor socio comercial de Chile por acuerdo, con un 9% de la participación del total de las exportaciones totales y de servicios en 2024, traducidas en US$ 9.138 millones.

Las importaciones fueron de US$ 10.733 millones, lo que deja el intercambio comercial del año pasado en US$ 19.585 millones, significando un crecimiento promedio de 1,3% desde 2019.

Los principales productos exportados al bloque en 2024 fueron cátodos de cobre refinado por US$ 2.398 millones, seguido por minerales de cobre y sus concentrados (US$ 1.504 millones), yodo (US$ 366 millones), pasta química de madera (US$ 247 millones) y trióxido de molibdeno (US$ 193 millones).

Al frente, desde la UE se importa mayormente medicamentos por US$ 194 millones, furgones para transporte de mercancías (US$ 165 millones), máquinas para limpieza o clasificación de frutas (US$ 156 millones), papas, preparadas o conservadas, congeladas (US$ 150 millones) y automóviles de turismo (US$ 144 millones).