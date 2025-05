El realismo político se apodera de las aspiraciones del oficialismo de cara a la Cuenta Pública y pesimismo en la oposición

Este 1 de junio, el Congreso Pleno se reunirá para conocer la última Cuenta Pública del presidente Gabriel Boric.

Con sólo nueve meses por delante, la mayoría de los parlamentarios se inclinan porque el mandatario haga anuncios relativos a concluir aquellas iniciativas que apuntan al crecimiento económico y aquellos que contribuyen a mejorar los problemas de seguridad pública, ya que muchos estiman que ambas cosas van de la mano.

Sin embargo, mientras en los partidos de Gobierno hacen hincapié en los logros de esta administración, en la oposición plantean derechamente que no tienen expectativas.

Desde el PPD, el presidente del partido, senador Jaime Quintana, tocó un tema que le preocupa al oficialismo, como es el caso del “pato cojo”, es decir, que el Gobierno pierda la posibilidad de conducir la agenda en medio de una compleja elección presidencial y parlamentaria.

A juicio del parlamentario del PPD, el mandatario es relevante que en los meses que restan, la actual administración plantee algunas iniciativas que “pospongan el llamado pato cojo”. Para ello, agrega, es necesario que se concluya con la tramitación de algunos proyectos que ámbitos que están pendientes “como seguridad, crecimiento”.

Jaime Quintana (PPD): “Iniciativas que pospongan el pato cojo”

Quintana añadió que, si bien el Gobierno que venga no será de continuidad -aludiendo a su candidata Carolina Tohá-, “sí habrá que defender cosas que se hicieron en este Gobierno… cómo no destacar el Sistema Nacional de Cuidados; cómo no hacernos cargo, en un futuro Gobierno, de la preocupación por el trastorno espectro autista, que ha sido este Gobierno y no otro el que le ha puesto énfasis; también en el ámbito laboral y muchas otras medidas. Creo que hay muchas cosas que finalmente serán parte del legado”. No obstante, insiste en que posponer el pato cojo va a depender de cuál es la batería de medidas administrativas, legales y de gestión, que el Presidente anuncie el domingo.

Sin embargo, para el legislador oficialista, “uno de los legados, no el único, pero muy importante es la reforma de pensiones era una aspiración larga de otros gobiernos; pero también el Ministerio de Seguridad Pública, que fue una aspiración de al menos dos décadas, pero también haber fortalecido al Estado de Chile para enfrentar la nueva realidad criminal también serán parte del legado… el resultado se verá con el tiempo, pero se legisló como nunca antes se había hecho en esta materia”, reflexionó Quintana.

Gastón Saavedra (PS): “Es necesaria todo lo que tenga que ver con una agenda procrecimiento”

Para su par socialista, senador Gastón Saavedra, en su discurso, el mandatario, debiera hacerse cargo de demandas a las que aún no se les ha dado solución, como avanzar en la disminución de los campamentos; seguir profundizando la estrategia de seguridad, contribuyendo a resolver las controversias en el proyecto del Reglamento del Uso de la Fuerza (RUF), llamar al Congreso para que despache prontamente los proyectos de infraestructura crítica y sistema de inteligencia, para robustecer la estrategia de seguridad.

También, cumplir con el anuncio del ministro de Hacienda, Mario Marcel, en el Chile Day en cuanto a que se enviaría al Congreso una ley corta con el objeto de anticipar el cierre de las generadoras eléctricas a carbón, de modo de dar curso a la inversión en generación eléctrica a través de energías renovables no convencionales. “Es decir, es necesaria todo lo que tenga que ver con una agenda procrecimiento, porque eso va a generar mayor empleo, que es una de las urgencias de la gente”, enfatizó.

Saavedra está consciente de que hay poco tiempo para nuevas iniciativas, por lo que desde su punto de vista, “por eso el esfuerzo que debe hacerse es tendiente a resolver los problemas pendientes de la ciudadanía”, por lo que estima que no era el momento de enfocarse en un proyecto de aborto legal, porque tiene la convicción de que “no es una prioridad para la ciudadanía”.

