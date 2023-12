Diputada Ahumada citará al ministro Pardow a la Comisión de Energía por tarifas eléctricas

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

La molestia ciudadana por las alzas de las tarifas eléctricas ha sido una constante estos últimos años, sensación de la que se hizo cargo un grupo transversal de diputados que conformó la bancada que busca la rebaja de estas tarifas.

Desde el Partido Comunista a la UDI está, representado en la instancia, que se activó a partir de la presentación de un proyecto de resolución en la Cámara de Diputadas y Diputados.

El texto, apoyado por un grupo de legisladores que integran la bancada transversal, solicita al Presidente Gabriel Boric “abordar el debate de las tarifas eléctricas desde los consumidores, abandonando la política de deuda que se ha llevado a cabo a través de las leyes de estabilización “PEC1” y “PEC2”, y proponer políticas públicas que mejoren la calidad de vida de los ciudadanos a través de la disminución de la tarifa eléctrica por medio de propiciar la renegociación de contratos de largo plazo antiguos, de un alto precio y basados en fuentes fósiles”.

Los autores del documento son Miguel Ángel Calisto, Karol Cariola, Erika Olivera, Joanna Pérez, Víctor Alejandro Pino, Jorge Saffirio Espinoza, Jaime Araya Guerrero y Yovana Ahumada, presidenta de la Comisión de Minería y Energía de la Cámara Baja.

De hecho, Ahumada anunció que en su calidad de presidenta de la Comisión de Minería, “citaré al ministro (Diego) Pardow, ministro de Energía, con la finalidad de que exponga las acciones que ha tomado su cartera en relación con la renegociación de estos contratos; así mismo qué medidas complementarias tienen planeado ejecutar para prevenir alzas en las tarifas eléctricas”, adelantó.

Incluso, la diputada, subrayó que de ser necesario citará a representantes de las empresas generadoras, para mediar y lograr aunar voluntades que culminen en soluciones reales que beneficien a la ciudadanía.

Renegociar contratos con las eléctricas

Por su parte, la diputada comunista Karol Cariola explicó que desde hace semanas le han planteado al Ejecutivo que las soluciones que no lo han sido anteriormente no lo van a ser ahora. Ello en alusión a que en la Comisión de Energía del Senado se ha estado discutiendo la posibilidad de que se ingrese un nuevo PEC, dijo, que “se trata de una medida de estabilización de precios que, insistimos en el punto, no resuelve el problema de fondo”.

Según Cariola, las generadoras eléctricas producen energías contaminantes, caras e ineficientes y pese a ello “lo único que ha ocurrido es que le suben el precio de la tarifa de la luz a las familias chilenas” y es por eso que le piden al Gobierno renegociar los contratos. La diputada argumentó que esta estrategia se ha utilizado en otras partes del mundo y que “el propio exministro Máximo Pacheco dijo en la comisión que esto era posible”.

Y “a nosotros nos parece que es muy importante que se pueda tomar esta medida y que eso tiene que impactar en los bolsillos de las familias chilenas para rebajar las cuentas de la luz. No puede ser que se siga acumulando deuda, aumentando los precios y que las eléctricas sigan acumulando ganancias”, sentenció.

Por su parte, el diputado Miguel Ángel Calisto, señaló que “hemos logrado concretar una bancada transversal (…), que tenemos un sólo objetivo: Bajar los costos de la energía eléctrica en Chile”. Y en la misma línea de sus predecesoras insistió en la necesidad de que el Gobierno renegocie los contratos con las eléctricas, “tomando en cuenta que los primeros contratos que se llevaron a cabo estaban medidos conforme al carbón, a elementos que evidentemente aumentaban el costo del kWh; nosotros queremos que se incorporen en la evaluación los elementos de energías renovables no convencionales, de tal manera de bajar los costos eléctricos”, argumentó.