Héctor Ulloa (Indep. PPD) por proyecto de permisología: “Me parece que todavía es una respuesta tibia, tímida, de lo que debemos hacer”

El diputado independiente PPD, Héctor Ulloa, encabeza su bancada y desde esa tribuna se permite expresar su preocupación sobre algunos temas clave, como el proyecto de permisología que se debate en el Senado. Sobre el tema advierte que “más allá de su contenido específico, lo importante es que el Gobierno tiene que entender que sí necesitamos crecimiento y dar certeza en la inversión”.

En esta conversación con Diario Financiero, el legislador plantea que “el crecimiento tiene que ser una de las metas de la centroizquierda” y acusa: “El Ministerio de Medio Ambiente,la sobrerregulación o excesiva permisología son frenos al crecimiento”.

Además, aborda la implementación de la reforma de pensiones y la carrera presidencial, en el marco del caso ProCultura.

-¿Cuáles son sus expectativas respecto del proyecto de permisología y qué importancia le da?

-Más allá de su contenido específico, lo importante es que el Gobierno tiene que entender que sí necesitamos crecimiento y dar certeza en la inversión. El capítulo del litio -con estas dos empresas chinas que en un primer momento estuvieron por abandonar la inversión y, después, obviamente el gobierno chino hizo lo que tuvo que hacer ante la visita del Presidente- no es excepcional.

-¿Cómo así?

-Claro, porque lamentablemente nos estamos mal acostumbrando a que empresas dejen de invertir en nuestro país producto de la permisología. Hay tremendos proyectos en materia energética en el norte de Chile, por ejemplo, que se abandonaron producto de la excesiva burocratización que tenemos, no sólo por parte de este Gobierno, sino desde el punto de vista del Estado. Nos estamos mal acostumbrando a una sobrerregulación en materias que son clave para el crecimiento del país.

-¿Como cuáles?

-Imagínate que el año pasado la industria salmonera, que entrega entre 60 mil y 70 mil empleos directos entre la Región de Los Lagos y la Región de Magallanes, estuvo a punto de perder prácticamente su futuro económico en esa regiones, producto de una mala tramitación de un proyecto que terminó en una comisión mixta, donde afortunadamente se pudo retrotraer. Pero, prácticamente, la intención del Ministerio de Medio Ambiente era acabar con la industria salmonera. Entonces, tenemos problemas de visión absolutamente contrapuesta en muchos temas.

-¿A quién responsabiliza de eso?

-Responsabilizo, en primer lugar, al Ministerio de Medio Ambiente. He llegado a la convicción de que la propia ministra que, sin prejuzgar, es una activista del clima; su norte, al parecer, es transformar a Chile en una suerte de ejemplo de lo que podemos hacer en materia de protección del clima; pero, sin embargo, el crecimiento es lo más relevante que tenemos como desafío hoy día. Nuestro gran talón de Aquiles es el empleo y el crecimiento y, lamentablemente, el Ministerio de Medio Ambiente y la excesiva sobrerregulación en muchas áreas económicas impide que podamos despegar económicamente. Pero hay que permitir que un inversionista tenga certeza de que su inversión va a producir un resultado dentro de un plazo determinado.

-A su juicio, ¿eso no está ocurriendo?

-Hoy día eso no está ocurriendo y el crecimiento tiene que ser, y con mucha convicción te lo digo, una de las metas de la centroizquierda. No podemos pensar sólo en el concepto de igualdad y solidaridad, de justicia social, sin pensar en la otra patita que resulta tanto o más fundamental que es el crecimiento. Y, en lo personal, me motiva la justicia social, pero el crecimiento económico tiene que ir de la mano. Uno no puede ir en vez del otro y siento que el Ministerio de Medio Ambiente,la sobrerregulación o excesiva permisología son frenos al crecimiento.

-En ese contexto, ¿el proyecto de permisología que está en el Senado ahora le parece un aporte o hay algunos elementos que le preocupen?

