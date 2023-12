Diputada Catalina Pérez alza la voz y niega haber recibido dinero de convenios: “Son mis ahorros”

Javascript está deshabilitado en su navegador web.

Incluso antes de la detención de Carlos Contreras y Daniel Andrade, expareja de la diputada Catalina Pérez, se había intensificado la presión sobre la legisladora e incluso se había publicado que había recibido una importante suma de dinero, de parte de Andrade, relacionándola directamente con los convenios irregulares.

De hecho, el diputado del PPD Raúl Soto, quien integró la comisión investigadora del caso convenios, señaló este jueves que el famoso “caiga quien caiga incluye a todos, también a la diputada Catalina Pérez”. Según Soto nadie está por sobre la ley y no se debe dar ninguna señal de impunidad; por lo que “si la investigación, que es la encargada de determinar las responsabilidades criminales, señala que tiene algún grado de involucramiento, lo que corresponde es que se solicite su desafuero, para que enfrente la justicia”.

Pero este mismo jueves, la cuestionada diputada -que estas últimas semanas había guardado un riguroso silencio- alzó la voz para negar las imputaciones que se le están haciendo. Y a través de una corta declaración, negó haber tomado parte de alguna manera en el caso convenios.

“Desde ayer ha circulado la información que yo habría recibido dinero proveniente de Democracia Viva. Esa información es totalmente falsa. No he recibido ningún depósito por más de $ 15 millones de parte de Daniel Andrade o de la fundación Democracia Viva, directa o indirectamente. Esa suma de dinero corresponde a mis ahorros”, se defendió la legisladora.

Por lo que acompaña la declaración con dos copias de recibos que acreditan las transacciones que detalla haber realizado.

Junto con llamar a no “enlodar” a las personas y a “hablar con la verdad”, Pérez explicó que el 5 de noviembre de 2021, con anterioridad a que se firmaran los convenios investigados, hizo un depósito a plazo en el Banco Estado; que luego, en enero de 2023, retiró de esa institución financiera para depositarlo en su cuenta del Banco de Chile.

Según insistió, “ese es origen de este depósito. Estos son los documentos que lo acreditan. Son mis ahorros. Lo digo fuerte y claro: no he robado nada ni he recibido beneficio alguno de esos convenios”, recalcó.