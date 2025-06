Diputados ingresan reforma constitucional que consagra la negociación colectiva o ramal

Un grupo de legisladores comunistas son los patrocinantes de la iniciativa con la que se adelantaron al Ejecutivo que, si bien mencionó el tema en la Cuenta Pública no comprometió un proyecto.

En su reciente y última Cuenta Pública, el Presidente Gabriel Boric se refirió a un tema sensible para un amplio espectro del oficialismo, como es la negociación ramal, iniciativa comprometida en su programa, pero que aún no se ha hecho realidad con el ingreso de una iniciativa. “Insistiremos en la discusión sobre la necesidad de tener mecanismos de negociación multinivel o ramal. Los sindicatos y las centrales sindicales lo han planteado desde hace años y no concibo que haya discusiones vetadas en nuestra sociedad”, señaló el mandatario.

Sin embargo, no comprometió el envío de un proyecto al Congreso. A eso se debería que diputados del Partido Comunista (PC), la representante del Partido Acción Humanista (PCH) Ana María Gazmuri, y el independiente Hernán Palma, decidieron avanzar en esta materia, presentando una moción parlamentaria que apunta en tal sentido, y a la que algunos legisladores oficialistas no descartan que el Ejecutivo pudiera patrocinar, si desea que se tramite en el Parlamento.

Coincidentemente con el cónclave que esta noche, a partir de las 20:00 horas, tendrá lugar en el Cerro Castillo en Viña del Mar entre el mandatario y los presidentes de partidos oficialistas, además de los representantes de las distintas bancadas de diputados y senadores, este grupo de legisladores ingresó una reforma constitucional “para garantizar el derecho a la negociación colectiva por rama o sector productivo”.

El artículo único de la reforma, que reemplaza el artículo 19 N° 16 inciso 5° de la Carta Fundamental, establece que “la negociación colectiva es un derecho de las y los trabajadores, debiendo garantizarse su ejercicio en todos los niveles, tales como la empresa y la rama de actividad o sector productivo que corresponda”.

La reforma añade que “la ley establecerá las modalidades de negociación colectiva y sus requisitos a nivel de empresa y a nivel de rama de actividad o sector productivo, con el fin de lograr en ellas una solución justa y pacífica. La ley señalará también lo casos en que la negociación colectiva deba someterse a arbitraje obligatorio, el que corresponderá a tribunales especiales de expertos cuya organización y atribuciones se establecerán en ella”