-Es un aporte. Se acortan los plazos, pero más allá de eso, me parece que todavía es una respuesta tibia, tímida de lo que debemos hacer. Me interesa que como Estado entendamos que tenemos que dejar atrás esta excesiva sobrerregulación que está matando cualquier tipo de inversión, no sólo la a gran escala, sino también a pequeña escala. Muchas personas pueden creer que sólo estoy pensando en las grandes inversiones, pero estoy pensando también a nivel de micro, a nivel de emprendimiento. Porque siento que la gente quiere emprender y el Estado, en vez de apoyarla, le coloca muchos frenos a esa inversión.

-¿Le ha hecho ver esta preocupación al Gobierno?

-Absolutamente. Lo hemos hablado con el ministro de Hacienda, con el ministro de Economía, pero creo que hay dos almas en este tema, como ha existido en materia de seguridad pública. Un alma que es súper proteccionista del medio ambiente, que está bien naturalmente; pero también hay un alma que quiere conjugar protección medioambiental con crecimiento económico. Y creo que hay muchos talibanes en estas materias, con mucho poder, que no nos permiten crecer.

Pensiones: “Es poco prudente dejar como último paso la licitación del stock de las AFP y yo la hubiera adelantado”

-Ya se están dando los primeros pasos para implementar la reforma de pensiones, ¿cómo visualiza este proceso?

-Veo con mucha expectativa, con mucho optimismo; pero, al mismo tiempo, con mucha preocupación, porque es una de las reformas más importantes que ha impulsado el Estado en los últimos 20 años. Hay una nueva organización, nuevas estructuras, nuevos consejos asesores. El nivel de reforma es tal que hay que estar permanentemente pendiente de los pasos de la reforma, porque los desafíos son tremendos.

-Usted integra la Comisión de Trabajo, en ese sentido, ¿cómo pretende seguir esre proceso?

-Le hemos pedido al Gobierno que nos den mensualmente informes de la implementación a la Comisión de Trabajo; porque el nivel de desafío es muy relevante. Y como se aprobó esta reforma con mucho debate, cualquier tipo de error en su implementación afectaría el fondo de lo que muchos añoramos, como es tener un seguro social, que se va a empezar a pagar en el mes de enero del próximo año. Pero también le indiqué al Gobierno que no es sano que recién se licite el stock de las AFP para el año 2027, porque así está el cronograma.

-Ese ha sido un tema bastante polémico, ¿por qué planteó eso al Gobierno?

-Tengo una preocupación, porque la única contraprestación que se le pudo sacar a las AFP fue poder decir en la ley que vamos a licitar el stock. Por tanto, me parece que es poco prudente dejar como último paso la licitación del stock de las AFP y yo la hubiera adelantado. Creo que debería existir la voluntad de adelantar esa licitación, de manera tal de que vayamos conjugando todos los pasos que están involucrados en la reforma.

-¿Será posible de adelantar?

-Creo que sí es posible, porque el Estado está haciendo un esfuerzo importante en materia económica para pagar de inmediato el aumento de la PGU, entre otras cosas; en el mes de junio del presente año se va a empezar a pagar en forma gradual, el aporte del empleador, que es un hito. Entonces, tenemos un esfuerzo del Estado y un esfuerzo del empleador, pero dónde está el esfuerzo de la industria de las AFP. No me resulta compatible, desde el punto de vista del mensaje que estamos dando, que si todos vamos a tener que hacer un esfuerzo por contribuir a esta reforma, por qué dejar para el final una licitación que bien se podría adelantar.

-Insisto, ¿existiría consenso para efectuar ese adelantamiento?

-Creo que sí, porque te estoy dando razones que no son ideológicas. Si vamos a contribuir todos, la industria de las AFP, el empleador, el Estado; bueno, hagámoslo más o menos en tiempo compartido de manera que resulte.