Pese a ello, el parlamentario no tiene duda alguna de que la reforma previsional, constituye el legado de la actual administración, “porque la reforma previsional instala un nuevo sistema de carácter tripartito, se mantiene el ahorro individual, el Pilar Solidario y se incorpora el seguro social, pero después de 40 años vuelven a colaborar los empresarios; por lo tanto, dentro de las obras, esto es por lo que trascienden los gobiernos”.

Daniel Núñez (PC): “Las expectativas deben ser muy aterrizadas”

La visión del senador comunista Daniel Núñez es que dado que sólo le restan meses a la actual administración, “las expectativas deben ser muy aterrizadas con respecto a las iniciativas que el Ejecutivo pueda tomar en este contexto”. De ahí que para el senador por Coquimbo sea fundamental todo aquello que apunte a “avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo, en esta línea creo que es muy importante aprobar todo lo que es la Agencia para el Desarrollo, que permitiría agilizar créditos para las pequeñas y medianas empresas”.

Pero, desde su punto de vista, “hay que actuar con decisión respecto a la incorporación de Chile al BRICS, de tal manera de tener un país que tenga una política económica multilateral y, de esa manera, no dependamos de ninguna potencia y tampoco de las acciones irresponsables que están pasando hoy día con Donald Trump en Estado Unidos”. Esto con el fin de dejar avanzado un camino para un nuevo modelo de desarrollo, insistió.

Al momento de hablar de legado, Núñez asegura que la agenda que tiene más impacto es aquella que llega a la gente de manera directa, “particularmente a las trabajadoras y trabajadores de Chile, en ese sentido, sin lugar a dudas, salario mínimo, reforma de pensiones y 40 horas, son el grueso de los logros, en materia de conquistas sociales del Gobierno del presidente Boric y creo que es un legado muy potente, porque va a la vena de lo que hoy día demandan los trabajadores”, concluyó.

Yasna Provoste (DC): “Una oportunidad para que le responda al país cuál es el grado de cumplimiento de sus promesas”

La senadora de la Democracia Cristiana (DC) Yasna Provoste manifestó su extrañeza acerca de que se haya dicho que esta cuenta será una “hoja de ruta”, porque lo que se espera “es un balance de los compromisos asumidos a lo largo de sus tres últimas cuentas públicas”, por lo que, a estas alturas, ya se deben ir “cerrando” los compromisos. De ahí que el 1 de junio, “es una oportunidad para que le responda al país cuál es el grado de cumplimiento de sus promesas”.

En este sentido, la parlamentaria puso el énfasis en los temas de seguridad, “donde, claramente, el Gobierno sigue en deuda con la ciudadanía, que no ha sido capaz de garantizar que el Estado vuelva a entregar seguridad a las familias de nuestro país”.

Karim Bianchi (independiente): “Hay un legado que se puede resumir en la contradicción de lo que ase dijo y lo que se hizo”

Una mirada pesimista también expresó el senador independiente Karim Bianchi, ya que está convencido que el Gobierno presenta sus prioridades al inicio de su periodo, “ya terminando, uno ve que están llenando los espacios con cosas que son cortinas de humo, como el proyecto de aborto, en un ambiente muy desfavorable para el Gobierno dados los casos de corrupción que se están viviendo. Pero, yo, hace rato que no tengo expectativas”, señaló directamente.

Por lo que lo que espera para el domingo es que “hay un reconocimiento de todos los errores. Eso es lo que espero. Porque creo que eso va a servir para mejorar el ambiente y más que un discurso, lo que esperamos son acciones concretas a corto plazo, porque mucho más allá no tenemos espacio”. Desde el punto de vista de Bianchi, de la agenda del Gobierno habría pocos proyectos relevantes para lo que actualmente ocurre en el país, en materia de seguridad, vivienda, listas de espera, que “son los grandes temas que convocan a la gente, pero no veo presentes esos temas en los anuncios, sino temas muy diferentes que dividen y generan más roces a nivel de la sociedad”.