Carrera Presidencial: “El Ejecutivo no ha sido recíproco para agradecerle a Carolina Tohá el haber sostenido durante tanto tiempo el Gobierno que se venía abajo”

-Estamos en plena campaña electoral, de primarias en el oficialismo. En ese contexto, ¿cómo ve el escenario a partir de lo último que se ha conocido respecto del caso ProCultura?

-Es terrible. Obviamente, uno no puede formarse un juicio anticipado, no quiero hablar de las causas judiciales porque no es sano. El Ministerio Público tiene que tener total garantía de investigar sin presión alguna. Pero también los jueces de garantía tienen que tener esa misma soberanía o independencia. Entonces, no es sano que desde el punto de vista de algunos del Frente Amplio comiencen a presionar al fiscal para hacer o no hacer determinada cosa. Pero tampoco resulta sano que la candidata Evelyn Matthei llame a los jueces de garantía a darle mayores atribuciones a los fiscales. Cuidemos la poca credibilidad que hoy día tenemos en las instituciones.

-¿Qué opina de acusación de espionaje que hace el Frente Amplio?

-Me parece un sinsentido. Por eso coincido y, por suerte, el ministro de Justicia en forma muy sensata, muy sabia, dijo que hay que cuidar la institucionalidad. Coincidimos absolutamente, aquí nadie está tapando nada. La gente tiene que entender que nadie está por sobre la ley y me quedo con las palabras del Presidente, en el sentido de que él está dispuesto a enfrentar todo lo que corresponda, porque así tiene que ser. Creo que la posición del Presidente ha sido la más sensata hasta el momento. Pero voces como la del Frente Amplio, como la de Evelyn Matthei, que se suman al carro de lo que conviene electoralmente, es un flaco favor que le estamos haciendo a nuestra institucionalidad y a la democracia.

-¿Esto podría generar que la gente se sienta menos motivada a concurrir a votar en la primaria oficialista?

-No creo. Las dos cosas van por carriles diferentes. La gente no es tonta, sabe o se da cuenta que las cosas se están investigando, por tanto, la justicia está haciendo su trabajo y eso es lo que tenemos que cuidar, que sigan haciendo su trabajo con total independencia y soberanía. Esos temas de ninguna manera afectan la primaria, convocante o no convocante, eso ya depende de nosotros como actores políticos, de incentivar a nuestra gente a elegir al mejor candidato que encarne la idea de futuro para nuestro país.

-En ese contexto, ¿comparte la postura de su candidata Carolina Tohá de distanciarse del Gobierno?

-Absolutamente. Coincido plenamente con la actitud y postura que ha tomado Carolina Tohá en esta materia. Ella no puede ser una candidata de continuidad, porque nosotros tenemos que convocar hacia el futuro y no mirar el pasado. En segundo lugar, ella fue ministra del Interior, sostuvo al Gobierno en sus peores etapas, le dio una consistencia, una madurez, una gobernabilidad que no había tenido y el Ejecutivo no ha sido lo suficientemente recíproco para agradecerle a Carolina Tohá el haber sostenido durante tanto tiempo el Gobierno que se venía abajo. Y, en tercer lugar, la posición de una ministra del Interior no es la misma que la postura que tiene que convocar como candidata a la Presidencia de la República.

-¿Le inquieta que a raíz del caso ProCultura resurja el tema del financiamiento irregular de la política?

-No quiero hacer juicios anticipados, pero si se determinara en algún momento que ProCultura financió campañas presidenciales, parlamentarias, municipales u otras, obviamente que le sigue haciendo un tremendo perjuicio a la actividad política, porque no todos somos así. Y si fuera así, obviamente hay que legislar o regular nuevamente una materia tan delicada como el financiamiento de la política, colocar sanciones mucho más graves que las que hoy día existen. Yo no me niego a seguir legislando en materia de financiamiento, sobre todo porque el fenómeno del crimen organizado y de las bandas de narcotraficantes es nuevo en nuestro país, y por tanto, no tenemos la legislación completa, robusta, como para evitar este tipo de traspaso de recursos del crimen organizado a una eventual campaña política.