A su juicio, casi al final de esta administración “hay un legado más negativo que positivo, un legado de que las cosas son diferentes cuando se está en el discurso a cuando se hacen. Acá hay un legado que se puede resumir en la contradicción de lo que ase dijo y lo que se hizo”.

Francisco Chahuán (RN): “Mea culpa respecto de la situación del desvío de fondos a fundaciones”

Como era de esperar, la oposición tiene una mirada mucho más pesimista. Desde Renovación Nacional (RN), el senador Francisco Chahuán avaluó al actual Gobierno como “completamente deficiente en todas y cada una de sus líneas”. De pasó anunció que hoy jueves los senadores de su bancada harán una cuenta pública alterna, en la que harán mención de “los incumplimientos permanentes y persistentes de los propios compromisos presidenciales en las cuentas públicas”.

Más allá de eso, dijo tener “poca esperanza, en realidad,” de que el mandatario entienda que debe asumir temas como las listas de espera, el ahogo financiero, que “haga un mea culpa respecto de la situación del desvío de fondos a fundaciones o un mea culpa a la falta de control, advertido incluso durante la ley de presupuestos, respecto a las licencias falsas fraudulentas, y donde ellos negaron los recursos para fortalecer las contralorías internas”.

Por lo que, a su juicio, el actual Gobierno “está completamente al debe”, por lo que no habría que esperar mucho de la cuenta del domingo. Y también aludió al síndrome del pato cojo que, a su juicio, “ya se empezó a notar”, pero manifestó que espera que pese a ello se gobierne hasta el último día, pero “eso implica entender que hay que encontrar una hebra que permita resolver los problemas de los ciudadanos, porque el Gobierno ha sido uno de los principales precursores de la desconfianza y el descontento respecto de la política”. Y para sellar enfatizó que “yo todavía no podría construir un relato con respecto de cuál ha sido su legado. Esa es la verdad”.

Matías Walker (Demócratas): Priorizar el fast track económico

Para el senador Matías Walker (Demócratas), el domingo, Boric debería “fundamentar cumplir los compromisos que asumió el Gobierno, el ministro Grau, en el Chile Day… la aprobación del proyecto de permisología en menos de cuatro semanas, esa ley es fundamental, se logró un acuerdo, es importante que se aplique”, advirtió tajante el parlamentario opositor.

Pero eso no es todo, desde su punto de vista, también hay que avanzar en el proyecto que agiliza el Sistema de Evaluación Ambiental, para lo cual “es fundamental que se logre un acuerdo para destrabar ese proyecto”. Así de concretas son las expectativas del senador. Y coincidió en que para estos elementos que plantea, “el Gobierno tiene que gobernar hasta el último día y este Congreso tiene que trabajar hasta el último día de esta legislatura en priorizar aquellos proyectos que hemos concordado. Y los dos que he mencionado forman parte del fast track económico”, advierte.

Respecto de un eventual legado, coincidió también con su predecesor Francisco Chahuán, ya que señaló que “no lo tengo claro”.

Iván Moreira (UDI): “Eeste Gobierno ha hecho cosas importantes como la reforma previsional”

El senador de la UDI Iván Moreira, que en algunas ocasiones ha sido generoso con la actual administración, esta vez no lo fue. “La verdad es que no tengo muchas expectativas, no me cabe la menor duda de que se va a asomar el fantasma que tiene el Gobierno por todas las situaciones de ProCultura, de que algunas autoridades mal usaron las licencias… Entonces, yo creo que, el Presidente, se va a ir por fortalecer su 30% de apoyo, en los temas como el aborto, que no se va a aprobar”.

Incluso fue más allá, pronosticando que el mandatario “también se va a ir por el tema de la reforma previsional y algunas leyes laborales; y también por la política exterior… va air por los logros”. Y advirtió que no hay que esperar algo distinto a lo que ya se ha visto.

Y descarta el tema de los legados de los gobiernos, sino que se trata -dice- “de las obras realizadas por un gobierno”; en ese sentido, admitió que “obviamente este Gobierno ha hecho cosas importantes como la reforma previsional y, en otras, ha cometido demasiados errores”, entre estos últimos, reiteró, está el proyecto del aborto legal.